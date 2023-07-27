印度國大黨組反對派大聯盟INDIA，向總理莫迪發起不信任投票，但席次不夠通過可能性低

7月26日，印度在野黨對總理莫迪（Narendra Modi）發動不信任投票，目的在於要求莫迪就東北部曼尼普爾邦（Manipur）的族群衝突進行立場表態，而這是莫迪繼2018年以來，第二度面臨不信任投票。

昨（26）日，印度人民院議長柏拉（Om Birla）接受了國大黨（Indian National Congress）議員對莫迪提出的不信任動議。根據印度的法律規定，不信任動議只能在人民院提出，並須至少50名議員的支持。一旦接受了不信任動議，議長就須在10天內宣布投票日期。

反對黨聯盟認為，執政黨未能將曼尼普爾邦恢復正常狀態，且在議會上也不允許討論曼邦的問題，因而提出不信任動議，以追究政府在此事上的責任。

根據《半島電視台》報導，曼尼普爾邦自5月3日以來，族群暴力衝突不斷，目前已造成超過130、6萬多人流離失所。直到上週（7月20日），2名婦女被赤身遊街的影片曝光、流傳，並引發全國憤怒之後，莫迪才出面譴責這起暴力事件。

今（27）日，反對黨聯盟在人民院也共同穿起黑色衣服，以向執政黨抗議曼尼普爾邦問題。

Photo Credit: GettyImages 26日，印度拉賈斯坦邦針對曼尼普爾邦的暴力事件所舉行的抗議活動。 Photo Credit: GettyImages

不信任案通過的可能性低

根據《新德里電視台》報導，人民院的543席中，莫迪所屬政黨人民黨（Bharatiya Janata Party）擁有301個席位，佔過半席次。然而，反對黨聯盟的席次則遠遠落後，僅143席。因此，外界普遍認為，不信任投票要通過是極具挑戰且困難的。

國大黨議員戈戈伊（Gaurav Gogoi）表示，雖然他們在人民院的席次遠不及執政黨，「但這不僅僅是數字的問題，這是關於曼尼普爾邦爭取正義的鬥爭。」

「我們想告訴莫迪總理，這個問題不僅僅關乎曼尼普爾邦，它已經擴散到其他的邦。為了國家的安全和完整，總理應該在議會上向全國發表立場。」他補充道。

反對黨聯盟試圖在明年選舉推翻莫迪

根據《美聯社》報導，針對莫迪提出不信任動議的反對派，是由26個反對黨共同組成一個新聯盟，名為INDIA（Indian National Developmental Inclusive Alliance），其縮寫意指「印度國家發展包容性聯盟」。

新聯盟的目的，不只是要求莫迪回應曼尼普爾邦的局勢，更重要的是，要阻止莫迪在明年的大選上三度連任，並擊敗印度人民黨。

反對黨聯盟共同抵制莫迪執政的理由在於，他們擔心莫迪與人民黨加強對議會和國家機構的控制，進而侵蝕民主。例如過去莫迪政府曾忽略反對黨的意見與農民的訴求，強行通過了具有爭議性的農業法案，因而引發大規模的農民抗議事件。

國大黨主席卡爾基（Mallikarjun Kharge）表示：「主要的目標是團結一致，捍衛民主和憲法。」

然而，分析認為，由於莫迪是迄今為止印度最受歡迎的領導人，再加上人民黨直接掌控28個邦中的10個邦，並在人民院擁有超過一半的席次，故推翻莫迪將是困難的任務。

「反對派必須定位為一個代表普通民眾的聯盟，而不僅僅是對抗莫迪及其政黨。他們必須提出一個切實可行的政策敘述和對國家的願景，以贏得選民的共鳴。」一名政治學家表示，「僅僅批評莫迪是行不通的」。

對於反對黨新聯盟的誕生，人民黨斥責這是個「自私、腐敗、世襲」的組織。而就在INDIA宣布成立的同一天，人民黨也與其他 37 個政黨一同召開了全國民主聯盟大會。

莫迪誓言：印度將擠身世界第三大經濟體

根據《新德里電視台》報導，隨著印度不斷提升國際外交影響力，莫迪於26日的一場活動上承諾：「在我的第三個任期內，印度將躍居全球前三大經濟體。」他保證將為國家帶來前所未有的增長。

莫迪說：「從東到西，從北到南，印度的基礎建設正在改變...世界上最高的鐵路橋樑在印度，最高海拔且最長隧道也在印度。最高的公路、最大的體育場，以及最大的雕像，所有這些基礎建設都在印度。」

「在第一個任期內，印度在經濟規模排名第十，而在第二個任期內，印度成為世界第五大經濟體。根據過去的記錄，我將使國家相信，在第三個任期內，經濟將位居世界前三名，」他補充道。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航