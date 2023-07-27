印度國大黨組反對派大聯盟INDIA，向總理莫迪發起不信任投票，但席次不夠通過可能性低
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印度反對黨聯合成立新聯盟「INDIA」向莫迪提出不信任投票，除了不滿莫迪處理曼尼普爾邦的消極作為之外，也試圖在明年全國大選上合作，以阻止莫迪第三度連任。
7月26日，印度在野黨對總理莫迪（Narendra Modi）發動不信任投票，目的在於要求莫迪就東北部曼尼普爾邦（Manipur）的族群衝突進行立場表態，而這是莫迪繼2018年以來，第二度面臨不信任投票。
昨（26）日，印度人民院議長柏拉（Om Birla）接受了國大黨（Indian National Congress）議員對莫迪提出的不信任動議。根據印度的法律規定，不信任動議只能在人民院提出，並須至少50名議員的支持。一旦接受了不信任動議，議長就須在10天內宣布投票日期。
反對黨聯盟認為，執政黨未能將曼尼普爾邦恢復正常狀態，且在議會上也不允許討論曼邦的問題，因而提出不信任動議，以追究政府在此事上的責任。
根據《半島電視台》報導，曼尼普爾邦自5月3日以來，族群暴力衝突不斷，目前已造成超過130、6萬多人流離失所。直到上週（7月20日），2名婦女被赤身遊街的影片曝光、流傳，並引發全國憤怒之後，莫迪才出面譴責這起暴力事件。
今（27）日，反對黨聯盟在人民院也共同穿起黑色衣服，以向執政黨抗議曼尼普爾邦問題。
不信任案通過的可能性低
根據《新德里電視台》報導，人民院的543席中，莫迪所屬政黨人民黨（Bharatiya Janata Party）擁有301個席位，佔過半席次。然而，反對黨聯盟的席次則遠遠落後，僅143席。因此，外界普遍認為，不信任投票要通過是極具挑戰且困難的。
國大黨議員戈戈伊（Gaurav Gogoi）表示，雖然他們在人民院的席次遠不及執政黨，「但這不僅僅是數字的問題，這是關於曼尼普爾邦爭取正義的鬥爭。」
「我們想告訴莫迪總理，這個問題不僅僅關乎曼尼普爾邦，它已經擴散到其他的邦。為了國家的安全和完整，總理應該在議會上向全國發表立場。」他補充道。
反對黨聯盟試圖在明年選舉推翻莫迪
根據《美聯社》報導，針對莫迪提出不信任動議的反對派，是由26個反對黨共同組成一個新聯盟，名為INDIA（Indian National Developmental Inclusive Alliance），其縮寫意指「印度國家發展包容性聯盟」。
新聯盟的目的，不只是要求莫迪回應曼尼普爾邦的局勢，更重要的是，要阻止莫迪在明年的大選上三度連任，並擊敗印度人民黨。
反對黨聯盟共同抵制莫迪執政的理由在於，他們擔心莫迪與人民黨加強對議會和國家機構的控制，進而侵蝕民主。例如過去莫迪政府曾忽略反對黨的意見與農民的訴求，強行通過了具有爭議性的農業法案，因而引發大規模的農民抗議事件。
國大黨主席卡爾基（Mallikarjun Kharge）表示：「主要的目標是團結一致，捍衛民主和憲法。」
然而，分析認為，由於莫迪是迄今為止印度最受歡迎的領導人，再加上人民黨直接掌控28個邦中的10個邦，並在人民院擁有超過一半的席次，故推翻莫迪將是困難的任務。
「反對派必須定位為一個代表普通民眾的聯盟，而不僅僅是對抗莫迪及其政黨。他們必須提出一個切實可行的政策敘述和對國家的願景，以贏得選民的共鳴。」一名政治學家表示，「僅僅批評莫迪是行不通的」。
對於反對黨新聯盟的誕生，人民黨斥責這是個「自私、腐敗、世襲」的組織。而就在INDIA宣布成立的同一天，人民黨也與其他 37 個政黨一同召開了全國民主聯盟大會。
莫迪誓言：印度將擠身世界第三大經濟體
根據《新德里電視台》報導，隨著印度不斷提升國際外交影響力，莫迪於26日的一場活動上承諾：「在我的第三個任期內，印度將躍居全球前三大經濟體。」他保證將為國家帶來前所未有的增長。
莫迪說：「從東到西，從北到南，印度的基礎建設正在改變...世界上最高的鐵路橋樑在印度，最高海拔且最長隧道也在印度。最高的公路、最大的體育場，以及最大的雕像，所有這些基礎建設都在印度。」
「在第一個任期內，印度在經濟規模排名第十，而在第二個任期內，印度成為世界第五大經濟體。根據過去的記錄，我將使國家相信，在第三個任期內，經濟將位居世界前三名，」他補充道。
新聞來源
- From Indira Gandhi to Modi, PMs who faced no-confidence motion ahead of Lok Sabha polls（mint）
- India’s Modi to face no-confidence vote over Manipur violence（Al Jazeera）
- An alliance of Indian opposition parties — called INDIA — joins forces to take on Modi（AP）
- "Not About Numbers": What Opposition Wants From No-Confidence Motion（NDTV）
- "In My Third Term, India Will Be One Of World's Top 3 Economies": PM Modi（NDTV）
延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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