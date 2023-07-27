漫畫博覽會今日開幕：開展前場外等候民眾估計破萬人，任天堂、UNIQLO皆首度參展
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文化部長史哲今日出席記者會時表示，台灣受日本動漫影響深遠，以文化部立場，除產業之外，會更重視台灣IP、原生台漫的發展，漫畫告訴大家，不去戰鬥，就會失敗，就不會贏，「現在放棄比賽就會結束了。」
第22屆漫畫博覽會今（27）日在世貿一館開幕，以「視」界無限為主題，結合了電玩、電競、玩具等，約1200個攤位125家廠商參展。有不少民眾漏夜排隊，為的是欣賞日本新銳男團「Travis Japan」的開幕秀。台北市長蔣萬安致詞時表示，預估漫博營業額可突破新台幣3億元。
《巴哈姆特》報導，今年以「視」界無限為主題，除了動畫、漫畫以及輕小說外，還結合了電玩、電競、娛樂、玩具等，打造暑假最大盛會。此外，今年的第22屆漫畫博覽會同樣與台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影具暨玩具創作大展，同步於台北世貿一館盛大舉行，集合了約1200個攤位125家廠商登場。
今年的活動中，A、B、C 舞台共計有56場簽名見面會及活動，國外聲優13位、國外與會作者約18位、國內作者約13位、國內外偶像團體、歌手約42組、國內演員2位、3位人偶見面會等參與盛會。「ICHIBAN JAPAN日本館」攤位區，將會有11部作品的原畫與海報等資料展出。而在日本館舞台的部分，則是邀請了17組台日偶像、VTuber約50位嘉賓參與活動演出。
中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿今日接受《中央社》記者訪問表示，這次碰上颱風，比照台北市停班停課標準決定活動是否如期舉行，首日上午9時30分前，場外20個等候區的等候民眾估計已破萬人，全日參觀人次可望突破紀錄。
搶排在正門口等候區第1位民眾的楊小姐向《中央社》表示，昨晚11時就到門口排隊，目標是要搶購國人漫畫家大介簽名書，「特別請假來的，但公司不知道」；她觀察，因台北風雨不大，晚上也開始漸漸出現排隊人潮，中南部民眾北上可能須注意安全。多包涵」。
《今日新聞》報導，不少民眾徹夜排隊，還有日本旅客來台全為了觀賞日本傑尼斯旗下新銳男團「Travis Japan」的開幕秀，由於限量200名額，讓粉絲不畏風雨聚集入口處夜排。
該社記者觀察排隊現場發現，多數是為了「Travis Japan」的開幕表演提早排隊，也有不少日本粉絲特地到台灣，就為了一睹偶像風采。而台灣粉絲也不遑多讓，為了「Travis Japan」自製應援立牌，並從下午就到現場排隊希望搶到入場名額，她們也透露，從Travis Japan出道前就開始支持他們，也在日本觀看過現場演出，雖然颱風攪局，不過仍希望一睹偶像風采。
文策院昨日發布新聞稿，表示旗下台漫原創連載平台《CCC追漫台》化身「CCC夢境博物館」主題參展，讓讀者以欣賞「夢境」的方式，體驗豐富的台漫作品。
文策院表示，展會期間將展出《貓妖傳》、《虎虎觀察日記》、《Vtuber孔子》、《冥戰錄》與《正孽緣》等精彩創作，還有台漫解謎闖關遊戲，以及會員現場儲值加碼送禮等活動。
文策院指出，「CCC夢境博物館」內展出多部風格炯異的台漫作品，包含由「艾莉柚」創作，倒楣少年與逃命貓妖攜手合作打怪的熱血冒險《貓妖傳》；「CHIKU」以嬌小可愛的少年透過健身訓練期待蛻變為故事主軸的青春成長漫畫《虎虎觀察日記》；由「Raiyu」創作，至聖先師來到現代化身知識型偽娘的搞笑幽默漫畫《Vtuber孔子》；「韋宗成」結合神話、宗教，具有兩個靈魂的少年少女的現代媽祖冒險譚《冥戰錄》，以及由「蝶羽攸」創作，結合BL與驚悚靈異題材的《正孽緣》等，期待與動漫迷們精彩相遇。
《自由時報》報導，任天堂將擺設Nintendo Switch遊戲體驗專區，有多款遊戲供現場體驗。招牌角色瑪利歐也會在攤位登場，與玩家一塊同樂。活動舞台將舉辦首次《斯普拉遁3》、《瑪利歐賽車8豪華版》的台灣官方比賽，並邀請多位實況主、網紅擔任特別嘉賓，現場還有販售特別的Switch同捆組合。
首度進駐漫畫博覽會的UNIQLO，將推出限定快閃店，由UT創意總監河村康輔設計9款「鏈鋸人x河村康輔」聯名T將首度展示，還會販售全球唯一的展場專屬限定版。《BLEACH千年血戰篇》、《我的英雄學院》、《火影忍者》20周年紀念系列、《THE WORLD OF CLAMP》系列 UT 同場開賣。
《中央社》報導，文化部長史哲今日出席記者會時表示，台灣受日本動漫影響深遠，以文化部立場，除產業之外，會更重視台灣IP、原生台漫的發展，漫畫告訴大家，不去戰鬥，就會失敗，就不會贏，「現在放棄比賽就會結束了。」
蔣萬安致詞表示，今日沿路走進漫博會場看到滿滿人潮，甚至更勝COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前，動漫產業每年最重要的盛事包含台北國際動漫節與漫博，動漫節總參觀人次約40萬，營業額新台幣1億元，漫博疫情前則有50萬人次，「今年突破沒問題，預估營業額也會突破3億元。」感謝與會夥伴努力，才有如此成果。
漫畫博覽會展出時間為7月27日至7月31日，每日上午10點到下午6點，單日票150元。展期票可於全家FamiPort機台或app購買。65歲以上長者、身障來賓憑證於上午10點30分，於大廳入口處由服務人員引導入場免費參觀；陪同者需購票入場。
新聞來源
- 不畏颱風來襲！漫博夜排人潮滿滿 日本旅客來台全為「他」（今日新聞）
- 逾萬名漫迷不畏颱風天 漫博場外湧現雨傘海（中央社）
- 【漫博 23】第 22 屆漫畫博覽會今日正式登場 集結眾多 ACG 廠商 打造暑假最大盛會（巴哈姆特）
- 《CCC追漫台》化身「CCC夢境博物館」前進2023漫畫博覽會！ 闖關活動與限量周邊 與漫迷歡度盛會（文化內容策進院新聞稿）
- 漫畫博覽會明日開跑！任天堂首度參展、樂高新品搶先亮相（自由時報）
- 漫博開幕 史哲「真相只有一個」比喻北流紛擾（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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