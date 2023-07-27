漫畫博覽會今日開幕：開展前場外等候民眾估計破萬人，任天堂、UNIQLO皆首度參展

第22屆漫畫博覽會今（27）日在世貿一館開幕，以「視」界無限為主題，結合了電玩、電競、玩具等，約1200個攤位125家廠商參展。有不少民眾漏夜排隊，為的是欣賞日本新銳男團「Travis Japan」的開幕秀。台北市長蔣萬安致詞時表示，預估漫博營業額可突破新台幣3億元。

《巴哈姆特》報導，今年以「視」界無限為主題，除了動畫、漫畫以及輕小說外，還結合了電玩、電競、娛樂、玩具等，打造暑假最大盛會。此外，今年的第22屆漫畫博覽會同樣與台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影具暨玩具創作大展，同步於台北世貿一館盛大舉行，集合了約1200個攤位125家廠商登場。

今年的活動中，A、B、C 舞台共計有56場簽名見面會及活動，國外聲優13位、國外與會作者約18位、國內作者約13位、國內外偶像團體、歌手約42組、國內演員2位、3位人偶見面會等參與盛會。「ICHIBAN JAPAN日本館」攤位區，將會有11部作品的原畫與海報等資料展出。而在日本館舞台的部分，則是邀請了17組台日偶像、VTuber約50位嘉賓參與活動演出。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿今日接受《中央社》記者訪問表示，這次碰上颱風，比照台北市停班停課標準決定活動是否如期舉行，首日上午9時30分前，場外20個等候區的等候民眾估計已破萬人，全日參觀人次可望突破紀錄。

搶排在正門口等候區第1位民眾的楊小姐向《中央社》表示，昨晚11時就到門口排隊，目標是要搶購國人漫畫家大介簽名書，「特別請假來的，但公司不知道」；她觀察，因台北風雨不大，晚上也開始漸漸出現排隊人潮，中南部民眾北上可能須注意安全。多包涵」。

《今日新聞》報導，不少民眾徹夜排隊，還有日本旅客來台全為了觀賞日本傑尼斯旗下新銳男團「Travis Japan」的開幕秀，由於限量200名額，讓粉絲不畏風雨聚集入口處夜排。

該社記者觀察排隊現場發現，多數是為了「Travis Japan」的開幕表演提早排隊，也有不少日本粉絲特地到台灣，就為了一睹偶像風采。而台灣粉絲也不遑多讓，為了「Travis Japan」自製應援立牌，並從下午就到現場排隊希望搶到入場名額，她們也透露，從Travis Japan出道前就開始支持他們，也在日本觀看過現場演出，雖然颱風攪局，不過仍希望一睹偶像風采。

文策院昨日發布新聞稿，表示旗下台漫原創連載平台《CCC追漫台》化身「CCC夢境博物館」主題參展，讓讀者以欣賞「夢境」的方式，體驗豐富的台漫作品。

文策院表示，展會期間將展出《貓妖傳》、《虎虎觀察日記》、《Vtuber孔子》、《冥戰錄》與《正孽緣》等精彩創作，還有台漫解謎闖關遊戲，以及會員現場儲值加碼送禮等活動。

文策院指出，「CCC夢境博物館」內展出多部風格炯異的台漫作品，包含由「艾莉柚」創作，倒楣少年與逃命貓妖攜手合作打怪的熱血冒險《貓妖傳》；「CHIKU」以嬌小可愛的少年透過健身訓練期待蛻變為故事主軸的青春成長漫畫《虎虎觀察日記》；由「Raiyu」創作，至聖先師來到現代化身知識型偽娘的搞笑幽默漫畫《Vtuber孔子》；「韋宗成」結合神話、宗教，具有兩個靈魂的少年少女的現代媽祖冒險譚《冥戰錄》，以及由「蝶羽攸」創作，結合BL與驚悚靈異題材的《正孽緣》等，期待與動漫迷們精彩相遇。

《自由時報》報導，任天堂將擺設Nintendo Switch遊戲體驗專區，有多款遊戲供現場體驗。招牌角色瑪利歐也會在攤位登場，與玩家一塊同樂。活動舞台將舉辦首次《斯普拉遁3》、《瑪利歐賽車8豪華版》的台灣官方比賽，並邀請多位實況主、網紅擔任特別嘉賓，現場還有販售特別的Switch同捆組合。

首度進駐漫畫博覽會的UNIQLO，將推出限定快閃店，由UT創意總監河村康輔設計9款「鏈鋸人x河村康輔」聯名T將首度展示，還會販售全球唯一的展場專屬限定版。《BLEACH千年血戰篇》、《我的英雄學院》、《火影忍者》20周年紀念系列、《THE WORLD OF CLAMP》系列 UT 同場開賣。

Photo Credit: 中央社 第22屆漫畫博覽會開幕記者會27日在台北世貿一館舉行，文化部長史哲（右4）、台北市長蔣萬安（左4）及中華動漫出版同業協進會理事長康振木（中）等人出席。

《中央社》報導，文化部長史哲今日出席記者會時表示，台灣受日本動漫影響深遠，以文化部立場，除產業之外，會更重視台灣IP、原生台漫的發展，漫畫告訴大家，不去戰鬥，就會失敗，就不會贏，「現在放棄比賽就會結束了。」

蔣萬安致詞表示，今日沿路走進漫博會場看到滿滿人潮，甚至更勝COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前，動漫產業每年最重要的盛事包含台北國際動漫節與漫博，動漫節總參觀人次約40萬，營業額新台幣1億元，漫博疫情前則有50萬人次，「今年突破沒問題，預估營業額也會突破3億元。」感謝與會夥伴努力，才有如此成果。

漫畫博覽會展出時間為7月27日至7月31日，每日上午10點到下午6點，單日票150元。展期票可於全家FamiPort機台或app購買。65歲以上長者、身障來賓憑證於上午10點30分，於大廳入口處由服務人員引導入場免費參觀；陪同者需購票入場。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航