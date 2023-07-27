歐美日韓7大車商聯手組充電合資企業，不讓特斯拉「北美充電樁標準」獨大

北美充電樁市場的競爭走向白熱化，加入特斯拉（Tesla）充電網絡的業者，已經佔據超過75%北美電動車市場，而為了不讓特斯拉獨佔充電樁市場，歐美日韓7大汽車業者將聯手組建充電樁「合資企業」，預計投入至少10億美元，增加約3萬個快速充電樁。

歐美日韓7大車商聯手打造，充電商合資企業

知情人士告訴《華爾街日報》，BMW、通用汽車（GM）、本田汽車（Honda）、現代汽車公司（Hyundai）、起亞汽車（Kia）、賓士（Mercedes-Benz）和吉普（Jeep）製造商Stellantis（STLA）等公司計劃共同投資至少10億美元。

這間合資公司的目標是，在數年內在城市、高速公路等重要地帶，增加約3萬個快速充電樁。

事實上，北美作為重要的電動車市場，而充電樁系統分為兩個，分別是以是這間合資公司要主導的聯合充電系統（Combined Charging System）；另一個則是以特斯拉為首的（Tesla）的北美充電樁標準（NACS）。

受惠於電動車熱潮，國際能源署（IEA）預估2030年全球充電樁建置數量將達1.52億座，年複合成長率也達30%以上。汽車業主管和分析師告訴《華爾街日報》已經有許多汽車業者都宣示，將採用和特斯拉充電規格，而最終北美充電樁標準（NACS）將成為行業的標準。

此外，歐美日韓七大車商的合資公司，其資本額只有10億美元，相對於特斯拉而言，是相對小的投資金額，但是仍有專家指出，若放任特斯拉坐大，對於產業、消費者有削弱競爭、壟斷的疑慮。

特斯拉主導NACS，充電樁充電網絡

研究調查機構智璞產業趨勢研究所認為，如果NACS統一北美市場，以電動車滲透率30%，再加上特斯拉超級充電網80%市占率預估，2030時特斯拉電網將達到千億價值。

不過，智璞產業趨勢研究所分析，對其它電動車業者而言，短期無須擔心充電礎建設不足的問題；長期來看，駕駛習慣特斯拉充電樁並結合超充電網，提供差異化服務，造成電車產業壟斷的隱憂。

值得注意的是，特斯拉的發展正邁向無人能擋的位置，美國汽車大廠福特（Ford）和特斯拉達成充電樁協議，允許福特的駕駛使用特斯拉電網中的1.2萬個快速充電站，緩解駕駛對低續航、無電可充的焦慮，一再阻礙了福特銷售電動車。

福特執行長吉姆法利（Jim Farley）指出，福特正在提高產量，我們的產業和所有電力客戶來說都是一項巨大的計畫。特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）則表示，我們不希望特斯拉超級充電站網絡像一個圍牆花園。

目前，特斯拉已經取得白宮的75億美元補助，並計劃於2024年底，向所有電動車車型部分開放4.5萬個充電站；而特斯拉向許多汽車業者開放至少7500個充電樁，其中，包含重要的美國高速公路沿線的3500個充電樁。

最後，根據《Experian》公布的2023年第1季北美電動車註冊量來看，包含福特、通用、Volvo、Rivian，都已經加入特斯拉充電網絡，這些車廠佔據超過75%北美電動車市場，預計未來幾年將會再擴大。

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核稿編輯：翁世航