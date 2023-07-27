歐美日韓7大車商聯手組充電合資企業，不讓特斯拉「北美充電樁標準」獨大
我們想讓你知道的是
寶馬汽車（BMW）、通用汽車（GM）、本田汽車（Honda）、現代汽車公司（Hyundai）、起亞汽車（Kia）、賓士（Mercedes-Benz）和吉普（Jeep）製造商Stellantis（STLA）等，七大汽車業者罕見合作成立合資企業，投資至少10億美元。
北美充電樁市場的競爭走向白熱化，加入特斯拉（Tesla）充電網絡的業者，已經佔據超過75%北美電動車市場，而為了不讓特斯拉獨佔充電樁市場，歐美日韓7大汽車業者將聯手組建充電樁「合資企業」，預計投入至少10億美元，增加約3萬個快速充電樁。
歐美日韓7大車商聯手打造，充電商合資企業
知情人士告訴《華爾街日報》，BMW、通用汽車（GM）、本田汽車（Honda）、現代汽車公司（Hyundai）、起亞汽車（Kia）、賓士（Mercedes-Benz）和吉普（Jeep）製造商Stellantis（STLA）等公司計劃共同投資至少10億美元。
這間合資公司的目標是，在數年內在城市、高速公路等重要地帶，增加約3萬個快速充電樁。
事實上，北美作為重要的電動車市場，而充電樁系統分為兩個，分別是以是這間合資公司要主導的聯合充電系統（Combined Charging System）；另一個則是以特斯拉為首的（Tesla）的北美充電樁標準（NACS）。
受惠於電動車熱潮，國際能源署（IEA）預估2030年全球充電樁建置數量將達1.52億座，年複合成長率也達30%以上。汽車業主管和分析師告訴《華爾街日報》已經有許多汽車業者都宣示，將採用和特斯拉充電規格，而最終北美充電樁標準（NACS）將成為行業的標準。
此外，歐美日韓七大車商的合資公司，其資本額只有10億美元，相對於特斯拉而言，是相對小的投資金額，但是仍有專家指出，若放任特斯拉坐大，對於產業、消費者有削弱競爭、壟斷的疑慮。
特斯拉主導NACS，充電樁充電網絡
研究調查機構智璞產業趨勢研究所認為，如果NACS統一北美市場，以電動車滲透率30%，再加上特斯拉超級充電網80%市占率預估，2030時特斯拉電網將達到千億價值。
不過，智璞產業趨勢研究所分析，對其它電動車業者而言，短期無須擔心充電礎建設不足的問題；長期來看，駕駛習慣特斯拉充電樁並結合超充電網，提供差異化服務，造成電車產業壟斷的隱憂。
值得注意的是，特斯拉的發展正邁向無人能擋的位置，美國汽車大廠福特（Ford）和特斯拉達成充電樁協議，允許福特的駕駛使用特斯拉電網中的1.2萬個快速充電站，緩解駕駛對低續航、無電可充的焦慮，一再阻礙了福特銷售電動車。
福特執行長吉姆法利（Jim Farley）指出，福特正在提高產量，我們的產業和所有電力客戶來說都是一項巨大的計畫。特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）則表示，我們不希望特斯拉超級充電站網絡像一個圍牆花園。
目前，特斯拉已經取得白宮的75億美元補助，並計劃於2024年底，向所有電動車車型部分開放4.5萬個充電站；而特斯拉向許多汽車業者開放至少7500個充電樁，其中，包含重要的美國高速公路沿線的3500個充電樁。
最後，根據《Experian》公布的2023年第1季北美電動車註冊量來看，包含福特、通用、Volvo、Rivian，都已經加入特斯拉充電網絡，這些車廠佔據超過75%北美電動車市場，預計未來幾年將會再擴大。
延伸閱讀
- 電動車大爆發，動力電池、機電系統和充電樁等推升銅價水漲船高，高盛估未來10年用量增27%
- 歐洲車商Volvo跟進福特、通用加入特斯拉充電網絡，有望統一北美標準
- 飛宏受惠電動車爆發，子公司馳諾瓦在全球35個市場出貨3萬座充電樁，積極搶攻日本市場
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
延伸閱讀
- 台灣業者如何切入全球電池產業鍊？借鑑台積電，共創多元化電池芯解決方案
- 中國掌握全球電車電池半壁江山，寧德時代市占近4成，再以「麒麟電池」奪2022最佳發明
- 台泥旗下電池廠能元科技轉虧為盈，研究電池回收再進軍電動飛行器市場，台北到桃園只要12分鐘
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 鴻海電動車電芯中心高雄動土，聯手4台廠打造本土供應鏈，力抗中國電池產業大軍
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航