「芭本海默」魅力不減：上映5天《奧本海默》北美破億，《Barbie芭比》突破2億努力追趕《超級瑪利歐兄弟》

今（2023）年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮，造成北美等地的票房大熱，兩片在北美盛大上映5天後，《Barbie芭比》的北美票房正式突破2億美元；《奧本海默》也超過1億美元，持續吸引觀眾進電影院觀影。

Photo Credit: GettyImages 圖為影迷身穿「芭本海默」特製衣服

《Barbie芭比》首週末北美拿下1.62億美元，超越《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末的1.46億美元，寫下今年北美首週末最高票房紀錄。而1.62億美元的北美首週票房，也讓導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）成為影史首週末票房最高紀錄的女性導演，締造歷史。

《奧本海默》在北美首週末收下8245萬美元的票房、北美之外的國際市場獲得9365萬美元，全球總計1.74億美元，高於原先預期，對於一部限制級，且片長3小時的歷史電影而言，這是難得的數字。

而《奧本海默》也成為導演諾蘭（Christopher Nolan）生涯中，北美首週末票房第3名的作品，僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》的1.60億美元和《黑暗騎士》的1.58億美元。而且，《奧本海默》並非「蝙蝠俠」這類型的知名IP，有此成績更可貴。

兩部斥資破億美元製作（《Barbie芭比》1.45億美元、《奧本海默》1億美元）的大片，目前的票房皆十分優異，也讓《芭比》與《奧本海默》相輔相成，皆賣出優異成績，引起話題。

Photo Credit: 華納兄弟 《Barbie芭比》劇照

Photo Credit: 環球影業 《奧本海默》劇照

而過了首週末之後，在北美的本週二時間，《Barbie芭比》在 北美票房收入增加了2600萬美元，達到來2.141億美元。在北美已經超越《捍衛任務4》的1.87億美元，成為今年度北美票房第7高的電影。

《Barbie芭比》 距離漫威《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的2.145億美元也近在咫尺，超越《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》之後，下一個目標是排在第5名的《阿凡達：水之道》的2.83億美元（僅計算2023年票房）。

至於《奧本海默》在北美的本週二票房收入增加了1200萬美元，目前則是以1.072億美元，排在今年度北美票房第19名的位置，不過，距離第18名《閃電俠》的1.076億美元以及第17名《驚聲尖叫6》1.081億美元也不遠，超越其票房也僅是時間的問題。

而在《閃電俠》、《驚聲尖叫6》之後，《奧本海默》要追趕的，是同樣仍在院線映演中的《不可能的任務：致命清算 第一章》，此片目前累積1.24億美元，且票房同樣持續增加。

最後，今年度北美累計票房冠軍，為《超級瑪利歐兄弟電影版》的5.74億美元，而加上北美之外的國際票房，《超級瑪利歐兄弟電影版》全球累計13.49億美元，同樣是票房冠軍，也是今年唯一一部全球票房突破10億美元大關的電影。

目前《奧本海默》全球票房為2.38億美元，10億美元應該無望，不過，《Barbie芭比》的全球票房為4.72億美元，仍有機會持續挑戰製片兼演員瑪格羅比（Margot Robbie）口中希望的10億美元票房。

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核稿編輯：翁世航