《這樣照做就不累！》：開長途也不怕！開車不會累的「四角姿勢」
我們想讓你知道的是
開車時要注意肩線及腰線維持平行。但長時間維持相同姿勢也是疲勞累積的原因，記得定期挪動一下手握方向盤的位置及臀部的位置。若你的問題是開車時總是想打瞌睡，那一種坐姿就千萬要避免：
文：夏鋥隆
開長途也不怕！開車不會累的「四角姿勢」
在日本開車是右駕行駛。所以大家都是用右手握方向盤，用左手打檔、操作導航和音響等。
久了之後，有些人的左肩會在不知不覺中往下垂、肩線和腰線歪掉，因而感覺疲累。記得開車的時候一定要維持肩線和腰線平行的「四角姿勢」。
但有一點要特別注意的是，不管站著還是坐著，如果一直維持同一個姿勢不變，不管姿勢再怎麼正確還是會肌肉疲勞。
開車的時候也一樣，如果沒有偶爾挪動一下臀部或改變手握方向盤的位置，肌肉就會緊繃而使身體感覺疲累。記得趁紅燈時動動肩膀和腰部，可以避免肌肉僵硬。
此外，長時間開車的過程中，一定要定期休息，到車外走一走。同樣姿勢久坐之後會使腿部血液循環變差，嚴重的話甚至會引發「經濟艙症候群」。要記得身體「不動」就會累，「活動」能消除疲勞。
Point：開車時要注意肩線及腰線維持平行。但長時間維持相同姿勢也是疲勞累積的原因，記得定期挪動一下手握方向盤的位置及臀部的位置。
這樣坐預防開車時打瞌睡
東京大學名譽教授金子成彥的研究小組曾經進行過一項預防開車打瞌睡的研究，研究結果指出「最能讓人類放鬆的坐姿，是靠背角度三十三度的姿勢」。
汽車座椅放倒三十三度的話真的非常低，根本不可能開車。不過，開車時不小心打瞌睡，應該也和椅背後倒有點關聯。
根據金子成彥教授的研究結果，椅背放倒得越低，身體就越放鬆。
身體放鬆之後，自然也就想睡覺了。
想要預防開車時打瞌睡，就要將椅背豎直，不要讓身體處於放鬆狀態。
之前介紹過「開車不會累的方法」無法讓身體放鬆，或許有些人覺得出乎意料。
但不放鬆其實是好事。開車時並不是用來讓人放鬆、睡覺的，而是絕對不可以睡著。怎麼樣才能兼顧開車，又盡量不給身體帶來負擔呢？就是前文中所介紹的方法了。
Point：椅背倒得越低，人就會越想睡覺。感覺疲累的時候，請大家務必養成在開車前將椅背豎直的習慣。
書籍介紹
本文摘錄自《這樣照做就不累！【圖解】一流運動員都在實踐的100種方法》，遠流出版
作者：夏鋥隆
譯者：龔婉如
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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