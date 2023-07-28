《這樣照做就不累！》：開長途也不怕！開車不會累的「四角姿勢」

文：夏鋥隆

開長途也不怕！開車不會累的「四角姿勢」

Photo Credit: 遠流

在日本開車是右駕行駛。所以大家都是用右手握方向盤，用左手打檔、操作導航和音響等。

久了之後，有些人的左肩會在不知不覺中往下垂、肩線和腰線歪掉，因而感覺疲累。記得開車的時候一定要維持肩線和腰線平行的「四角姿勢」。

但有一點要特別注意的是，不管站著還是坐著，如果一直維持同一個姿勢不變，不管姿勢再怎麼正確還是會肌肉疲勞。

開車的時候也一樣，如果沒有偶爾挪動一下臀部或改變手握方向盤的位置，肌肉就會緊繃而使身體感覺疲累。記得趁紅燈時動動肩膀和腰部，可以避免肌肉僵硬。

此外，長時間開車的過程中，一定要定期休息，到車外走一走。同樣姿勢久坐之後會使腿部血液循環變差，嚴重的話甚至會引發「經濟艙症候群」。要記得身體「不動」就會累，「活動」能消除疲勞。

Point：開車時要注意肩線及腰線維持平行。但長時間維持相同姿勢也是疲勞累積的原因，記得定期挪動一下手握方向盤的位置及臀部的位置。

這樣坐預防開車時打瞌睡

Photo Credit: 遠流

東京大學名譽教授金子成彥的研究小組曾經進行過一項預防開車打瞌睡的研究，研究結果指出「最能讓人類放鬆的坐姿，是靠背角度三十三度的姿勢」。

汽車座椅放倒三十三度的話真的非常低，根本不可能開車。不過，開車時不小心打瞌睡，應該也和椅背後倒有點關聯。

根據金子成彥教授的研究結果，椅背放倒得越低，身體就越放鬆。

身體放鬆之後，自然也就想睡覺了。

想要預防開車時打瞌睡，就要將椅背豎直，不要讓身體處於放鬆狀態。

之前介紹過「開車不會累的方法」無法讓身體放鬆，或許有些人覺得出乎意料。

但不放鬆其實是好事。開車時並不是用來讓人放鬆、睡覺的，而是絕對不可以睡著。怎麼樣才能兼顧開車，又盡量不給身體帶來負擔呢？就是前文中所介紹的方法了。

Point：椅背倒得越低，人就會越想睡覺。感覺疲累的時候，請大家務必養成在開車前將椅背豎直的習慣。

書籍介紹

本文摘錄自《這樣照做就不累！【圖解】一流運動員都在實踐的100種方法》，遠流出版

作者：夏鋥隆

譯者：龔婉如

站著累、坐著累、走路累、睡到累、各種累…，獻給不知道在累什麼、一直都覺得累累的你！請務必翻開符合自己問題的章節，試著照做看看

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Photo Credit: 遠流

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航