Lam Research 科林研發宣佈 2022 年 ESG 報告， 展現「淨零碳排」取得的進展

科林研發總裁暨執行長 Tim Archer 說：「半導體在形塑我們的未來上持續發揮著至關重要的角色，但更大的機會也意味著更大的責任。在我們繼續創新下世代技術突破的同時，我們必須考慮到我們產業和地球的長期永續性。」

科林研發的全球 ESG 計劃力求嚴謹、透明，並與最佳實踐保持一致性。在第九次年度報告中闡述了科林研發在 2022 年達成的 ESG 成就及其背後的資料和故事，其中包括成為首家在短期溫室氣體減排目標上通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）審核的美國半導體設備製造商。

科林研發在實現其 ESG 目標上不斷取得進展，包括提前達成 2025 年設定的節水目標，以及超越了其 2025 年設定的員工志願服務時數目標，促使了公司更新這兩個領域的目標。

推動未來創新

科林研發贊助並參與了眾多產業和大學活動，共同面對半導體產業最急迫的挑戰。其 2022 年的技術研討會活動匯聚了產業界和學術界的專家們，分享和探索可促進半導體製造環境永續的先進技術。此外，科林研發的創投事業群 Lam Capital 還在活動期間舉辦了一場新創媒合競賽，並為優勝團隊 xLight 提供了 25 萬美元的資金。xLight 目前正在開發一種適用於微影領域的節能技術。

支持 STEM 人才培育

為了擴大其在培養 STEM 人才方面的影響力，科林研發承諾向非營利組織 FIRST® Global 捐贈 1,000 萬美元，將科學和技術教育帶給全球各地的青少年。透過這種合作關係，科林研發正協助創造持續探索的機會，並激勵下一代創新者。

加強產業合作

科林研發致力於建立一個負責任和具永續性的半導體生態系統，包括與全球及產業內的公司密切合作。科林研發加入了全球最大的永續發展倡議－聯合國全球盟約（UN Global Compact），期許企業能夠為實現更美好的世界共同承擔責任。科林研發還與業界領導廠商合作成立了半導體氣候聯盟（Semiconductor Climate Consortium），這是與國際半導體產業協會（SEMI）的一項新合作，旨在加速產業因應氣候變遷的回應能力。

打造永續的供應鏈

除了在環境永續發展方面與客戶密切合作外，科林研發還在其供應鏈中展開工作，目標是提高供應商的參與度，並評估供應商在人權和氣候行動的表現。2022 年，科林研發透過其氣候承諾、訓練和活動，鼎力支持頂級供應商參與永續發展機會。

擴展綠色產品功能

科林研發專注於開發更智慧、更高效率的產品和製程，以測量和減少其機台的溫室氣體排放量。2022 年推出的 2300® 和 Sense.i® 蝕刻設備具備永續功能的 ECO 模式，可在待機模式下節省周邊裝置耗能，並加速機台喚醒時間。

獲得獎勵和表彰

2022 年，公司在 ESG 方面的努力獲得了多項表彰。科林研發連續第二年入選北美道瓊永續發展指數（DJSI），該指數由標普全球 （S&P Global）進行編制，反映了標普全球 BMI 指數（S&P Global Broad Market Index）中 600 家最大的美國和加拿大公司，其永續發展表現最好的前 20% 公司。

科林研發很榮幸地獲得了 2022 年客戶頒發的最佳供應商獎，公司還獲得了各種產業表彰，包括《財富雜誌》的全球最受推崇公司、《新聞週刊》的美國最佳社會責任企業、《富比士雜誌》的全球最佳女性友善企業以及《人權運動基金會》的最佳 LGBTQ 平權職場。

有關公司環境、社會和治理策略以及成就等更多詳細資訊，請參閱科林研發的《2022 年 ESG 報告》。

• 科林研發的《2022 年 ESG 報告》

• 科林研發的淨零碳排策略

欲了解更多資訊，請造訪 https://www.lamresearch.com。