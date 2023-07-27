法國總統馬克宏譴責印太地區出現「新帝國主義」，暗批美中威脅小國主權
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「印太地區正在出現新的帝國主義，一種權力思維正在威脅數個國家的主權。」法國總統馬克宏27日在萬那杜發表演說，提出以上警告。雖然馬克宏沒有明確指出哪個國家，但隨著美中在印太區域的競爭逐漸白熱化，法國似乎正打算在這裡爭取話語權。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（27）日在太平洋島國萬那杜進行訪問時表示，譴責該地區出現新的「帝國主義」，小國主權正受到威脅。於此同時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和國務卿布林肯（Antony Blinken）也正在印太區域訪問，三位重量級的政治人物同時出現在印太，凸顯了該區域的地緣政治競逐正趨白熱化。
「在印太地區，特別是大洋洲正在出現新的帝國主義，一種權力思維正在威脅數個國家的主權—這些國家是最小的，往往是最脆弱的。」馬克宏週四在萬那杜首都維拉港發表公開演說，提出以上警告。
馬克宏表示，當今世界正在動搖印太地區的主權和獨立，外國船隻在該區域非法捕魚，獅子大開口的貸款條件也扼殺了這裡的發展。馬克宏表示，「我們（法國）的印太戰略首重透過夥伴關係，捍衛該地區所有願意與我們合作的國家的獨立與主權。」
馬克宏並未明確指出他所稱「新的帝國主義」是哪個國家，不過中國是太平洋島國基礎設施的主要貸款人。根據國際貨幣基金組織，中國進出口銀行是萬那杜最大的債權人。
一位總統顧問告訴《法新社》，隨著美國和中國在太平洋地區爭奪影響力，法國試圖成為「第三個選項」，透過援助太平洋國家應對自然災害以強調在這塊區域的重要性。
馬克宏昨日訪視法屬新喀里多尼亞時也表示，要增加法國在該地區的軍隊，並警告說，新喀里多尼亞欲爭取獨立可能導致成為「明天的中國海軍基地」。新喀里多尼亞過去5年進行了3次獨立公投，投票結果都未通過。
與中國抗衡？美國在巴紐部署巡邏艦
馬克宏的下一站將是大洋洲國家巴布亞紐幾內亞，而美國國防部長奧斯汀此時正在巴紐會見總理馬拉普（James Marape），討論兩國深化國防關係，並宣佈將在巴布亞紐幾內亞部署美國海岸防衛隊的巡邏艦，最快將於8月抵達。
美國在今年5月與巴紐簽訂了「國防合作協議」（Defence Cooperation Agreement，DCA），這項協議允許美國軍隊進入巴布亞紐幾內亞的水域和港口，美國在巴紐部署巡邏艦就是源於此協議，不過奧斯汀強調，美國並不是要在巴紐尋求永久性基地，而是要確保加強巴紐自我防衛的能力。
美國試圖透過海岸防衛隊加強在印太區域的影響力。與中國關係密切的索羅門群島和萬那杜曾拒絕美國海岸防衛隊在其港口停靠。北京在2022年與索羅門群島簽署安全協議後，美中在太平洋地區的競爭轉向檯面化，作為抗衡，美國在今年3月宣布重啟關閉了30年的駐索羅門群島大使館。
布林肯：AUKUS敞開大門歡迎紐西蘭
和奧斯汀同步出現在印太區域，美國國務卿布林肯剛結束東加王國之旅，目前來到紐西蘭，下一站將飛往澳洲訪視那裡正在進行史上最大的美澳聯合軍演。
布林肯今日宣布，歡迎紐西蘭和其他國家加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。布林肯表示，紐西蘭是一個深受信賴的合作夥伴，是五眼聯盟成員（Five Eyes，由澳洲、美國、英國、紐西蘭和加拿大組成），美國與紐西蘭長期以來一直在重要的國安議題上合作，因此對紐西蘭和其他夥伴國家，「參與AUKUS的大門是敞開的」，這些國家認為適當的時候，就可以加入。
紐西蘭表示針對軍事技術的討論持開放態度，但紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）重申，不准備妥協或改變紐西蘭的非核立場；紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）也表示，只要不涉及核潛艇的開發，紐西蘭就可以加入AUKUS。
紐西蘭和澳洲是美國在南太平洋的主要盟友，不過紐西蘭對中國的態度相較澳洲謹慎，也被外界抨擊將與中國的貿易關係置於「五眼聯盟」（Five Eyes）友誼之上。北京強烈反對AUKUS防務協議，稱這協議破壞印太地區的穩定。
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核稿編輯：翁世航
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