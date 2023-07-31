台灣每到選舉就喊「居住正義」，但到底是捍衛誰的居住正義？
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台灣總統大選將近，「居住正義」再次成為社會、選戰關注焦點。7月16日，大約上萬台灣人在艷陽直射之下、頂著高溫參加一場主題説是「居住正義」、抗議民進黨政府的集會，但是這場集會的爭議也不小，而且一講到「居住正義」就會講到永遠無解的住房問題。
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
台灣幾個大城市的房價和租金對比收入而言，的確是令人咋舌，尤其是在台北和新北精華地區更為嚴重，不要說年輕人，任何年紀在台灣只要沒有自己住房，居住的負擔就是「很大」，甚至影響了勞動力的供應。
居住正義是一個就算不是「無解」也是一個「難解」的問題；不但水很深、牽扯的範圍也很廣，除非碰上經濟危機之類的大問題，世界上打房成功的案例還真不多，在將本圖利的資本主義社會，一講到住房還真的傷感情。
以美國的紐約市為例，政府出錢蓋低租金公宅、部分出租住宅的租金受到管制，這麼多年下來，還是沒能解決住房問題；以租金高昂出名的英國倫敦，政府用公私合建的方式興建住宅樓，一部分就提供低收入人士居住，但是緩不濟急，要很多年才能排上隊，房價和租金從來就沒壓下來。
台灣也不是沒有想過辦法，從1960年代興建國民住宅開始到現在已經半個世紀左右，後來也用公私合建的方式興建社會住宅、青年住宅等等，以低於市價的租金租給合乎資格的市民入住，一樣地也碰上了緩不濟急的問題。
以最近來說，民進黨政府推出了房租補貼的政策，說是「立意良善」，但是一樣被批評到「臭頭」，首先不是每個人都適用，第二個也是最為人詬病的就是房東要有為房租所得繳交所得稅才能申請，結果房東就把稅金轉嫁到房租上，所以沒減輕負擔反而增加了困擾。
略見成效的只有大概是30年前，政府大量改建眷村、增加了平價住宅的供應，當時台灣的房價的確出現了下跌，顯見市場供需是決定房價的重要因素，不過隨後台灣的住宅供應大多偏向高單價，豪宅一棟接著一棟拔地而起，台北的房價已經可以和倫敦、紐約看齊，超過了日本的東京，連帶地，老舊住宅的價格也居高不下、租金自然就水漲船高，想要登上「有屋階級」難上加難。
誰的居住正義？
要解決台灣都市居住問題，可以說絕對不容易，所以政治人物或者政黨要以「居住正義」為題炮轟政府，當然也不意外，原因就是這是一個很容易撼動人心、而且顯示政府「施政缺失很大」的題目，不過從結果來看似乎和他們預計的結果有相當的差距。
在抗議現場，頂著烈日艷陽加上高溫的上萬人，精神的確可佩，但是台上的政治人物卻沒有將種種居住方面的問題表達清楚，在野黨派的總統候選人反而成為關注的焦點，台上發言的人夠不夠資格為「居住正義」代言也受到了質疑，幾天之後就已經幾乎是沒有人記得那場集會喊的是「居住正義」，也沒有任何政治人物從「居住正義」的角度來討論如何解決問題。
而且要選總統的人也得衡量一下另外幾個統計數字，有評論人士引用某房屋仲介公司的統計資料，台灣自有房屋比例平均在7成以上，而內政部的統計資料則顯示全台灣自然人擁有的住宅是680多萬，擁有住宅的自然人則是555多萬，擁有4戶以上的自然人是8萬左右，所以他推論這就是為什麼「居住正義」能夠引起40歲以下的人的共鳴。
但是打這個議題會不會造成那些680萬自有住宅的人不滿？他們其中有不少可能是希望房價上漲就可以舊換新、小換大，一旦利益衝突了，這票還會投給他們嗎？還有如果把矛頭對準興建住宅出售圖利的建設公司，將來募款可能也會有問題，所以如何拿捏也考驗這些政治人物的智慧。
也許對那天頂著艷陽、忍受高溫參加那一場集會的民眾，他們本來就是台上政治人物的鐵粉支持者，「居住正義」是不是主題都不會影響他們對台上政治人物的支持，但是台上的政治人物彼此之間卻又有著競爭而且相互矛盾的關係，就他們而言，這次的集會是成功的，不過就之後媒體還有觀察與評論人士的看法而言，並沒有達到原先預期的效果，反而引起了許多的爭議。
如果說這次打著「居住正義」旗號的集會顯示了什麼，這次的集會倒是成了台上政治人物的聲量指標，有些原先被看成是「正義代言人」經過了這次集會卻面臨了檢驗和質疑，同時也凸顯了台上政治人物彼此之間的矛盾。
「居住正義」的集會變成有意參選總統的在野人士的造勢大會其實也沒什麼，本來政治性的集會就是有其政治目的，不同的政治人物各取所需也很正常，故而要解決高房價和貴租金等等「居住正義」的問題，看來也就只有繼續等下去了。
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原標題：客座評論：台灣沒有結果的「居住正義」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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