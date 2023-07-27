2023/07/27,
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安華與小馬可仕舉辦馬菲雙邊會談，呼籲給予緬甸「彈性和空間」

安華與小馬可仕舉辦馬菲雙邊會談，呼籲給予緬甸「彈性和空間」
馬來西亞首相安華於2023年3月1日前往菲律賓拜訪總統小馬可仕。Photo Credit:GettyImages

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馬來西亞首相安華與菲律賓總統小馬可仕舉辦雙邊會談，就雙邊、區域及國際議題進行討論，並確定兩國未來經濟合作的發展面向。此外，兩國領導人認為應加強東協國家對緬甸的作用，但同時也要保留彈性，以便與緬甸進行非正式會談，解決當前危機。

綜合《馬新社》與《美聯社》報導，本週三（26日）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）前往馬來西亞進行為期三天的國事訪問，並與首相安華（Anwar Ibrahim）於布城（Putrajaya）舉辦雙邊會談，討論振興雙邊關係的措施。

此次為小馬可仕首次訪問馬來西亞，在會談中，兩國領導人就共同關心的雙邊、區域和國際問題交換意見，並確定兩國未來發展經濟合作的新領域，包括農業、糧食安全、數位經濟、旅遊業以及人文交流。

此外，兩國也針對緬甸緊張的局勢進行討論，安華於會後表示，他與小馬可仕一致認為有必要加強東南亞國家對緬甸軍政府的作用。

2021年2月1日，緬甸軍對發動政變推翻民選的翁山蘇姬政府後，經常以暴力鎮壓異議分子。

與此同時，安華也表示應給予緬甸「一定的彈性和空間」，以便與緬甸進行非正式接觸，但他也指出絕不能以「犧牲人權及少數族群」為代價，特別是該國的穆斯林羅興亞人。

東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）在政變之初曾與緬甸軍政府制定和平計畫，該計畫呼籲軍政府立即停止暴力行為並與東協特使進行對話，卻遲遲未有進展，成員國隨後禁止緬甸軍政府參加東協會議。

泰國外交部長Don Pramudwinai先前表示他在7月初會見了被拘留的翁山蘇姬，是目前已知唯一接見過翁山蘇姬的外國官員。Pramudwinai也表示她願意進行談話，且兩人的會面是「跟緬甸當朋友」的一種作法，以確保危機能夠和平解決。

除了安華，小馬可仕也表示同意各國應該能利用雙邊途徑（bilateral route）解決問題。

「我認為這將是東協面臨的所有問題中，以及成員國目前擔心的問題中的一個重要的面向。」他說。

緬甸的軍事政變和武裝鎮壓使該國陷入致命的混亂，包括美國在內的西方和歐洲政府對緬甸軍政府實施制裁，並要求立即釋放翁山蘇姬和其他政治犯。

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Photo Credit:GettyImages
緬甸前領導人翁山蘇姬。

現年78歲的翁山蘇姬在政變後因煽動、選舉舞弊等一系列的指控被定罪，目前正在對長達33年的監禁刑期提出上訴，但她也否認了這些指控。翁山蘇姬的支持者和人權組織稱這些指控是出於政治動機，試圖抹黑她的名聲，使軍方的接管合法化並阻止她重返政壇。

美聯社》報導，軍政府可能將翁山蘇姬從監獄轉移到首都奈比多軟禁，一名安全官員表示此舉是對囚犯的從寬處理，也是該國下週將舉辦的宗教儀式的一部分。這些內容尚未得到官方證實，但與軍政府友好的媒體記者表示，他們也聽到了同樣的消息。

有關翁山蘇姬的新聞受到軍政府的嚴格控制，甚至她的律師也被禁止向媒體談論她的案件。

路透社》則指出，目前這些消息都難以被證實，而緬甸影子政府民族團結政府（National Unity Government）發言人Kyaw Zaw表示：「條件有所改善是歡迎的，但仍舊不能改變她是良心犯（prisoner of conscience）的地位。」

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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