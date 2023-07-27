安華與小馬可仕舉辦馬菲雙邊會談，呼籲給予緬甸「彈性和空間」

綜合《馬新社》與《美聯社》報導，本週三（26日）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）前往馬來西亞進行為期三天的國事訪問，並與首相安華（Anwar Ibrahim）於布城（Putrajaya）舉辦雙邊會談，討論振興雙邊關係的措施。

此次為小馬可仕首次訪問馬來西亞，在會談中，兩國領導人就共同關心的雙邊、區域和國際問題交換意見，並確定兩國未來發展經濟合作的新領域，包括農業、糧食安全、數位經濟、旅遊業以及人文交流。

此外，兩國也針對緬甸緊張的局勢進行討論，安華於會後表示，他與小馬可仕一致認為有必要加強東南亞國家對緬甸軍政府的作用。

2021年2月1日，緬甸軍對發動政變推翻民選的翁山蘇姬政府後，經常以暴力鎮壓異議分子。

與此同時，安華也表示應給予緬甸「一定的彈性和空間」，以便與緬甸進行非正式接觸，但他也指出絕不能以「犧牲人權及少數族群」為代價，特別是該國的穆斯林羅興亞人。

東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）在政變之初曾與緬甸軍政府制定和平計畫，該計畫呼籲軍政府立即停止暴力行為並與東協特使進行對話，卻遲遲未有進展，成員國隨後禁止緬甸軍政府參加東協會議。

泰國外交部長Don Pramudwinai先前表示他在7月初會見了被拘留的翁山蘇姬，是目前已知唯一接見過翁山蘇姬的外國官員。Pramudwinai也表示她願意進行談話，且兩人的會面是「跟緬甸當朋友」的一種作法，以確保危機能夠和平解決。

除了安華，小馬可仕也表示同意各國應該能利用雙邊途徑（bilateral route）解決問題。

「我認為這將是東協面臨的所有問題中，以及成員國目前擔心的問題中的一個重要的面向。」他說。

We're strengthening ties with Malaysia across multiple fronts, including our shared commitment to peace and security.



We were glad to address the media alongside Prime Minister Anwar Ibrahim in a joint press briefing. We are resolute in upholding ASEAN centrality and in… pic.twitter.com/iNy9pjks77 — Bongbong Marcos (@bongbongmarcos) July 27, 2023

緬甸的軍事政變和武裝鎮壓使該國陷入致命的混亂，包括美國在內的西方和歐洲政府對緬甸軍政府實施制裁，並要求立即釋放翁山蘇姬和其他政治犯。

Photo Credit:GettyImages 緬甸前領導人翁山蘇姬。

現年78歲的翁山蘇姬在政變後因煽動、選舉舞弊等一系列的指控被定罪，目前正在對長達33年的監禁刑期提出上訴，但她也否認了這些指控。翁山蘇姬的支持者和人權組織稱這些指控是出於政治動機，試圖抹黑她的名聲，使軍方的接管合法化並阻止她重返政壇。

《美聯社》報導，軍政府可能將翁山蘇姬從監獄轉移到首都奈比多軟禁，一名安全官員表示此舉是對囚犯的從寬處理，也是該國下週將舉辦的宗教儀式的一部分。這些內容尚未得到官方證實，但與軍政府友好的媒體記者表示，他們也聽到了同樣的消息。

有關翁山蘇姬的新聞受到軍政府的嚴格控制，甚至她的律師也被禁止向媒體談論她的案件。

《路透社》則指出，目前這些消息都難以被證實，而緬甸影子政府民族團結政府（National Unity Government）發言人Kyaw Zaw表示：「條件有所改善是歡迎的，但仍舊不能改變她是良心犯（prisoner of conscience）的地位。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒