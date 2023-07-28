TNL+ 2023/07/28,
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從The 1975「男男熱吻」風波，看大馬政府近40年如何「規範」外國藝人表演

從The 1975「男男熱吻」風波，看大馬政府近40年如何「規範」外國藝人表演
樂團The 1975主唱馬修希利。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

最近英國樂團The 1975因在馬來西亞的言論風波，而被被馬來西亞政府列入黑名單。事實上，馬來西亞政府本來就一套就針對外國藝人演出的規範，主辦單位有責任與藝人溝通，達到共識才會來馬表演。本文介紹了自1986年以來，西方藝人來馬表演時所遭遇到官方帶來的挑戰。

「我不明白為何要邀請1975樂團來這個國家，並告訴我們只能和誰有性關係。對不起，如果這樣說冒犯了你或你的宗教信仰，但若你還想邀請我來這裡演出，你可以滾蛋。我會拿你的錢，你可以封殺我。反正我以前做過這種事，感覺挺不好的。」

說完這段話，略帶酒意的英國人氣樂團The 1975樂團主唱馬修希利（Matty Healy）就走向貝斯手麥克唐納（Ross MacDonald）親吻。這連串舉動，不僅導致馬來西亞Good Vibes音樂節的所有活動遭政府下令立即取消，甚至連The 1975在台灣與印尼的兩場演出也喊停，後續還引爆台馬兩地相關的輿論爭辯。

姑且不論馬修希利的發言態度與程序正義是否恰當，至少他坦誠在上台前已獲主辦單位告知，必須要遵守大馬舞台表演上的特殊規範，才能讓活動順利進行，只是他終究按耐不住性子，選擇用激烈的表達方式對抗保守體制。

這件事也不禁令人好奇，究竟大馬的演唱會表演規範為何？The 1975樂團是否大馬歷史上首起演唱會黑名單？這次事件會否讓大馬政府收緊演唱會的主辦條例？

尤其近期許多國際歌手都略過大馬，反而選擇在新加坡與泰國舉辦演唱會，此舉是否更會強化這種趨勢，令大馬成為巡迴演唱會的「末選名單」，令人關注。

海外藝人來馬表演多「順應民情」

事實上，The 1975樂團的確是大馬演唱會史上，首個被政府列入黑名單的表演團體。

儘管如此，但這不意味大馬政府未來必定會對演唱會的管制趨緊，那是因為，官方向來對外國藝人來馬表演對有一定的規範，而多數主辦方多會負責任地在邀請前、演唱會開始前，與歌手嚴肅溝通，確保對方都認知到舞台演出的安全界限後，才會放行上台表演。至於未來大馬是否會因為政治走向更宗教保守話，而使得對海外藝人表演的規範更嚴格，仍有待觀察。

Good Vibes音樂節工作人員阿爾曼（Wan Alman）也表示，The 1975樂團在演出前已明確保證會遵守演出條規，沒想到最終卻如此脫序。他認為這個行為太衝動，畢竟樂團可隨時離開大馬，但留下的爛攤子不僅影響其他演出單位、歌迷及商家權益，甚至可能就此摧毀主辦方未來的申辦機會。

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