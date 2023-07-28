DaEX達思智能科技打造數據洞察新里程碑：推出市場領先的dataRicher，為品牌營收注入成長動力
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DaEX達思智能科技全新推出顧客資料洞察的dataRicher，透過AI模型將企業的顧客數據清洗並整合，品牌不僅能360度了解用戶樣貌，更掌握消費者意圖、洞察市場需求，進而增加銷售與提昇顧客忠誠度，創造會員生態系價值。
TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團旗下的DaEX達思智能科技，以其專業的數據驅動科技，推出了領先台灣市場的顧客資料洞察產品－dataRicher。這款創新產品的目標是協助品牌行銷與營運團隊深入掌握消費者輪廓，探索消費者意圖，進而強化行銷自動化的能力，從而有效提升客戶體驗和銷售數字，為企業營收增長注入新的活力。
過去台灣企業對於資料運用的認知往往僅限於累積顧客行為，少有以全景視角進行用戶洞察的策略。在初期利用數位廣告帶來首波成長後，馬上就面臨瓶頸，無法突破。這原因在於要保持持續成長的動能，需要多方面資料的融合，才能更深入探索商機。而過去要進行這樣的融合需要大量的數據工程師與軟體開發團隊，這不是一般企業能負擔得起的開銷。對於已經有此觀念的品牌主來說，當引進顧客關係管理系統（CRM）或顧客資料平台（CDP）後卻發現自有資料的限制，讓強大的行銷自動化工具與行銷旅程無法啟動落地。這種種的痛點，讓品牌主對於邁入數據驅動的營運模式裹足不前。
DaEX研發的dataRicher，讓你手中的顧客資料成為帶動銷售的最大動能
DaEX的dataRicher提供了具體的解決方案，透過用戶ID的加密比對，去除個人識別資訊後，以標準與格式化的串接，以及AI分類預測模型，提供清洗過後的資料標籤。DaEX dataRicher儼然就是品牌主的資料工程團隊，讓品牌主能夠取得顧客的輪廓與關注的主題，以及分析洞察所需的相關資料。品牌主不需要離開自有系統，能在原先使用的平台中一鍵取得相關的資料標籤，幫助品牌主自有資料加值，讓CDP與CRM真正發揮會員行銷的潛力，成為品牌經營發展會員經濟的助力。
「全世界有太多人在發展系統平台，卻少有發展強化既有系統的專項產品。」，DaEX達思智能科技總經理王銘岳表示「達思在3年前創業時看到未來品牌主一定會在各種自動化行銷平台上面臨資料單一的困境，我們認為我們能發展具體的解決方案去解決這個難題。讓品牌主無須耗費程式開發資源就能無痛取得有意義的資料，是我們看到的願景。dataRicher不僅是對數據運用的一次革新，也是對台灣企業數據資產價值提升的一次重要突破。」
DaEX dataRicher的第一個落地平台選擇了愛酷智能科技的AccuCDP，目前使用AccuCDP的客戶都可以在後台直接開啟dataRicher，進行資料交叉比對與分析。達思智能已與台灣主流CRM與CDP夥伴積極合作，會陸續將dataRicher解決方案提供給不同的系統平台夥伴。
「藉由資料的整合，可以更全方位的掌握顧客資訊，提升AccuCDP既有自動化行銷的效益」愛酷智能科技商務長暨策略長吳健宇表示，「很高興能與DaEX合作推出這款領先市場的產品，也期待dataRicher能為我們的客戶帶來更有效的決策參考。」
DaEX達思智能科技隸屬於TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團，包含原日本最大數位原生媒體集團Mediagene現有共21個媒體品牌，旗下有大數據市調公司TNL Research、數位廣告公司Ad2iction艾迪英特、士奇傳播整合行銷等數位科技與行銷公司，在每月5,500萬全球使用者及2億瀏覽量的大數據資源下，於泛亞洲以媒體為核心，結合科技與數據力，成為閱聽大眾及企業行銷與數位轉型最重要的信賴夥伴。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航