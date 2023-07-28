2023/07/28,
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DaEX達思智能科技打造數據洞察新里程碑：推出市場領先的dataRicher，為品牌營收注入成長動力

DaEX達思智能科技打造數據洞察新里程碑：推出市場領先的dataRicher，為品牌營收注入成長動力

我們想讓你知道的是

DaEX達思智能科技全新推出顧客資料洞察的dataRicher，透過AI模型將企業的顧客數據清洗並整合，品牌不僅能360度了解用戶樣貌，更掌握消費者意圖、洞察市場需求，進而增加銷售與提昇顧客忠誠度，創造會員生態系價值。

TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團旗下的DaEX達思智能科技，以其專業的數據驅動科技，推出了領先台灣市場的顧客資料洞察產品－dataRicher。這款創新產品的目標是協助品牌行銷與營運團隊深入掌握消費者輪廓，探索消費者意圖，進而強化行銷自動化的能力，從而有效提升客戶體驗和銷售數字，為企業營收增長注入新的活力。

過去台灣企業對於資料運用的認知往往僅限於累積顧客行為，少有以全景視角進行用戶洞察的策略。在初期利用數位廣告帶來首波成長後，馬上就面臨瓶頸，無法突破。這原因在於要保持持續成長的動能，需要多方面資料的融合，才能更深入探索商機。而過去要進行這樣的融合需要大量的數據工程師與軟體開發團隊，這不是一般企業能負擔得起的開銷。對於已經有此觀念的品牌主來說，當引進顧客關係管理系統（CRM）或顧客資料平台（CDP）後卻發現自有資料的限制，讓強大的行銷自動化工具與行銷旅程無法啟動落地。這種種的痛點，讓品牌主對於邁入數據驅動的營運模式裹足不前。

DaEX研發的dataRicher，讓你手中的顧客資料成為帶動銷售的最大動能

DaEX的dataRicher提供了具體的解決方案，透過用戶ID的加密比對，去除個人識別資訊後，以標準與格式化的串接，以及AI分類預測模型，提供清洗過後的資料標籤。DaEX dataRicher儼然就是品牌主的資料工程團隊，讓品牌主能夠取得顧客的輪廓與關注的主題，以及分析洞察所需的相關資料。品牌主不需要離開自有系統，能在原先使用的平台中一鍵取得相關的資料標籤，幫助品牌主自有資料加值，讓CDP與CRM真正發揮會員行銷的潛力，成為品牌經營發展會員經濟的助力。

「全世界有太多人在發展系統平台，卻少有發展強化既有系統的專項產品。」，DaEX達思智能科技總經理王銘岳表示「達思在3年前創業時看到未來品牌主一定會在各種自動化行銷平台上面臨資料單一的困境，我們認為我們能發展具體的解決方案去解決這個難題。讓品牌主無須耗費程式開發資源就能無痛取得有意義的資料，是我們看到的願景。dataRicher不僅是對數據運用的一次革新，也是對台灣企業數據資產價值提升的一次重要突破。」

DaEX dataRicher的第一個落地平台選擇了愛酷智能科技的AccuCDP，目前使用AccuCDP的客戶都可以在後台直接開啟dataRicher，進行資料交叉比對與分析。達思智能已與台灣主流CRM與CDP夥伴積極合作，會陸續將dataRicher解決方案提供給不同的系統平台夥伴。

「藉由資料的整合，可以更全方位的掌握顧客資訊，提升AccuCDP既有自動化行銷的效益」愛酷智能科技商務長暨策略長吳健宇表示，「很高興能與DaEX合作推出這款領先市場的產品，也期待dataRicher能為我們的客戶帶來更有效的決策參考。」

DaEX達思智能科技隸屬於TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團，包含原日本最大數位原生媒體集團Mediagene現有共21個媒體品牌，旗下有大數據市調公司TNL Research、數位廣告公司Ad2iction艾迪英特士奇傳播整合行銷等數位科技與行銷公司，在每月5,500萬全球使用者及2億瀏覽量的大數據資源下，於泛亞洲以媒體為核心，結合科技與數據力，成為閱聽大眾及企業行銷與數位轉型最重要的信賴夥伴。

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Email: street.hung@thenewslens.com

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