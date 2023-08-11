《古人解憂療鬱帖》：一生沒做過官的孟浩然感到十分憂鬱，老友王維這樣開導他

文：廖泊喬

孟浩然失意沮喪時怎麼度過？

從初唐走入盛唐，詩歌百花齊放，孟浩然更是山水田園詩人代表之一。他在政治上困頓，一生沒有做過官。而當他沮喪地離開京城後，卻活出了自己的一片天。

走向田園，孟浩然勇敢面對自己的失意，詩中透露著他情緒低落時的自我調適與轉化。孟浩然是透過什麼方法來度過這段陰鬱時光？他的朋友們又扮演什麼角色？

春眠不覺曉，處處聞啼鳥。夜來風雨聲，花落知多少。（〈春曉〉）

這首二十字的小詩，大家應該都琅琅上口！孟浩然用短短幾句話，就把春天的景物描繪得讓人如親身體驗。孟浩然擅長捕捉田園風光與自然景物的美好，詩風自然親切，處處展現出濃厚的田園生活感。「故人具雞黍，邀我至田家。綠樹村邊合，青山郭外斜。」則寫出了孟浩然正和鄰居開心聚會，享受人生！

這樣一個恬然自得的人，竟也有一段陰鬱低沉的人生。

求職失敗，對自己失望的孟浩然

四十歲的孟浩然從家鄉襄陽出發，帶著必勝的決心，到了首都長安準備參加科舉考試。這是孟浩然人生第二次來到長安，五年前他也曾經到這求取官位，然而當時過了一年卻毫無斬獲、鎩羽而歸。這年開春，孟浩然到了長安，興致高昂地寫下〈長安早春〉，「何當遂榮擢，歸及柳條新」，詩中充滿著期許，今年的自己，應當能在考試中一舉登第，回鄉還趕得上新冒的翠綠柳條呢！

然而，人生並未如孟浩然想像中的美好，到了柳絮飛舞的清明時節，孟浩然寫下的是這兩句，「帝里重清明，人心自愁思」。他看著長安城再度迎來清明節，自己的心中也獨自湧起愁思。不用多說，他定是考試沒上，心中迷茫。

求取功名失意、生活盤纏漸空，這年從春天到秋天，孟浩然到了人生新低谷。一開始他並不放棄，希望找人來推薦自己、讓自己被更多人看見，在寫給當時高官袁仁敬與賀知章的詩中，便提到在長安相當辛苦，生活中災難不斷，求官之路上，碰到權貴排擠為難，干謁活動也處處受阻。但是，若要回老家襄陽歸隱，卻又因為沒錢而無法成行，一天天留在京城，錢財也像燒柴般消耗殆盡，而自己的雄心壯志，更隨著歲月逐日衰減，他悲傷地寫下：

黃金燃桂盡，壯志逐年衰。日夕涼風至，聞蟬但益悲。

當年茫然而不知道該走或留的孟浩然，聽到傍晚的蟬鳴更添愁緒，或許就在哪處默默垂淚著。這時候的孟浩然覺得，大家都幫不了自己，是種無助又無望的低沉心緒，他寫給好朋友王維的詩，就吐露出自己的失望：

寂寂竟何待，朝朝空自歸。欲尋芳草去，惜與故人違。（〈留別王維〉）

孟浩然問自己，自己如此寂寞是還在等待什麼呢？一天天過去，每每落空地失望而歸。在這樣的無望感中，他對王維說，不如找個幽靜的山林隱居好了，但不對，想了又想，若隱居了，就要與王維老友分別了啊。

詩的後半段，孟浩然感慨自己想不到其他方法，只希望任何一位當權者能夠引薦他，然而，能瞭解自己、欣賞自己的知音，實在是太少了。「只應守寂寞，還掩故園扉。」孟浩然無可奈何，只能表明自己將回鄉歸隱，並緊緊關上家中柴門。失志的孟浩然寫到自己面對冷酷現實時求助無門，對於心中難以排解的哀愁與怨懟，只能看似賭氣地說要把房門都關上，便不須要與他人相互往來了。

怨天尤人，對他人失望的孟浩然

到了這一年年底，仍然沒有好消息，孟浩然的憂鬱情緒難以宣洩，於是寫下了有名的〈歲暮歸南山〉。這首詩內容和其中所飽含的負面情緒，很難和寫出「春眠不覺曉，處處聞啼鳥」的孟浩然聯想在一起，然而，這就是他當時最真實的心境。

「北闕休上書，南山歸敝廬」，詩的開頭便有些自暴自棄，孟浩然為了求官來到京城，竟說自己回到南山的破舊茅屋就好，不再給朝廷上書了！孟浩然說的雖然是氣話，但也是失望透頂時的真心話。而詩的第二聯更是驚人，「不才明主棄，多病故人疏」，孟浩然說自己本來就沒有什麼才幹，難怪明君會棄我不用，自己年邁多病，也難怪老朋友都和我遠離生疏。細讀這兩句，雖然都是說自己不夠好，但不也是隱晦地在埋怨君王、抱怨朋友不為自己引薦嗎？

「白髮催年老，青陽逼歲除。永懷愁不寐，松月夜窗虛。」詩的後半段，孟浩然繼續感嘆自己白髮頻生，催人老去，而新春到來，也逼得舊歲快速遠去。帶著滿懷的憂愁與不平，孟浩然直到半夜仍難以入眠，看著月色照亮窗外松林，他只覺得一片空虛。

仕途失意、徘徊在長安的孟浩然憂愁極了，他對自己失望，也對君王與友人有難以直言的不滿，他用迂迴的方式怨天尤人，卻也真實地說出當時自暴自棄的心態。愁苦的孟浩然，展現了不同面向的憂鬱表現，除了情緒低落，他的思考更為負面，躺在床上時則因多思煩惱而整晚睡不著，他除了睡的時間短，品質也糟，可以想見，孟浩然日常的精神與表現，或多或少也受到了影響。

觸景生情，對京城失望的孟浩然

孟浩然實在待不住了，長安的所見所聞都在提醒自己應舉不第。又是懷才不遇、又是壯志難酬，心情該是低落到了極點，此處無法安定身心，孟浩然決定離開長安！然而，要直接回襄陽老家好，還是要去其他地方？孟浩然決定先四處走走看看，但也還不想放棄任何做官的可能，作為折衷，他先選了當時的東都洛陽，留有機會，做最後一搏。

在洛陽待了半年，孟浩然去了些聚會，也拜訪了些朋友，然而，他的低落情緒讓他猶豫不決，矛盾更為加深，「羨君從此去，朝夕見鄉中」，他羨慕朋友很快就可以回到老家與家人團聚，自己卻不知道什麼時候才能回去。同時，「十上恥還家，徘徊守歸路」，在京城多次考試都沒考中，上書獻賦的求仕之路也無法順利如願，自己羞於回家，只好徘徊在路途中，猶豫要往那個方向走。