《古人解憂療鬱帖》：一生沒做過官的孟浩然感到十分憂鬱，老友王維這樣開導他
我們想讓你知道的是
孟浩然在考場失利後，選擇了先去遊歷四方，之後才回歸田園隱居。不論是哪一種生活模式，為了讓自己的情緒保持穩定，孟浩然都有維持合宜的社交與友誼。
文：廖泊喬
孟浩然失意沮喪時怎麼度過？
從初唐走入盛唐，詩歌百花齊放，孟浩然更是山水田園詩人代表之一。他在政治上困頓，一生沒有做過官。而當他沮喪地離開京城後，卻活出了自己的一片天。
走向田園，孟浩然勇敢面對自己的失意，詩中透露著他情緒低落時的自我調適與轉化。孟浩然是透過什麼方法來度過這段陰鬱時光？他的朋友們又扮演什麼角色？
春眠不覺曉，處處聞啼鳥。夜來風雨聲，花落知多少。（〈春曉〉）
這首二十字的小詩，大家應該都琅琅上口！孟浩然用短短幾句話，就把春天的景物描繪得讓人如親身體驗。孟浩然擅長捕捉田園風光與自然景物的美好，詩風自然親切，處處展現出濃厚的田園生活感。「故人具雞黍，邀我至田家。綠樹村邊合，青山郭外斜。」則寫出了孟浩然正和鄰居開心聚會，享受人生！
這樣一個恬然自得的人，竟也有一段陰鬱低沉的人生。
求職失敗，對自己失望的孟浩然
四十歲的孟浩然從家鄉襄陽出發，帶著必勝的決心，到了首都長安準備參加科舉考試。這是孟浩然人生第二次來到長安，五年前他也曾經到這求取官位，然而當時過了一年卻毫無斬獲、鎩羽而歸。這年開春，孟浩然到了長安，興致高昂地寫下〈長安早春〉，「何當遂榮擢，歸及柳條新」，詩中充滿著期許，今年的自己，應當能在考試中一舉登第，回鄉還趕得上新冒的翠綠柳條呢！
然而，人生並未如孟浩然想像中的美好，到了柳絮飛舞的清明時節，孟浩然寫下的是這兩句，「帝里重清明，人心自愁思」。他看著長安城再度迎來清明節，自己的心中也獨自湧起愁思。不用多說，他定是考試沒上，心中迷茫。
求取功名失意、生活盤纏漸空，這年從春天到秋天，孟浩然到了人生新低谷。一開始他並不放棄，希望找人來推薦自己、讓自己被更多人看見，在寫給當時高官袁仁敬與賀知章的詩中，便提到在長安相當辛苦，生活中災難不斷，求官之路上，碰到權貴排擠為難，干謁活動也處處受阻。但是，若要回老家襄陽歸隱，卻又因為沒錢而無法成行，一天天留在京城，錢財也像燒柴般消耗殆盡，而自己的雄心壯志，更隨著歲月逐日衰減，他悲傷地寫下：
黃金燃桂盡，壯志逐年衰。日夕涼風至，聞蟬但益悲。
當年茫然而不知道該走或留的孟浩然，聽到傍晚的蟬鳴更添愁緒，或許就在哪處默默垂淚著。這時候的孟浩然覺得，大家都幫不了自己，是種無助又無望的低沉心緒，他寫給好朋友王維的詩，就吐露出自己的失望：
寂寂竟何待，朝朝空自歸。欲尋芳草去，惜與故人違。（〈留別王維〉）
孟浩然問自己，自己如此寂寞是還在等待什麼呢？一天天過去，每每落空地失望而歸。在這樣的無望感中，他對王維說，不如找個幽靜的山林隱居好了，但不對，想了又想，若隱居了，就要與王維老友分別了啊。
詩的後半段，孟浩然感慨自己想不到其他方法，只希望任何一位當權者能夠引薦他，然而，能瞭解自己、欣賞自己的知音，實在是太少了。「只應守寂寞，還掩故園扉。」孟浩然無可奈何，只能表明自己將回鄉歸隱，並緊緊關上家中柴門。失志的孟浩然寫到自己面對冷酷現實時求助無門，對於心中難以排解的哀愁與怨懟，只能看似賭氣地說要把房門都關上，便不須要與他人相互往來了。
怨天尤人，對他人失望的孟浩然
到了這一年年底，仍然沒有好消息，孟浩然的憂鬱情緒難以宣洩，於是寫下了有名的〈歲暮歸南山〉。這首詩內容和其中所飽含的負面情緒，很難和寫出「春眠不覺曉，處處聞啼鳥」的孟浩然聯想在一起，然而，這就是他當時最真實的心境。
「北闕休上書，南山歸敝廬」，詩的開頭便有些自暴自棄，孟浩然為了求官來到京城，竟說自己回到南山的破舊茅屋就好，不再給朝廷上書了！孟浩然說的雖然是氣話，但也是失望透頂時的真心話。而詩的第二聯更是驚人，「不才明主棄，多病故人疏」，孟浩然說自己本來就沒有什麼才幹，難怪明君會棄我不用，自己年邁多病，也難怪老朋友都和我遠離生疏。細讀這兩句，雖然都是說自己不夠好，但不也是隱晦地在埋怨君王、抱怨朋友不為自己引薦嗎？
「白髮催年老，青陽逼歲除。永懷愁不寐，松月夜窗虛。」詩的後半段，孟浩然繼續感嘆自己白髮頻生，催人老去，而新春到來，也逼得舊歲快速遠去。帶著滿懷的憂愁與不平，孟浩然直到半夜仍難以入眠，看著月色照亮窗外松林，他只覺得一片空虛。
仕途失意、徘徊在長安的孟浩然憂愁極了，他對自己失望，也對君王與友人有難以直言的不滿，他用迂迴的方式怨天尤人，卻也真實地說出當時自暴自棄的心態。愁苦的孟浩然，展現了不同面向的憂鬱表現，除了情緒低落，他的思考更為負面，躺在床上時則因多思煩惱而整晚睡不著，他除了睡的時間短，品質也糟，可以想見，孟浩然日常的精神與表現，或多或少也受到了影響。
觸景生情，對京城失望的孟浩然
孟浩然實在待不住了，長安的所見所聞都在提醒自己應舉不第。又是懷才不遇、又是壯志難酬，心情該是低落到了極點，此處無法安定身心，孟浩然決定離開長安！然而，要直接回襄陽老家好，還是要去其他地方？孟浩然決定先四處走走看看，但也還不想放棄任何做官的可能，作為折衷，他先選了當時的東都洛陽，留有機會，做最後一搏。
在洛陽待了半年，孟浩然去了些聚會，也拜訪了些朋友，然而，他的低落情緒讓他猶豫不決，矛盾更為加深，「羨君從此去，朝夕見鄉中」，他羨慕朋友很快就可以回到老家與家人團聚，自己卻不知道什麼時候才能回去。同時，「十上恥還家，徘徊守歸路」，在京城多次考試都沒考中，上書獻賦的求仕之路也無法順利如願，自己羞於回家，只好徘徊在路途中，猶豫要往那個方向走。
Tags：
國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。