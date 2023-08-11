《人民參與死刑審判事件簿》：國民法官參審前，是否對於死刑有所了解？
我們想讓你知道的是
被告在營業中的柏青哥店內，基於無差別殺害客人及店員等之殺人目的，將事先準備的汽油潑灑於店內地板並點火；其縱火導致柏青哥全店燒毀，並造成店內客人及店員傷亡，共計五人死亡、十人輕重傷。第一審裁判員審理時，宣告死刑；第二審駁回當事人上訴；最高法院支持一審死刑判決。
文：林裕順、黃鼎軒、張家維、王鈞世
死刑執行方法
案例4 執行絞刑的正當性——大阪柏青哥店放火殺人案件
目前台灣刑罰制度中仍存有死刑制度；但是，死刑是否具備正當性之憲法論據，大多僅有「法律條文」之抽象評價，仍欠缺死刑量刑之具體說理。
另外，多數人在討論被告是否應判處死刑的同時，對於死刑執行方式是否有所認識？死刑執行方式到底有哪些？執行方式是否過於殘虐？判處死刑背後的意義為何？等，這些都是審判過程較少討論到，但對於公平審理及判決卻是相當重要及關鍵的因素。
台灣在2023年1月1日開始實施國民法官制度，適用案件主要為：「所犯最輕本刑為十年以上有期徒刑之罪及故意犯罪因而發生死亡結果者等」；其中，對於故意犯罪因而發生死亡結果之案件，被告可能面臨判處死刑的情形。因此，國民法官在進行可能作出死刑判決案件之審理時，是否也應對於死刑執行的方式有所了解？本文將藉由日本實際發生案件進行討論。
- 絞刑的討論
在進入本文案例事實介紹前，先說明日本對於死刑的法律評價。
首先，日本最高法院大法庭曾作出以下解釋：「生命，無價。一人之生命，相較地球有過之無不及。死刑，所有刑罰當中最為最嚴厲的制裁，且為實非不得已之終極處罰。現代國家一般就統治權作用之刑罰權行使，其刑罰種類之死刑存廢、何罪質科以死刑，或何種程序執行死刑均以法律明定。同時，於刑事審判程序中，對於具體案件就被告科以死刑或其他刑罰進行審理。藉此，死刑判決乃依法定方法程序，於實際個案中或予施行。」
蓋日本憲法第31條「人民個人生命至高尊貴，但依法律規定之適當程序，得科以剝奪之刑罰」亦肯認死刑的存在。不過，日本憲法第36條絕對禁止殘虐刑罰之規範，亦說明死刑執行方式不得以殘虐性方法為之，例如類似火燒、釘十字架、斬首示眾、滾燙煮死等殘虐手法。
因此，日本在過去140年間，執行死刑的方式仍維持絞刑。不過，在其他保有死刑制度的國家中，絞刑、斬首刑等執行方式，大多逐漸改以電椅、毒氣或是注射藥物的方式執行死刑。因此，日本對於死刑執行方式也正如火如荼檢討中。
- 事實背景：因待業且生活不平順因而無差別報復世人
被告在營業中的柏青哥店內，基於無差別殺害客人及店員等之殺人目的，將事先準備的汽油潑灑於店內地板並點火；其縱火導致柏青哥全店燒毀，並造成店內客人及店員傷亡，共計五人死亡、十人輕重傷。第一審裁判員審理時，宣告死刑；第二審駁回當事人上訴；最高法院支持一審死刑判決。
- 爭議所在：日本執行死刑方式——絞首刑是否合憲
本案主要爭點有兩點：第一點是被告在犯案時的責任能力；第二點是絞首刑是否違憲。限於篇幅，本文不針對被告的責任能力另作討論，僅探討絞首刑的合憲性。
人民法感的判斷（一審判斷）
本案第一審是適用裁判員審判之案件；因本案被告故意縱火殺人的行為，造成五人死亡及十人輕重傷的結果，面臨死刑判決的可能性大，因此辯護人提出絞刑違憲之主張。辯護人認為，絞刑會造成受刑人非必要的痛苦，也可能造成頭部的分離。根據曾經執行絞刑的現場人員指出，絞刑是很殘忍的。現今各國維持絞刑的國家也僅有少數。
因此，辯護人認為雖然在日本昭和時代的判例指出絞刑並不殘虐，但在時代及環境的變化下，或許已經今非昔比。甚至應認為絞刑違反日本憲法第36條且屬於殘虐的刑罰方式。另外，絞刑可能造成頭部斷離而成為斷頭刑之狀況，此時已超出法定執行方式的範疇，應違反憲法第31條。
在檢討辯護人提出的主張後，裁判員判在一審中所作成之判決，認為絞刑並未達反憲法，主要理由有以下幾點：
1.根據法醫學者作成的證詞，實施絞刑時，有關受刑者死亡經過及身心感受情形，相關說明如下：
（1）典型的絞刑執行過程：
- 因頸動脈的壓迫，造成通往腦部的血流中斷並缺氧，伴隨腦細胞壞死，心臟停止跳動後死亡。
- 咽喉遭壓迫，造成氣管阻塞而缺氧，腦部缺氧、心臟停止跳動後死亡。在①的情形中，腦部氧氣大約殘留五到八秒間保有意識；②的情形中，人體內殘留的氧氣，大約可以讓人在一至兩分鐘內保有意識。期間會因為頸部受到壓迫而感到痛苦，並且會感受到因為繩子所造成的頸部疼痛。
（2）另外，根據繩子纏繞的方式及是否平均綁住頭頸部，所造成的痛苦也會有所差異，當絞刑施加的力道過大時，造成頭頸部斷裂的情形是有可能的。但由於頭頸部的皮膚相當具有韌性，大多不至於造成完全斷離的情形，但是頭頸部內部組織斷離的情形是常見的。為了避免頭頸部斷情形，實施絞刑時會將繩索長度縮短，利用減緩勒緊的方式實施絞刑。至於頸部組織的強度，因人而異，要完全預防頭部的斷裂，是不可能的。
2.根據曾經執行絞刑的人員，講述現場經驗：
在執行前，將原本還能呼吸並具有體溫的受刑者綑綁手足，並將絞刑用之繩索纏繞在頭頸部位；執行後，受刑人會以頭頸部為中心點搖擺。當你親眼看到道個場面時會認為非常殘忍。絞刑的過程亦無法預見，有可能會造成難以想像的情形。
3.大多執行絞刑的情況下，受刑人意識喪失大約要五至八秒；根據纏繞的方式，受刑人也可能要兩分鐘以上才會喪失意識。期間，受刑者將持續感到痛苦。另外，也有可能發生頭部斷裂、特別是頸部內組織斷裂的情形。但絞刑中，從執行開始到受刑者死亡的過程並無法完全能夠預測。
4.不過，死刑原本就是違反受刑者的意思，以剝奪其生命償罪的方式，造成受刑者精神及肉體上的痛苦，某種程度上的殘忍是難以避免的。憲法也是存有死刑的制度，因此無法避免死刑所造成的痛苦。至於死刑的執行方法是否該當日本憲法第36條所禁止之「殘虐之刑罰」，或許可以從執行的方式進行考量，其所指的應該是特別殘忍的情形。例如造成受刑人無意義的苦痛，妨害其名譽或是以羞辱的方式執行死刑，則該當日本憲法第36條。
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打造幸福新鮮人！崴爺分享職涯三原則，不僅「好找工作」更能找到「好工作」！
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求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮。該如何找到適合自己的工作？如何規劃職涯？有沒有不會因為AI而失業的工作？本文請崴爺分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升錄取率，更能找到理想的工作。
求職季到了，對於新鮮人而言是既期待又焦慮，尤其職涯將影響未來生活的幸福感，更要慎重考慮。但是，要怎麼找到薪水高的工作？現在AI當道，我能不能找到一個不會被取代的長遠飯碗？或者更直接的問題是，我要如何找到一份幸福的工作？
美國市調公司蓋洛普（Gallup）曾調查全球150國的管理者、白領、藍領階級以及自僱者，想要了解工作與幸福感的關係。結果發現，那些薪資優渥、可以不斷學到新東西並且受到重視的職位，所獲得的快樂指數最高。
因此，與其擔心眼前的各種憂慮，不如先從了解自己是誰開始，釐清自己與工作間的關係，並且在嘗試中慢慢摸出職涯之路，並且從中找到發揮才能並回饋社會的方式，薪水的成長與成就感自然會相伴而來。
本文特別邀請到創業家崴爺以自身經驗分享，如何掌握三個原則與心態，不僅有助提升自我競爭力，更能轉變對於工作的心態，找到理想且幸福的工作。
第一原則：了解自己與工作的關係
去年（2022年）牛津字典年度代表字由代表發懶、擺爛的「哥布林模式（Goblin Mode）」當選，也多少反映了當今工作者的無力感與沮喪。工作理應是生活中的重要意義，為什麼現在卻變成很多人亟欲逃避的事情？
其實，這反而呈現出現代年輕人的聰明，他們更願意思考工作背後的時間資投報酬率，如果努力工作還是買不起房子，當然很容易使人洩氣。不過，對於才剛出社會的年輕人來說，如果這樣就放棄了努力，就像是《灌籃高手》裡面的那句經典台詞一樣：「現在放棄的話，比賽就真的結束了。」
「工作佔了人生很大一部分，很多人覺得工作很苦，但到我這個年紀，我們想的反而是：『不工作，我們要幹嘛？』到後來你會發現，工作是來證明我們的價值的。雖然年輕人現在未必可以體會，但我希望你能抱持一種心態，是把工作當作是一件快樂的事情，也是證明你自己的事情。」崴爺認為，如果你只把工作當做賺錢的工具，那就真的只是一個工作而已，但如果你把工作當做長久經營的事業，把自己看作一個品牌，視野就會完全不同。
如果缺乏這種長期經營的心態，很容易就只專注在短期的薪水上，例如，有一份工作薪水五六萬、但沒有長期發展性，也學不到新技能；跟一份起薪三萬元，但可以接觸很多人脈、學習到新事物的工作，你會選擇哪一個？「我這個說法可能有點逆風，但這是事實，如果你認為工作中獲得的只有這三萬元錢的話，就太淺了。」
崴爺分享自己過去曾做過一份「爽缺」，每天只需要交一份文案，就能月收十五萬，於是他天天悠閒吃早餐、跑健身房，下午再花個一兩小時工作。「一開始當然很爽，但三個月後我開始覺得很可怕，我覺得自己跟世界失去了交集，好像提前退休一樣，感覺不到自己的存在。」
回到自己與工作間的關係，最重要的還是你如何在工作中建立自我價值，甚至能幫助他人，最終收入跟幸福感都會逐漸成長。「如果你的專業能滿足他人的需求，幫助他們度過關卡，你自己會很快樂，又能賺到錢，還得到心靈上的富足，我覺得這就是一個很棒且幸福的工作。」
第二原則：在實戰中成長學習
天下武功、唯快不破，在變化快速的世界中，持續學習和自我提升比以往更加重要。如果想要避免「學用落差」，不妨把握機會多多參與實習、兼職，直接在實戰中獲得寶貴的經驗，也能擴展視野，回頭補足自己的不足。
崴爺分享自己演講時，最常被問到的問題就是「我不知道自己對什麼有興趣，也不知道該找哪些工作」，而他的回答一律是：「不要預設任何的立場或者是門戶之見，你覺得這個工作機會來了，你就先去嘗試。做了之後你才知道自己喜歡什麼或不喜歡什麼，新鮮人很難一開始就找到所謂的『理想工作』。」
崴爺年輕時在電視台工作，壓力非常大，剛入職時他每一天都想離職，但他跟自己約定，至少要工作180天，如果真的一無所獲就走人。「一開始我每天都在倒數，但是真的到180天時，我發現自己已經完全習慣那邊的環境，反而不想走了。」
不過，崴爺也特別提醒，提早進社會是好事，但也要慎選工作環境，最好是把自己放到一個可以接觸高手的地方，把自己的天花板打開。「有時候你太年輕，你會以為世界就這麼大，你容易把目標訂得太低，我自己比較幸運，接觸到的都是一些很厲害的人，這時候你就會重新定錨自己，你會知道還可以追求更大的目標。」
崴爺今天的成功，也不是一蹴可幾，而是在多次的嘗試與失敗中漸漸累積經驗，才成就現在的他。他曾被稱為「街頭創業家」，大學時就在夜市擺地攤賣衣服，26歲創業開火鍋店，32歲又都倒光，還負債200萬。後來他才體認到自己不適合做服務業，後來成為創辦廣告公司與電商時的珍貴經驗。「我認識自己的方式，就是失敗。我人生最大的成就就是我26歲創業、32歲就賠光，雖然是失敗，但是我得到很多，反而讓我更清楚自己的競爭力在哪裡。」
也有人會擔心，如果一直嘗試，會不會浪費很多時間？但崴爺就以自己的故事為例，他32歲時創業失敗，看著身邊的人都成為主管、年薪百萬，自己卻要從零開始。「10多年之後，你再去看當下的失敗，只是馬拉松裡短暫的落後。現在，我當初羨慕的人都轉過來羨慕我了，所以説，人生要用比較長的視野去看事情，太執著於當下是沒有意義的。」
第三原則：做有意義的工作，發展有意義的人際關係
工作不僅可以提供報酬，更重要的是建立關係，並很大程度決定了你會擁有怎麼樣的人際環境，以及你未來的職業發展。因此在找工作時，除了看中薪水之外，不要小看職業可以帶給你的人脈紅利。
崴爺就分享，自己人生中好幾次薪水翻倍，或是事業的境界的增長，全部都是靠職場人脈而來。第一次，是他10年前第一次開廣告公司。當時的第一個案子，就是他過去在蘋果日報工作時負責的客戶，因為對方相當肯定過去合作時的經驗與成果，所以直接提供崴爺一整年的預算讓他開廣告公司。
第二次，則是在工作上認識了作家吳淡如，崴爺一面協助擔任經紀人的工作，一面也接觸到許多過往無法企及的人脈關係，讓他的人生視野快速擴展，收入也跟著倍數增長。
要能累積人脈，崴爺認為有兩個重點：一是選擇對的工作，讓自己有機會在一個充滿正能量人脈的環境，多多接觸到厲害的人；第二個則是不斷增進自己的能力，讓自己成為可以提供服務的人，而不是單方面的接受。「你身上要有人家可以利用的部分，他才會用他的資源跟你互換。人脈不是去參加聚會，見面換名片以後他就變你人脈，而是透過這個聚會，你要讓人家知道你身上有什麼資源。」
那麼，如果還年輕，才剛出社會沒有資源怎麼辦？「你有誠懇。」
崴爺分享，除了人脈之外，其實還有一種人叫「貴人」，貴人是職場上可遇不可求的，但如果你夠誠懇、夠有潛力，的確能吸引到人幫助你。「貴人幫你不是因為他想從你身上拿到什麼，而是覺得他慧眼識英雄，他幫了一個有潛力的人。」
突破天花板，拼一把勇於嘗試的青春
此次，崴爺也受錠嵂保經邀請，跟五位初入社會不久的年輕人對談，在過程中，崴爺發現這些年輕人對於經營職涯的動力十分強烈，他們對自己的職涯生涯不設限，也造就了他們在起跑點上就累積了豐富的經驗與成果。
這些年輕人之中，不少人都在畢業時剛好遇到疫情，求職的挑戰十分嚴峻，而在機緣巧合下加入錠嵂。雖然很多人對傳統保經產業有著刻板印象，但在實際加入職場後，他們發現只要採用正確的視角，一般人排斥的銷售工作，本質是站在對方的立場為他們建立保障。他們不受限於自己的所學與科系，跨出自己的舒適圈，在同儕們還在領新鮮人薪水時，就已經擁有年薪百萬的收入，還成為了家人朋友以及顧客們的最佳保障守門員。
正因為理解心態建立的重要性，錠嵂保經非常重視新人培訓與職涯輔導，用三個月的「CEO培訓」提供新人專業訓練與態度，更推出「月領五萬」專案，讓新人在六個月內逐步考取各項證照資格，學習優異的銷售技巧，協助新鮮人平穩渡過育成期，也讓想踏入保經業的新鮮人不受初期收入不穩定影響，而排斥嘗試業務性質的工作。
尤其在職涯中，選擇具有遠見、多元佈局的公司，也能為自己的專業能力加分。錠嵂保經不只將公司版圖限縮於保險業務，更跨足健康養護領域，讓員工有機會與營養師學習健康飲食知識，也提供網路直播技巧的培訓，讓職涯不只是職涯，更是自我學習與成長，並成為客戶、朋友與家人的人生全方位的私人顧問，達成幸福事業的更高使命。
因此，崴爺也鼓勵年輕人，如果你的個性樂於接受挑戰，其實可以試著嘗試業務工作，因為這份工作不只有推銷，還要具備邏輯、說服、組織力，可以帶給人很多的成長，不必急著排斥。「很多有成就的大老闆都是業務出生，可以說是必要的磨練。」同時，他也建議看待工作要看長遠，有些人喜歡平穩的工作，像公務人員，他們的人生的確很平穩，但長遠來看並沒有爆發力，天花板就在那裡；有些工作一開始可能薪水比較低，或是比較辛苦，但天花板是高到看不見的。
如果是你剛出社會的年輕人，希望能擁有美好幸福的職涯與人生，可以將根據上述三個原則作為找工作的參考，並且一定要記得，你有大把的青春可以揮霍，可以嘗試，不要當一個眼高手低的人，應該積極的去探索各種可能性，在做中學，勇敢去累積自己的能力、人脈與視野。
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