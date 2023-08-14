《人民參與死刑審判事件簿》：三島女子短大生燒殺事件，在台灣會被判死嗎？

文：林裕順、黃鼎軒、張家維、王鈞世

案例15 殺一人判死的條件——三島女子短大生燒殺事件

從我國刑法廢除唯一死刑制度看，或可得知我國刑法對於殺人行為未必判處死刑。然而，在保有死刑制度的情況下，究竟符合什麼條件可以判處死刑，不僅是被害人在意，全體國民都很在意。

在日本，殺害被害人的人數是判處死刑的關鍵條件，但並非只殺一人就不能判處死刑。本段藉由三島女子短大生被潑灑燈油並活生生遭燒殺的案例，說明行為人在殺害一個被害人的情況下，仍被判處死刑的真實案例。

事實背景：隨機擄人強制性交虐殺人

2002年1月某日深夜11點至翌日淩晨兩點，在日本靜岡縣三島市發生一件押人、強制性交及殺人案件。被害人當時19歲，是一名大學生，正從打工的地點下班騎自行車返回住所。時年29歲的被告，結束與公司同事聚餐後，在深夜11點左右駕駛汽車行駛在道路上時，發現被害人獨自一人騎乘自行車，於是將車輛停放在被害人自行車前，攔停被害人，欲對被害人強制性交。

隨即被告控制被害人行動、強押上車，並將車輛開往山間道路；大約11點40分左右將車輛停放路邊，在車內對被害人性侵得逞。事發後，被告擔心被害人會報案，於是打算殺害被害人。再加上當下，被告想要施用安非他命，希望能盡快前往友人處所施用安非他命。

於是，在淩晨兩點，被告將被害人帶往沒有人煙的山間，將被害人雙手用膠帶綑綁在身後，並叫被害人坐在地上，隨後利用放置在車上的燈油，澆淋在被害人頭上，利用打火機點燃被害人的頭髮；確認火勢蔓延被害人全身後，駕車逃逸。當下被害人痛苦掙扎，隨後倒臥在數公尺外的水泥磚中，氣絕身亡。

爭議所在：被告是否符合判死條件

本案的被告是在案發後半年才被逮捕，遭逮捕的原因是施用安非他命且無照駕駛發生車禍，造成人員受傷情形下，肇事逃逸；該案判處有期徒刑一年六個月，服刑期間因涉嫌本案遭到逮捕，一開始被告否認犯行，隨後即自白犯案過程。被告坦承犯案過程並後悔犯案，並稱當時原本沒有強制性交犯意，也沒有殺人的計畫。

一審判斷

被告對於犯案的過程大致坦承，但被告稱原本並沒有殺害被害人的故意，之所以將燈油澆淋在被害人身上，是打算威脅被害人不要報案；甚至在拿出打火機當下，仍在猶豫是否要點火；但因害怕被害人事後會報警，因此才會決意殺害被害人。

在量刑判斷上，考量（1）被告反省態度、（2）案發當下無法認定何時具有強制性交故意、（3）殺人行為欠缺周全計畫、（4）被告並無殺人的前科等因素、（5）審酌被告尚有更生的可能性，因此第一審判處無期徒刑。隨即檢察官及被告雙方都提起上訴。

二審判斷

有關二審對於被告殺人行為之評價，認定如下：

原本被告在強制性交後，要把被害人載回原處，但在回到三島市附近找尋適當場所時，接到朋友的電話（該朋友是施打安非他命的友人），要被告拿注射器過去；因此，當下被告萌生前往友人處所、施打安非他命的念頭。

另一方面，被告在焦急地尋找釋放被害人下車地點的同時，又擔心將被害人放走後，被害人可能會報案，因而萌生殺意。被告為了避免殺人犯行被發覺，於是打算將被害人殺害後埋到山裡面或是沉入河川或大海，於是持續將被害人關在車內，找尋適當殺害及棄屍場所。

在被告返家拿取安非他命注射器時，看見玄關放置的燈油桶，便萌生使用燈油燒殺被害人的念頭。於是，被告將燈油桶放進車內，將車輛開到沒有人煙的地點，大約在淩晨兩點到達犯案現場。抵達現場時，為了避免被害人逃跑及呼叫，先將被害人雙手以膠帶纏綁於身後，並用膠帶封住被害人嘴巴；隨後，才將被害人帶下車。

當下，被告叫被害人坐在地上，並將燈油澆淋在被害人全身，並威脅被害人要點火等。即便被害人無法動彈也無法呼救，但由於被告擔心被害人事後會報警，另一方面也希望能趕快處理被害人，趕往吸食安非他命，於是當下決意殺害被害人。被告以打火機點燃被害人後方頭髮，確認火勢蔓延被害人全身後，駕車逃離現場。被告全然不顧及被害人生命，並以極為殘虐的方式殺害被害人，非常的冷酷、無情。

被告的殺人行為雖沒有計畫性，但考量（1）被告在道路上隨機強拉無辜騎乘自行車之被害人，並在車上實施強制性交；（2）燒殺被害人之行為；（3）犯案動機不可理喻；（4）殺害手法相當殘忍，且（5）造成嚴重犯罪結果等，因此（6）認定被告犯罪性向根深蒂固、（7）欠缺更生可能性。另考量（8）被害人遺族處罰感情強烈，（9）案件對於地域社會影響極大，認定被告罪責重大。

即便被告沒有殺人前科，事後被告坦承認罪並向遺族致歉，甚至委託其兄長至殺人現場上香等，第二審仍作出不得不判處被告死刑的判決。

三審定識

辯護人上訴至最高法院時，稱本案僅殺害一名被害人，二審量處死刑已違反永山基準等。然而，最高法院作出以下判斷：並非殺害二人以上的被害人即一定會判處死刑；同樣地，也並非僅殺害一人就無法判處死刑。

回顧相關判決情形，在殺害一人即判處死刑的案件中，被告大多是有殺人前科或是在假釋期間，再度犯下殺人犯行。或是具備周延的計畫，且以金錢為目的而犯下殺人行為。甚至曾有死刑定讞的案件中，被告雖未以金錢為目的，但是殺人行為具有非常周延的計畫性，且犯行態樣冷酷及殘虐的案件，仍判處死刑。