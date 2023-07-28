她租華廈改造共生宅出租，手握300多間房，目標要讓北漂青年住得舒服、活得精彩

文：彭蕙珍

七年級洪怡芳從小就夢想自己在外商上班，只是她的英文不好。踏入職場只好從本土公司做起。然而，她一直沒放棄這個夢想，因此想出國念書，1年之內將托福成績從12分拚到102分（滿分120分）。

28歲即將出國深造前健康檢查，赫然發現自己得到甲狀腺癌。留學夢碎，她罹患憂鬱症，又不敢向家人要錢，「當時我身上只剩5000元，就梭哈，去五分埔買10件衣服在Yahoo拍賣。」

她的眼光好，服裝生意蒸蒸日上，不過半個月就賺到15萬，第10個月營收破500萬。

她創辦的「露比午茶」服裝品牌，第八年營業額衝破一億，進軍日本、菲律賓、泰國、馬來西亞等國，直到2020年新冠疫情爆發。服裝產業是海嘯的二排，業績只剩四成，她開始思考下一步。

因為在家沒事，又不能出門，於是租了間華廈，改造後出租。2021年經營「一方生活共生宅」，目前租下60~70多間華廈、公寓，有300多間房間出租。

「快時尚是很免洗的產業，因為速度非常快，營業額可以衝很高，但是架構是脆弱的。」洪怡芳說。公司業績被疫情打趴時，她被關在家裡，想起小時候跟著在夜市做生意的父母東奔西跑，總是無法躺在床上好好睡覺。

「父母在夜市做套圈圈，每天跑不同的夜市，我才三歲就會幫忙顧店、撿圈圈。」夜市工作凌晨2~3點收工，兒時她常常睡在車上，心中一直沒有安定感，「我沒有住得舒服的感覺。」

來台北讀大學，她住過分租套房、整層公寓，「出了套房，就沒有其他空間；租整層，很多屋主不給家具、家電。」疫情時，想起這些，加上事業遭逢危機，她想找一份在家裡就能做的事業。積極的她立刻租一間華廈來改造。

一卡皮箱入住，還有公共空間

「我在內湖找到一間屋況、採光、地點都不錯的華廈，房東什麼連家具都沒有給。」這間華廈30坪，她約花30多萬重新整理，購買冷氣、家具等裝潢好後，讓租客一卡皮箱就能入住。

她並不想做傳統出租生意，而是希望能為北漂年輕人打造共同生活空間的好宅。「疫情時，租屋族只能窩在3、5坪的房間裡，又不能開火，我希望住在共生宅的人，至少有一個空間可以轉換，如：共用廚房、客廳。」

她的第一組房客是30歲的室內設計師，妹妹在銀行工作，還有一位在科技業上班的好友。第一次出租就很成功，尤其遇到室內設計師，誇她房子整理得很不錯。

第二間的屋主是做法拍屋的，「他看到我們做好的房子，發現我們真的好棒！很認同我們的理念。」

第三間屋主是建商，他捨不得賣起家厝，也無力管理，便租給他們經營。「裝潢好後，他誇我們好會做，以後建設公司的軟裝都交給我們。」

受到專業認可，洪怡芳此時才發現：「原來我們蠻會做的。」

Photo Credit: 一方生活共生宅 一方很會改造老宅，左為改造前，右為改造後，房子變得更明亮、新穎時尚

想有人共同生活，將室友變好友

她觀察租客，在疫情後思維也改變了，「以前非套房不可，不想要和別人共同生活；現在很多人被封城嚇到，像是確診時沒有人可以照顧，若是有室友就能互相照顧，將室友變成好朋友。」

她的租屋生意在疫情時萌芽，越做越好，「我們很厲害的地方是，本行以前做快時尚，速度要很快，而且量很大，例如：每年拍照40次照，每一次上架30款商品。」

回到房地產業，她的速度依舊較同業快，「若同行一年做10間，我們一年可以做40間。」分析關鍵原因在於：他們很會將複雜的東西解構成很簡單的步驟。像是一間房子交給他們，只要花10天就能完成水電、地板、油漆，以及家具佈置，並且完成出租。

只租台北市，房客素質好

由她一手打造的房子，通常秒租，因為房間不只是看起來美，而且設備好。她笑道，給客人睡的床墊比我家好、提供全新變頻冷氣等。

她還會媒合室友們的屬性，「不要差異太大，他們會住得很安心。」每個月請阿姨打掃公共空間，提供垃圾代收等，減少室友間為了做這些事的磨擦。

目前，一方生活共生宅只租台北市的房子，她說明：「我假設自己是在台北工作的上班族，我會想住在那裡？我不會想花很多時間通勤。」她只挑這四個條件：

離北市捷運站500~800公尺以內，走路10分鐘以內可到。 房子的採光和通風要好。 周邊有嫌惡設施，如殯儀館、修車廠等不租。 梯間太醜、有壁癌不租，因她是女生，希望住家環境乾淨。

一方的房間條件佳，租得會比較貴，平均大約高1至2成，對收入較好的上班族極具吸引力。她指出，「我的房客素質都超好，只要室友的素質很好，就可以降低風險及服務成本。」

現在，一方在租屋市場已經成為品牌，不少租客都指定要租一方的房子。

至於屋主，都很樂意將房子租給她，「我告訴房東，你把房子交給我，我會很美的還給你。」當屋主看到30~50年破舊老房子，在她手中變美後，都很開心，有些甚至主動介紹親友將老宅交給她打理。

Photo Credit: 一方生活共生宅

但其實，洪怡芳想做的不只是租屋，而是希望能幫助北漂的年輕人在大都市可以過著更好的生活，讓租客都能串連更多人脈資源。下半年，她會舉辦室友聯誼活動，「我希望他們不只住得舒服，也能活得更精彩。」她的想法，替租屋市場創造一片藍海。

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原標題：不當夥計當老闆系列報導》她租華廈改成美屋再租出去，手握300多間房：讓北漂青年住舒服「活得更精彩」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航