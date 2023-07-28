她租華廈改造共生宅出租，手握300多間房，目標要讓北漂青年住得舒服、活得精彩
我們想讓你知道的是
一方生活共生宅會媒合室友們的屬性，也會每個月請阿姨打掃公共空間，提供垃圾代收等，減少室友間為了做這些事的磨擦，屋主也都很樂意將房子租給她。目前，一方只租台北市的房子，選房子的時候她只挑這4個條件......
文：彭蕙珍
七年級洪怡芳從小就夢想自己在外商上班，只是她的英文不好。踏入職場只好從本土公司做起。然而，她一直沒放棄這個夢想，因此想出國念書，1年之內將托福成績從12分拚到102分（滿分120分）。
28歲即將出國深造前健康檢查，赫然發現自己得到甲狀腺癌。留學夢碎，她罹患憂鬱症，又不敢向家人要錢，「當時我身上只剩5000元，就梭哈，去五分埔買10件衣服在Yahoo拍賣。」
她的眼光好，服裝生意蒸蒸日上，不過半個月就賺到15萬，第10個月營收破500萬。
她創辦的「露比午茶」服裝品牌，第八年營業額衝破一億，進軍日本、菲律賓、泰國、馬來西亞等國，直到2020年新冠疫情爆發。服裝產業是海嘯的二排，業績只剩四成，她開始思考下一步。
因為在家沒事，又不能出門，於是租了間華廈，改造後出租。2021年經營「一方生活共生宅」，目前租下60~70多間華廈、公寓，有300多間房間出租。
「快時尚是很免洗的產業，因為速度非常快，營業額可以衝很高，但是架構是脆弱的。」洪怡芳說。公司業績被疫情打趴時，她被關在家裡，想起小時候跟著在夜市做生意的父母東奔西跑，總是無法躺在床上好好睡覺。
「父母在夜市做套圈圈，每天跑不同的夜市，我才三歲就會幫忙顧店、撿圈圈。」夜市工作凌晨2~3點收工，兒時她常常睡在車上，心中一直沒有安定感，「我沒有住得舒服的感覺。」
來台北讀大學，她住過分租套房、整層公寓，「出了套房，就沒有其他空間；租整層，很多屋主不給家具、家電。」疫情時，想起這些，加上事業遭逢危機，她想找一份在家裡就能做的事業。積極的她立刻租一間華廈來改造。
一卡皮箱入住，還有公共空間
「我在內湖找到一間屋況、採光、地點都不錯的華廈，房東什麼連家具都沒有給。」這間華廈30坪，她約花30多萬重新整理，購買冷氣、家具等裝潢好後，讓租客一卡皮箱就能入住。
她並不想做傳統出租生意，而是希望能為北漂年輕人打造共同生活空間的好宅。「疫情時，租屋族只能窩在3、5坪的房間裡，又不能開火，我希望住在共生宅的人，至少有一個空間可以轉換，如：共用廚房、客廳。」
她的第一組房客是30歲的室內設計師，妹妹在銀行工作，還有一位在科技業上班的好友。第一次出租就很成功，尤其遇到室內設計師，誇她房子整理得很不錯。
第二間的屋主是做法拍屋的，「他看到我們做好的房子，發現我們真的好棒！很認同我們的理念。」
第三間屋主是建商，他捨不得賣起家厝，也無力管理，便租給他們經營。「裝潢好後，他誇我們好會做，以後建設公司的軟裝都交給我們。」
受到專業認可，洪怡芳此時才發現：「原來我們蠻會做的。」
想有人共同生活，將室友變好友
她觀察租客，在疫情後思維也改變了，「以前非套房不可，不想要和別人共同生活；現在很多人被封城嚇到，像是確診時沒有人可以照顧，若是有室友就能互相照顧，將室友變成好朋友。」
她的租屋生意在疫情時萌芽，越做越好，「我們很厲害的地方是，本行以前做快時尚，速度要很快，而且量很大，例如：每年拍照40次照，每一次上架30款商品。」
回到房地產業，她的速度依舊較同業快，「若同行一年做10間，我們一年可以做40間。」分析關鍵原因在於：他們很會將複雜的東西解構成很簡單的步驟。像是一間房子交給他們，只要花10天就能完成水電、地板、油漆，以及家具佈置，並且完成出租。
只租台北市，房客素質好
由她一手打造的房子，通常秒租，因為房間不只是看起來美，而且設備好。她笑道，給客人睡的床墊比我家好、提供全新變頻冷氣等。
她還會媒合室友們的屬性，「不要差異太大，他們會住得很安心。」每個月請阿姨打掃公共空間，提供垃圾代收等，減少室友間為了做這些事的磨擦。
目前，一方生活共生宅只租台北市的房子，她說明：「我假設自己是在台北工作的上班族，我會想住在那裡？我不會想花很多時間通勤。」她只挑這四個條件：
- 離北市捷運站500~800公尺以內，走路10分鐘以內可到。
- 房子的採光和通風要好。
- 周邊有嫌惡設施，如殯儀館、修車廠等不租。
- 梯間太醜、有壁癌不租，因她是女生，希望住家環境乾淨。
一方的房間條件佳，租得會比較貴，平均大約高1至2成，對收入較好的上班族極具吸引力。她指出，「我的房客素質都超好，只要室友的素質很好，就可以降低風險及服務成本。」
現在，一方在租屋市場已經成為品牌，不少租客都指定要租一方的房子。
至於屋主，都很樂意將房子租給她，「我告訴房東，你把房子交給我，我會很美的還給你。」當屋主看到30~50年破舊老房子，在她手中變美後，都很開心，有些甚至主動介紹親友將老宅交給她打理。
但其實，洪怡芳想做的不只是租屋，而是希望能幫助北漂的年輕人在大都市可以過著更好的生活，讓租客都能串連更多人脈資源。下半年，她會舉辦室友聯誼活動，「我希望他們不只住得舒服，也能活得更精彩。」她的想法，替租屋市場創造一片藍海。
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原標題：不當夥計當老闆系列報導》她租華廈改成美屋再租出去，手握300多間房：讓北漂青年住舒服「活得更精彩」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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