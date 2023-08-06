《安藤忠雄：我的人生履歷書》：建築也好人生也罷，失去五個器官也不放棄
我們想讓你知道的是
經過兩次的大手術，失去胰臟的我，每天必須自己注射胰島素以控制血糖。沒什麼比這個更麻煩了，但是不做的話，就活不下去，所以非做不可。儘管如此也不完全都是壞事，手術之後，拜減緩生活步調之賜，讓我有了更多的時間讀書，每天擁有可以好好思考的時間。
文：安藤忠雄（Ando Tadao）
失去五個器官人生也不放棄
在巴黎讓歷經二十年的夢想開花
二○一五年，在久違的巴黎，拜訪法蘭索瓦皮諾，完全是偶然。
前年我因為癌症進行了第二次的大手術。第一次是在那五年前，六十八歲的時候。從膽囊、膽管到十二指腸全部切除了。之後一邊觀察，慢慢地恢復原本的日常生活。當我覺得「已經沒問題了」，卻在二○一四年七十三歲的時候復發。這次切除了胰臟和脾臟。內臟空空如也，醫師也說「恐怕很難回到以前那樣的生活了」。
不過，五年間在與疾病對抗的日子裡，對未來我已經不再感到不安和恐懼。我不再去多想，「沒有的話就只能用沒有的方式繼續下去了」，從每天的運動到飲食的改變，還有睡眠，依照醫院提供的建議改變生活的節奏，然後又再度回到工作上。也有人跟我說「藉這個機會引退如何」，但是，透過建築與社會產生連結的緊張感，才會讓我的人生感到充實，生病這點小事並不足以成為放棄人生的理由。於是回到工作崗位的半年後，我規劃了歐洲的出差。
在進行中的專案會議的空檔中，我見了一些人，讓擔心我身體的外國朋友們看看我有精神的模樣。然後在巴黎出現多餘的空檔時，我靈機一動，聯絡了皮諾。在威尼斯最後的計畫完成之後，雖然我們都沒見到面，但後來他知道我生病，除了慰問還熱心地推薦我到巴黎療養。
皮諾對我的臨時聯絡不僅不以為意，還熱誠接待。然後他親眼確認我和以前沒什麼兩樣，可能覺得「這樣沒問題」吧，於是突然開始跟我談起工作的事。「在巴黎有個還在規劃階段的案子，你可以接下設計嗎？」這就是二○二一年開幕的「巴黎證券交易所」（Bourse de Commerce）計畫。那時如果沒有出現在皮諾的面前，就沒有後來這個工作吧！重大的工作往往都是從這種偶然的交集開始的。回想起來，那時房間裡還聚集了專案團隊的主要人士。儘管對意想不到的展開感到疑惑，但我當場就接下了設計的工作。能夠在巴黎和皮諾再次一起工作，我覺得很開心。
「巴黎證券交易所」這棟建築起源於十六世紀，過去曾是穀物交易所。在塞納河右岸以從未改變的樣貌，與巴黎共同存續至今。我以「在舊建築中，以現代手法打造另一個建築」的發想，思考著在既有建築中央的圓形大廳中，插入一個清水模的圓筒形空間的計畫。「在新舊的對話中，賦予這個場所新的生命」的概念，不僅是威尼斯的「海關大樓美術館」（Punta della Dogana）這條延長線上的建築，也與更早之前的某個建築案連結在一起。在巴黎塞甘島（l'Île Seguin）上規劃的「皮諾當代美術館」，那是二○○○年代初期我與皮諾合作的第一個工作，後來因為諸多緣故案子中斷，而產生了在威尼斯的一連串計畫，然後我們再度回到了巴黎。
皮諾因為接觸當代藝術，自己的感性獲得了在遙遠、自由的世界釋放的機會。為了讓這種感動與更多的人分享，在二十一世紀初的巴黎，他就朝著設立美術館的方向努力。而歷經這二十年夢想所開出來的花，就是「巴黎證券交易所」（皮諾私人美術館）。
建築也好人生也罷，前方都是未知數。回過頭看，現在即使處在看不見前方的黑暗中，只要不放棄，繼續前進的話，偶而還是會有看見光明的時刻。經過兩次的大手術，失去胰臟的我，每天必須自己注射胰島素以控制血糖。沒什麼比這個更麻煩了，但是不做的話，就活不下去，所以非做不可。儘管如此也不完全都是壞事，手術之後，拜減緩生活步調之賜，讓我有了更多的時間讀書，每天擁有可以好好思考的時間。就算來了「失去五臟也可以很有精神的祕訣是⋯⋯」這種演講的主題，我也不覺得困擾。如果有因為疾病而失去的東西，就會有額外獲得的部分；沒有的話，也有沒有的辦法，這是人類能夠做到的。
日趨嚴重的少子高齡化問題、社會差距的擴大、國際競爭力的低下等，讓日本社會整體都籠罩在令人喘不過氣的氣氛裡，我想哀嘆自己「不幸」的人應該變多了。正值時代的轉換期，現在的確是不容易生存的社會。但是，判斷幸或不幸的標準到底是什麼呢？錢雖然很重要，但那應該是人生的生存手段而不是目的吧？即使多少有點不足，而且是就算努力也無法得到的話，只要抱持「沒有也是一種特色」的覺悟就好了。
比這更重要的是，因為人就要有人的樣子，絕對必須要擁有的是只屬於自己的生存目標，「總有一天會實現」的希望之光。那並不是取決於他人， 而是存在每個人的心裡，以各自的方式去發現的東西。不管到了幾歲、不管置身於何種狀態中，只要以那光為目標，就能持續向前邁進。我認為，為了得到人生的幸福，需要的並不是智力也不是體力，而是不屈不撓的堅強心志，以及永遠保有並持續下去的堅持力。
書籍介紹
本文摘錄自《安藤忠雄：我的人生履歷書【暢銷十週年增訂新版】》，聯經出版
作者：安藤忠雄（Ando Tadao）
譯者：褚炫初、王筱玲
只要心中存有希望，人就可以永遠活在青春裡。
失去五個器官仍努力活在當下持續工作，
世界知名建築師安藤忠雄，永不放棄的奮鬥故事！
——關於作者的話＆簽名印刷扉頁——
首刷限量！由安藤忠雄簽名，並親自撰寫對台灣讀者的祝福，
只要翻開此頁，就能感受到大師勇敢活在當下的韌性。
希望讀者們也能朝著光亮的地方前進！
- 暢銷十年，完整記錄建築大師的人生故事
- 上市至今好評不斷，建築家、設計家等推薦的必讀之作
- 安藤忠雄親自修訂，增補內容與訪談，將這十年來的經歷毫無保留呈現
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航