全台失聯移工逾8萬人，監委籲政府積極作為確保移工權益
我們想讓你知道的是
監察委員指出，全台近74萬民移工中，失聯移工人數逾8.2萬人，高額仲介費為移工失聯的主因，不合理的勞動條件及語言溝通障礙也是相關因素。監委表示，無論在政策面以及預防面，政府都應積極提升移工的權益，才能落實對移工的保護。
（中央社）監委王美玉今天說，在台失聯移工約8.2萬人，還有黑工比合法工作賺更多的現象；監院籲政府正視失聯移工人權困境，朝逐步放寬移工得自由轉換雇主方向修法，加強查處非法仲介。
監察委員王美玉、趙永清、王幼玲、紀惠容透過新聞稿指出，4人進行「影響移工失聯之結構性問題」通案性案件調查研究，透過訪談失聯移工、實地訪視、諮詢學者專家、仲介業者，並親赴越南考察，18日經監察院內政及族群委員會審查通過。
監委表示，據最新統計，在台移工已近74萬人，但民國111年移工失聯新增人數創新高，達4.1萬人，仍滯留在台的失聯移工人數，也逾8.2萬人；國內產業的缺工問題，衍生非法僱用需求，造成非法工作賺得比合法還多的奇特現象。
監委說，台灣引進移工面臨來源國經濟崛起的挑戰，以及亞洲鄰近國家搶工的威脅，但政府沒掌握評估現況與需求，也未能妥善規劃人力資源，以致相關因應措施顯得零散，難以有效解決現階段產業面臨迫切的勞動力需求。
監委指出，造成移工失聯主因，與過高的仲介費有關，在製造業中的越南籍移工身上，最為明顯與嚴重，他們支付高達4500到7000美元的費用，遠超過越南政府規範的標準，於是貸款、甚至抵押房屋支付來台工作的鉅額費用，導致移工來台後，還債成為首要之務。
監委說，在現行嚴格的條件下，移工不能隨意轉換雇主，只好忍受雇主的不合理對待，即使雇主合意解約，但轉換作業程序繁雜，也須透過仲介公司，不僅增加強迫勞動發生的可能性，也迫使移工選擇「從合法雇主轉換成非法雇主」。
監委表示，當移工遭受不合理的勞動條件、對待，或者來台後發現實際工作內容不相符，又不能自由轉換工作時，所能選擇的唯一手段，就是失聯成為「無身分的人」。
監委說，溝通障礙也是將移工推向失聯的原因，特別在家庭看護移工身上最明顯，因為不諳國、台語，在工作與生活無法直接與雇主或被照顧者溝通，必須仰賴仲介，但當仲介沒有即時居中協調，將促使移工失聯。
監委表示，在政策面，建議行政院督促國發會積極建立跨部門的協調整合機制，掌握未來勞動力供需變化趨勢、釐清需求缺口的實況與癥結原因，積極規劃短、中、長期的人力資源；持續滾動檢討「留才久用方案」，以利補實人力、紓緩缺工問題。
監委說，在預防面，行政院應督促勞動部及有關部會，積極與現有的移工來源國協商對策，包括降低移工來台前的經濟負擔、協助雇主直聘選工、加強對台灣的語言及文化瞭解、減少對來台後所要從事工作內容的認知落差，並積極開發新的移工來源國。
監委表示，行政院應督促有關部會積極介入移工的起薪標準，依各業特性確保移工享有合理公平的待遇，並積極介入家庭看護移工與雇主簽訂書面勞動契約的範本制定，主動提升家庭看護移工的權益。
監委說，勞動部應正視現行轉換雇主的限制，讓移工落入種種的不利處境，研議朝著逐步放寬移工得自由轉換雇主的方向進行修法；研議運用現有直接聘僱中心、就業服務站建立媒合機制，逐步弱化仲介對於移工的支配，提升對移工的保護。
監委指出，勞動部應檢討強化1955專線的諮詢與申訴功能；行政院應督促有關部會，保障移工自由選擇住居所的權利、正視家庭看護移工每週至少休息1日的重要性，並採取實際行動確保移工包含自由在內的基本權益。
監委說，在查處面，內政部移民署應加強對非法雇主及非法仲介的查處，並持續提升查緝技巧與蒐證完整度，確實打擊黑工市場剝削失聯移工；內政部警政署應整合其他部會資源有效宣導，預防移工落入犯罪。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL