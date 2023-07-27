全台失聯移工逾8萬人，監委籲政府積極作為確保移工權益

（中央社）監委王美玉今天說，在台失聯移工約8.2萬人，還有黑工比合法工作賺更多的現象；監院籲政府正視失聯移工人權困境，朝逐步放寬移工得自由轉換雇主方向修法，加強查處非法仲介。

監察委員王美玉、趙永清、王幼玲、紀惠容透過新聞稿指出，4人進行「影響移工失聯之結構性問題」通案性案件調查研究，透過訪談失聯移工、實地訪視、諮詢學者專家、仲介業者，並親赴越南考察，18日經監察院內政及族群委員會審查通過。

監委表示，據最新統計，在台移工已近74萬人，但民國111年移工失聯新增人數創新高，達4.1萬人，仍滯留在台的失聯移工人數，也逾8.2萬人；國內產業的缺工問題，衍生非法僱用需求，造成非法工作賺得比合法還多的奇特現象。

監委說，台灣引進移工面臨來源國經濟崛起的挑戰，以及亞洲鄰近國家搶工的威脅，但政府沒掌握評估現況與需求，也未能妥善規劃人力資源，以致相關因應措施顯得零散，難以有效解決現階段產業面臨迫切的勞動力需求。

監委指出，造成移工失聯主因，與過高的仲介費有關，在製造業中的越南籍移工身上，最為明顯與嚴重，他們支付高達4500到7000美元的費用，遠超過越南政府規範的標準，於是貸款、甚至抵押房屋支付來台工作的鉅額費用，導致移工來台後，還債成為首要之務。

監委說，在現行嚴格的條件下，移工不能隨意轉換雇主，只好忍受雇主的不合理對待，即使雇主合意解約，但轉換作業程序繁雜，也須透過仲介公司，不僅增加強迫勞動發生的可能性，也迫使移工選擇「從合法雇主轉換成非法雇主」。

監委表示，當移工遭受不合理的勞動條件、對待，或者來台後發現實際工作內容不相符，又不能自由轉換工作時，所能選擇的唯一手段，就是失聯成為「無身分的人」。

監委說，溝通障礙也是將移工推向失聯的原因，特別在家庭看護移工身上最明顯，因為不諳國、台語，在工作與生活無法直接與雇主或被照顧者溝通，必須仰賴仲介，但當仲介沒有即時居中協調，將促使移工失聯。

Photo Credit: 中央社 家庭看護移工與雇主坐在公園內休憩（示意圖）。

監委表示，在政策面，建議行政院督促國發會積極建立跨部門的協調整合機制，掌握未來勞動力供需變化趨勢、釐清需求缺口的實況與癥結原因，積極規劃短、中、長期的人力資源；持續滾動檢討「留才久用方案」，以利補實人力、紓緩缺工問題。

監委說，在預防面，行政院應督促勞動部及有關部會，積極與現有的移工來源國協商對策，包括降低移工來台前的經濟負擔、協助雇主直聘選工、加強對台灣的語言及文化瞭解、減少對來台後所要從事工作內容的認知落差，並積極開發新的移工來源國。

監委表示，行政院應督促有關部會積極介入移工的起薪標準，依各業特性確保移工享有合理公平的待遇，並積極介入家庭看護移工與雇主簽訂書面勞動契約的範本制定，主動提升家庭看護移工的權益。

監委說，勞動部應正視現行轉換雇主的限制，讓移工落入種種的不利處境，研議朝著逐步放寬移工得自由轉換雇主的方向進行修法；研議運用現有直接聘僱中心、就業服務站建立媒合機制，逐步弱化仲介對於移工的支配，提升對移工的保護。

監委指出，勞動部應檢討強化1955專線的諮詢與申訴功能；行政院應督促有關部會，保障移工自由選擇住居所的權利、正視家庭看護移工每週至少休息1日的重要性，並採取實際行動確保移工包含自由在內的基本權益。

監委說，在查處面，內政部移民署應加強對非法雇主及非法仲介的查處，並持續提升查緝技巧與蒐證完整度，確實打擊黑工市場剝削失聯移工；內政部警政署應整合其他部會資源有效宣導，預防移工落入犯罪。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒