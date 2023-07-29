和皮卡丘一起睡覺！《Pokémon Sleep》你玩過了嗎？三款睡眠監測App實測評比

文：Daniel

「邊睡邊抓寶」的寶可夢手機遊戲《Pokémon Sleep》，於本（7）月19日正式上線（iOS／Android）。這是款由任天堂協助日本工作室Select Button開發，寶可夢公司負責發行的「睡覺遊戲」，只要在睡覺時把手機放在枕邊，就可以測量自己的睡眠品質。另外，和玩家「相同睡眠類型」的寶可夢會在玩家睡醒後出現，讓玩家能收集不同寶可夢以及他們的睡姿。

Photo Credit: Pokémon Sleep

雖然《Pokémon Sleep》剛上線就出現不少問題，包括手機過熱、App當機、畫面卡頓等，遊戲畫面和遊玩方式在這個「手遊世代」來看，也有點過於陽春，但超可愛的「陪睡服務」，仍吸引了大批寶可夢忠實粉絲下載使用。

《Pokémon Sleep》遊戲方式

遊戲主要是在協助博士培養卡比獸，同時收集各種寶可夢的睡姿。透過薰香、料理等道具，提高卡比獸的培育速度；玩家也可以在每天睡醒後，讓聚集在附近的寶可夢成為夥伴，協助玩家一起培育卡比獸。每週會結算一次培育成果，並有各種不同特色的島嶼可以選擇駐紮。

截圖自《Pokémon Sleep》

若要進行睡眠測量，必須讓App在「不關閉螢幕」的情況下運作整晚，因此《Pokémon Sleep》遊戲建議，將智慧型手機插上電源、放置在床頭邊（不建議放在床頭櫃等較硬的平面上），擺放時可以將螢幕朝下，讓螢幕自動切換成「省電模式」、App也會進入休眠狀態。

若是床頭邊的充電線不夠長，不充電其實還是可以使用睡眠測量的功能，只是如果手機電池不夠力，早上起來可能就會發現自己「白睡了」。筆者使用電池健康度約92%的iPhone 13實測，一晚耗電量大約20%左右。雖然這耗電量也不少，不過只要睡前有將手機充飽電，就可以安心抓寶，也不用擔心第二天上班手機沒電。

當然，如果擔心手機電池健康度問題，可以改用備用機進行量測。

Apple Watch、Google Nest Hub《Pokémon Sleep》睡眠評比

雖然這不是款「積極型」的手機遊戲，一天也只能進行兩次的「睡覺研究」，但是收集與培養型的遊玩方式，還是讓不少用戶深陷其中。更有玩家一次和好幾十台手機一起睡覺，就是為了希望能睡一次覺就收集到各種寶可夢睡姿，或甚至是超稀有的色違寶可夢。

以一款遊戲來說，寶可夢IP的魅力果然還是無法擋；不過，若將《Pokémon Sleep》視為一款單純的「睡眠偵測」App來看，是否能和市面上其他專業的產品或App競爭？

因此，筆者使用Apple Watch與蘋果內建的健康App、Google Nest Hub（第二代）與Google Fit App以及《Pokémon Sleep》，三種方式同步進行睡眠品質偵測。

從基本界面來看，三款App都可以看到睡眠結構圖，其中蘋果和Google都分為清醒、快速眼動期、淺眠期／核心睡眠、深眠期等四階段，而《Pokémon Sleep》則分為淺淺入夢（可能為快速眼動）、安然入睡（可能為淺眠）、深深入眠（可能為深眠）三階段。基本上深睡和淺眠階段都算是安穩的睡眠階段，而快速動眼期，通常就是做夢的重要階段。

最好的睡眠狀態，基本上是這樣的比例分配：快速眼動期20%-25%、淺眠／核心睡眠50%-60%、深度睡眠15%。而深層睡眠通常會發生在前半夜，例如入睡的第一個小時左右，後半夜則大多是淺眠和快速眼動期穿插。

以7月20日第一天實測來看，蘋果（7hr 47min）和Google（7hr 35min）測出來的睡眠時間較為接近。當天早上大約上午7:50起床，兩款App都可自動偵測到「清醒」、「起床」的行為；《Pokémon Sleep》卻因為筆者起床後先去盥洗、餵貓等，過一陣子才回來開啟手機App，因此睡眠時間明顯比其他兩款更長。

作者提供 《Pokémon Sleep》因為筆者起床後先去盥洗、餵貓等，過一陣子才回來開啟手機App，因此睡眠時間明顯比其他兩款更長，而蘋果、Google的App都可以偵測到清醒、起床的行為

蘋果的睡眠結構：快速眼動期27%、核心睡眠57%、深眠期15%

《Pokémon Sleep》的睡眠結構：淺淺入夢9%、安然入睡53%、深深入眠38%

Google未提供具體比例，僅提供睡眠效率95%（躺床時間中睡眠所占比例）

而睡眠的觀測也和另外兩款結果有較大的差異。蘋果和Google結果也稍有不同，不過基本上在12-1點、2-3點期間都顯示為深眠期（前半夜），並於3-4點、5-6點進入快速眼動期（後半夜）。而《Pokémon Sleep》若排除掉七點後的數據，卻似乎看不出這樣的趨勢。

作者提供

而以7月24日這天的監測表現來看，因為知道了《Pokémon Sleep》需要「手動起床」，蘋果（7hr47min）、Google（7hr41min）、《Pokémon Sleep》（7hr43min）三款App測出來的睡眠時間就較為接近。

不過不知道為什麼，儘管在月曆式表單點選這天的紀錄，《Pokémon Sleep》的頁面卻會顯示錯誤的日期（但數據和7月22日當天確實不同），也許是另一個App待修正的bug吧。

蘋果的睡眠結構：快速眼動期25%、核心睡眠53%、深眠期21%

《Pokémon Sleep》的睡眠結構：淺淺入夢3%、安然入睡39%、深深入眠58%

Google未提供具體比例，僅提供睡眠效率98%（躺床時間中睡眠所占比例）

三款在5-6點之間都出現了短暫的清醒（或極度淺眠狀態），整體的數值也都算對得上（前半夜有深度睡眠、後半段大多為快速眼動）。不過，Google和《Pokémon Sleep》在這天測出來的深眠期時間都較長（也較看不出前半段深層、後半段淺眠的狀態），而蘋果也不知為何在起床過後不久又出現了一段深眠期。

這三款畢竟都不是直接測量大腦活動狀況，因此多少都會有誤差，例如《Pokémon Sleep》和Google透過偵測動作和呼吸情形，追蹤睡眠狀況；而Apple Watch也有可能因為錶帶鬆緊影響測量結果。