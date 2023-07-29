2023/07/29,
生活

和皮卡丘一起睡覺！《Pokémon Sleep》你玩過了嗎？三款睡眠監測App實測評比

和皮卡丘一起睡覺！《Pokémon Sleep》你玩過了嗎？三款睡眠監測App實測評比
Photo Credit: Pokémon Sleep

我們想讓你知道的是

雖然《Pokémon Sleep》剛上線就出現不少問題，包括手機過熱、App當機、畫面卡頓等，但超可愛的「陪睡服務」，仍吸引了大批寶可夢忠實粉絲下載使用。當使用者對「睡覺」與「起床」兩件事充滿了期待，或許也可以進一步養成規律睡眠的習慣！

文：Daniel

「邊睡邊抓寶」的寶可夢手機遊戲《Pokémon Sleep》，於本（7）月19日正式上線（iOSAndroid）。這是款由任天堂協助日本工作室Select Button開發，寶可夢公司負責發行的「睡覺遊戲」，只要在睡覺時把手機放在枕邊，就可以測量自己的睡眠品質。另外，和玩家「相同睡眠類型」的寶可夢會在玩家睡醒後出現，讓玩家能收集不同寶可夢以及他們的睡姿。

8cd62674-340b-4fe2-8001-3739c212dbdc
Photo Credit: Pokémon Sleep

雖然《Pokémon Sleep》剛上線就出現不少問題，包括手機過熱、App當機、畫面卡頓等，遊戲畫面和遊玩方式在這個「手遊世代」來看，也有點過於陽春，但超可愛的「陪睡服務」，仍吸引了大批寶可夢忠實粉絲下載使用。

《Pokémon Sleep》遊戲方式

遊戲主要是在協助博士培養卡比獸，同時收集各種寶可夢的睡姿。透過薰香、料理等道具，提高卡比獸的培育速度；玩家也可以在每天睡醒後，讓聚集在附近的寶可夢成為夥伴，協助玩家一起培育卡比獸。每週會結算一次培育成果，並有各種不同特色的島嶼可以選擇駐紮。

7ab47e79-99b6-45aa-a98c-a4d3bc041dbf
截圖自《Pokémon Sleep》

若要進行睡眠測量，必須讓App在「不關閉螢幕」的情況下運作整晚，因此《Pokémon Sleep》遊戲建議，將智慧型手機插上電源、放置在床頭邊（不建議放在床頭櫃等較硬的平面上），擺放時可以將螢幕朝下，讓螢幕自動切換成「省電模式」、App也會進入休眠狀態。

若是床頭邊的充電線不夠長，不充電其實還是可以使用睡眠測量的功能，只是如果手機電池不夠力，早上起來可能就會發現自己「白睡了」。筆者使用電池健康度約92%的iPhone 13實測，一晚耗電量大約20%左右。雖然這耗電量也不少，不過只要睡前有將手機充飽電，就可以安心抓寶，也不用擔心第二天上班手機沒電。

當然，如果擔心手機電池健康度問題，可以改用備用機進行量測。

Apple Watch、Google Nest Hub《Pokémon Sleep》睡眠評比

雖然這不是款「積極型」的手機遊戲，一天也只能進行兩次的「睡覺研究」，但是收集與培養型的遊玩方式，還是讓不少用戶深陷其中。更有玩家一次和好幾十台手機一起睡覺，就是為了希望能睡一次覺就收集到各種寶可夢睡姿，或甚至是超稀有的色違寶可夢。

以一款遊戲來說，寶可夢IP的魅力果然還是無法擋；不過，若將《Pokémon Sleep》視為一款單純的「睡眠偵測」App來看，是否能和市面上其他專業的產品或App競爭？

因此，筆者使用Apple Watch與蘋果內建的健康App、Google Nest Hub（第二代）與Google Fit App以及《Pokémon Sleep》，三種方式同步進行睡眠品質偵測。

從基本界面來看，三款App都可以看到睡眠結構圖，其中蘋果和Google都分為清醒、快速眼動期、淺眠期／核心睡眠、深眠期等四階段，而《Pokémon Sleep》則分為淺淺入夢（可能為快速眼動）、安然入睡（可能為淺眠）、深深入眠（可能為深眠）三階段。基本上深睡和淺眠階段都算是安穩的睡眠階段，而快速動眼期，通常就是做夢的重要階段。

最好的睡眠狀態，基本上是這樣的比例分配：快速眼動期20%-25%、淺眠／核心睡眠50%-60%、深度睡眠15%。而深層睡眠通常會發生在前半夜，例如入睡的第一個小時左右，後半夜則大多是淺眠和快速眼動期穿插。

以7月20日第一天實測來看，蘋果（7hr 47min）和Google（7hr 35min）測出來的睡眠時間較為接近。當天早上大約上午7:50起床，兩款App都可自動偵測到「清醒」、「起床」的行為；《Pokémon Sleep》卻因為筆者起床後先去盥洗、餵貓等，過一陣子才回來開啟手機App，因此睡眠時間明顯比其他兩款更長。

49b2c61b-7f2a-4d70-99ce-3c87ea68ab71
作者提供
《Pokémon Sleep》因為筆者起床後先去盥洗、餵貓等，過一陣子才回來開啟手機App，因此睡眠時間明顯比其他兩款更長，而蘋果、Google的App都可以偵測到清醒、起床的行為
  • 蘋果的睡眠結構：快速眼動期27%、核心睡眠57%、深眠期15%
  • 《Pokémon Sleep》的睡眠結構：淺淺入夢9%、安然入睡53%、深深入眠38%
  • Google未提供具體比例，僅提供睡眠效率95%（躺床時間中睡眠所占比例）

而睡眠的觀測也和另外兩款結果有較大的差異。蘋果和Google結果也稍有不同，不過基本上在12-1點、2-3點期間都顯示為深眠期（前半夜），並於3-4點、5-6點進入快速眼動期（後半夜）。而《Pokémon Sleep》若排除掉七點後的數據，卻似乎看不出這樣的趨勢。

0973ec37-f067-425d-a819-c9983d57c5db
作者提供

而以7月24日這天的監測表現來看，因為知道了《Pokémon Sleep》需要「手動起床」，蘋果（7hr47min）、Google（7hr41min）、《Pokémon Sleep》（7hr43min）三款App測出來的睡眠時間就較為接近。

不過不知道為什麼，儘管在月曆式表單點選這天的紀錄，《Pokémon Sleep》的頁面卻會顯示錯誤的日期（但數據和7月22日當天確實不同），也許是另一個App待修正的bug吧。

  • 蘋果的睡眠結構：快速眼動期25%、核心睡眠53%、深眠期21%
  • 《Pokémon Sleep》的睡眠結構：淺淺入夢3%、安然入睡39%、深深入眠58%
  • Google未提供具體比例，僅提供睡眠效率98%（躺床時間中睡眠所占比例）

三款在5-6點之間都出現了短暫的清醒（或極度淺眠狀態），整體的數值也都算對得上（前半夜有深度睡眠、後半段大多為快速眼動）。不過，Google和《Pokémon Sleep》在這天測出來的深眠期時間都較長（也較看不出前半段深層、後半段淺眠的狀態），而蘋果也不知為何在起床過後不久又出現了一段深眠期。

這三款畢竟都不是直接測量大腦活動狀況，因此多少都會有誤差，例如《Pokémon Sleep》和Google透過偵測動作和呼吸情形，追蹤睡眠狀況；而Apple Watch也有可能因為錶帶鬆緊影響測量結果。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。