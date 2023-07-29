和皮卡丘一起睡覺！《Pokémon Sleep》你玩過了嗎？三款睡眠監測App實測評比
我們想讓你知道的是
雖然《Pokémon Sleep》剛上線就出現不少問題，包括手機過熱、App當機、畫面卡頓等，但超可愛的「陪睡服務」，仍吸引了大批寶可夢忠實粉絲下載使用。當使用者對「睡覺」與「起床」兩件事充滿了期待，或許也可以進一步養成規律睡眠的習慣！
文：Daniel
「邊睡邊抓寶」的寶可夢手機遊戲《Pokémon Sleep》，於本（7）月19日正式上線（iOS／Android）。這是款由任天堂協助日本工作室Select Button開發，寶可夢公司負責發行的「睡覺遊戲」，只要在睡覺時把手機放在枕邊，就可以測量自己的睡眠品質。另外，和玩家「相同睡眠類型」的寶可夢會在玩家睡醒後出現，讓玩家能收集不同寶可夢以及他們的睡姿。
雖然《Pokémon Sleep》剛上線就出現不少問題，包括手機過熱、App當機、畫面卡頓等，遊戲畫面和遊玩方式在這個「手遊世代」來看，也有點過於陽春，但超可愛的「陪睡服務」，仍吸引了大批寶可夢忠實粉絲下載使用。
《Pokémon Sleep》遊戲方式
遊戲主要是在協助博士培養卡比獸，同時收集各種寶可夢的睡姿。透過薰香、料理等道具，提高卡比獸的培育速度；玩家也可以在每天睡醒後，讓聚集在附近的寶可夢成為夥伴，協助玩家一起培育卡比獸。每週會結算一次培育成果，並有各種不同特色的島嶼可以選擇駐紮。
若要進行睡眠測量，必須讓App在「不關閉螢幕」的情況下運作整晚，因此《Pokémon Sleep》遊戲建議，將智慧型手機插上電源、放置在床頭邊（不建議放在床頭櫃等較硬的平面上），擺放時可以將螢幕朝下，讓螢幕自動切換成「省電模式」、App也會進入休眠狀態。
若是床頭邊的充電線不夠長，不充電其實還是可以使用睡眠測量的功能，只是如果手機電池不夠力，早上起來可能就會發現自己「白睡了」。筆者使用電池健康度約92%的iPhone 13實測，一晚耗電量大約20%左右。雖然這耗電量也不少，不過只要睡前有將手機充飽電，就可以安心抓寶，也不用擔心第二天上班手機沒電。
當然，如果擔心手機電池健康度問題，可以改用備用機進行量測。
Apple Watch、Google Nest Hub《Pokémon Sleep》睡眠評比
雖然這不是款「積極型」的手機遊戲，一天也只能進行兩次的「睡覺研究」，但是收集與培養型的遊玩方式，還是讓不少用戶深陷其中。更有玩家一次和好幾十台手機一起睡覺，就是為了希望能睡一次覺就收集到各種寶可夢睡姿，或甚至是超稀有的色違寶可夢。
以一款遊戲來說，寶可夢IP的魅力果然還是無法擋；不過，若將《Pokémon Sleep》視為一款單純的「睡眠偵測」App來看，是否能和市面上其他專業的產品或App競爭？
因此，筆者使用Apple Watch與蘋果內建的健康App、Google Nest Hub（第二代）與Google Fit App以及《Pokémon Sleep》，三種方式同步進行睡眠品質偵測。
從基本界面來看，三款App都可以看到睡眠結構圖，其中蘋果和Google都分為清醒、快速眼動期、淺眠期／核心睡眠、深眠期等四階段，而《Pokémon Sleep》則分為淺淺入夢（可能為快速眼動）、安然入睡（可能為淺眠）、深深入眠（可能為深眠）三階段。基本上深睡和淺眠階段都算是安穩的睡眠階段，而快速動眼期，通常就是做夢的重要階段。
最好的睡眠狀態，基本上是這樣的比例分配：快速眼動期20%-25%、淺眠／核心睡眠50%-60%、深度睡眠15%。而深層睡眠通常會發生在前半夜，例如入睡的第一個小時左右，後半夜則大多是淺眠和快速眼動期穿插。
以7月20日第一天實測來看，蘋果（7hr 47min）和Google（7hr 35min）測出來的睡眠時間較為接近。當天早上大約上午7:50起床，兩款App都可自動偵測到「清醒」、「起床」的行為；《Pokémon Sleep》卻因為筆者起床後先去盥洗、餵貓等，過一陣子才回來開啟手機App，因此睡眠時間明顯比其他兩款更長。
- 蘋果的睡眠結構：快速眼動期27%、核心睡眠57%、深眠期15%
- 《Pokémon Sleep》的睡眠結構：淺淺入夢9%、安然入睡53%、深深入眠38%
- Google未提供具體比例，僅提供睡眠效率95%（躺床時間中睡眠所占比例）
而睡眠的觀測也和另外兩款結果有較大的差異。蘋果和Google結果也稍有不同，不過基本上在12-1點、2-3點期間都顯示為深眠期（前半夜），並於3-4點、5-6點進入快速眼動期（後半夜）。而《Pokémon Sleep》若排除掉七點後的數據，卻似乎看不出這樣的趨勢。
而以7月24日這天的監測表現來看，因為知道了《Pokémon Sleep》需要「手動起床」，蘋果（7hr47min）、Google（7hr41min）、《Pokémon Sleep》（7hr43min）三款App測出來的睡眠時間就較為接近。
不過不知道為什麼，儘管在月曆式表單點選這天的紀錄，《Pokémon Sleep》的頁面卻會顯示錯誤的日期（但數據和7月22日當天確實不同），也許是另一個App待修正的bug吧。
- 蘋果的睡眠結構：快速眼動期25%、核心睡眠53%、深眠期21%
- 《Pokémon Sleep》的睡眠結構：淺淺入夢3%、安然入睡39%、深深入眠58%
- Google未提供具體比例，僅提供睡眠效率98%（躺床時間中睡眠所占比例）
三款在5-6點之間都出現了短暫的清醒（或極度淺眠狀態），整體的數值也都算對得上（前半夜有深度睡眠、後半段大多為快速眼動）。不過，Google和《Pokémon Sleep》在這天測出來的深眠期時間都較長（也較看不出前半段深層、後半段淺眠的狀態），而蘋果也不知為何在起床過後不久又出現了一段深眠期。
這三款畢竟都不是直接測量大腦活動狀況，因此多少都會有誤差，例如《Pokémon Sleep》和Google透過偵測動作和呼吸情形，追蹤睡眠狀況；而Apple Watch也有可能因為錶帶鬆緊影響測量結果。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航