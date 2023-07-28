向習效忠半夜數台階，前白羅斯外交官揭秦剛快速升遷之謎

為習半夜數台階，前白羅斯外交官揭秦剛快速升遷之謎

（中央社）中國國務委員秦剛遭拔除外長一職，他先前升官速度罕見，前白羅斯外交官透露，與向習近平展示忠誠與能力有關；例如秦剛曾半夜要求到博物館數台階，就為了知道習走到哪一步音樂會響起。

《美國之音》27日報導，前白羅斯外交部一等秘書斯倫金（Pavel Slunkin）曾在2015年中國國家主席習近平對白羅斯進行國是訪問期間，與時任中國外交部禮賓司司長的秦剛有過頻繁交往。他認為秦剛快速升遷的秘密可能與其擔任禮賓司司長期間，有機會近距離向習近平展示其忠誠與能力有關。

斯倫金回憶，當時秦剛為了確保習近平第二天的訪問行程萬無一失，半夜2點致電要求再次檢查習近平次日要參觀的博物館。

斯倫金說，「我的第一反應是我認為這是不可能的，因此他們就聯繫我的老闆，而我的老闆同意了。所以最後叫醒了博物館副館長，帶領了我們前去打開了博物館。」

令斯倫金驚訝的是，中國外交官們要數第二天習近平走的台階有多少步，提問「習主席到底走到了哪一步音樂會響起？」，斯倫金確信沒有人能真正回答這個問題。因此只能隨便指向一個台階，說就是這個。

匪夷所思的是，中國外交官們認真地把這記在筆記本。他們記下了當習近平走到多少個台階時音樂應該響起的時間。

到了第二天，顯然音樂響起的實際情況不是這樣的，斯倫金說，當然不是晚上指的那個台階，但一切都進行得非常順利和合理，顯然他們只需要向老闆表明，準備工作是最理想的，他們考慮到了這些特殊的微小的細節，並且工作很有效，一切都以盡可能高的水準做好了準備。

斯倫金認為，秦剛擔任禮賓司長為他提供了一種非常特殊的機會，讓他可以接近習近平，以展示他是多麼忠誠、多麼高效、多麼優秀；在那些保守的國家，這種與領導人的接近，這種在領導人耳邊低語的機會，是秦剛職場升遷的秘密之一。

中國14屆全國人大常委會第四次會議7月25日決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命中共中央外事辦主任王毅為外交部長。

秦剛出任外長前曾擔任駐美大使15個月，但美國媒體認為華府政壇想念他的人恐怕不多。

政治新聞機構Politico報導指出，他「易怒對話者」的性格在華府人盡皆知；美國國家安全會議（NSC）負責打擊恐怖主義的副國家安全顧問前助理古柏（Zack Cooper）表示，華府的共識是，「秦剛特別難相處，並非是個很有效率的大使。」

非營利機構「捍衛民主基金會」資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）說，根據曾與秦剛會面過的基金會成員說法，秦剛是「典型的照章辦事、照本宣科的人，光當習近平的應聲蟲，且不花時間發展人際關係。」

中國前外交部長秦剛｜Photo Credit: GettyImages

秦剛仍保留國務委員，分析：事件未有最終定案

（中央社）秦剛被免去中國外交部長職位，但迄今仍保留國務委員一職，即仍屬於黨和國家領導人。《金融時報》引述專家表示，這可能反映秦剛事件未有最終定案，但之後可能是公布秦剛正接受調查。

秦剛在公眾視野消失一個月後，25日中國14屆全國人大常委會第四次會議決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命中共中央外事辦主任王毅為外交部長。

秦剛目前仍是中國國務委員。

《金融時報》26日報導，研究中國菁英政治的諮詢公司Cercius Group執行長帕耶特（Alex Payette）表示，秦剛仍未從中國國務委員一職中消失，可能代表秦剛事件未有最終定案。

澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）東亞事務高級研究員馬利德（Richard McGregor）表示，秦剛仍然留任國務委員可能只是一個程序，下個公布可能來自中共中央紀律檢查委員會指秦剛正被調查。

馬利德表示，不論秦剛事件再有什麼進展，秦剛個人已被羞辱，他消失得無影無蹤，沒有人被允許解釋他發生什麼事，而他也在中國外交部官網消失了。

秦剛被免去外交部長一職後，中國外交部官網迅速移除與秦剛有關的訊息，目前在外交部長介紹欄中，呈現「信息更新中」。

報導表示，一些中國媒體和審查制度專家將秦剛從中國外交部官網被清除，與1960至1970年代的文化大革命比較，當時被毛澤東清洗的官員經常從國家的照片記錄中消失。

總部設於美國的「中國傳媒研究計畫」（China Media Project）專家表示，一些有關秦剛的資訊仍可以在其它中國官方網站或商業媒體找到，反映中國外交部內部似乎正出現一場動盪。

此外，報導又指出，分析認為目前由王毅擔任中國外交部長，是反映中國國家主席習近平嘗試向外展示在國際動盪的環境下，中國外交的穩定性。

王毅除了要修補中美關係外，還要處理西方國家不滿中國在俄烏戰爭中支持俄羅斯，以及推動中國在中東的部署。

英國諾丁罕大學（Nottingham University）的中國專家蘇利文（Jonathan Sullivan）說，王毅是一個可靠的人，在政治上很可靠，相信他至少會擔任外交部長到明年「兩會」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺