向習效忠半夜數台階，前白羅斯外交官揭秦剛快速升遷之謎
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斯倫金認為，秦剛擔任禮賓司長為他提供了一種非常特殊的機會，讓他可以接近習近平，以展示他是多麼忠誠、多麼高效、多麼優秀；在那些保守的國家，這種與領導人的接近，這種在領導人耳邊低語的機會，是秦剛職場升遷的秘密之一。
為習半夜數台階，前白羅斯外交官揭秦剛快速升遷之謎
（中央社）中國國務委員秦剛遭拔除外長一職，他先前升官速度罕見，前白羅斯外交官透露，與向習近平展示忠誠與能力有關；例如秦剛曾半夜要求到博物館數台階，就為了知道習走到哪一步音樂會響起。
《美國之音》27日報導，前白羅斯外交部一等秘書斯倫金（Pavel Slunkin）曾在2015年中國國家主席習近平對白羅斯進行國是訪問期間，與時任中國外交部禮賓司司長的秦剛有過頻繁交往。他認為秦剛快速升遷的秘密可能與其擔任禮賓司司長期間，有機會近距離向習近平展示其忠誠與能力有關。
斯倫金回憶，當時秦剛為了確保習近平第二天的訪問行程萬無一失，半夜2點致電要求再次檢查習近平次日要參觀的博物館。
斯倫金說，「我的第一反應是我認為這是不可能的，因此他們就聯繫我的老闆，而我的老闆同意了。所以最後叫醒了博物館副館長，帶領了我們前去打開了博物館。」
令斯倫金驚訝的是，中國外交官們要數第二天習近平走的台階有多少步，提問「習主席到底走到了哪一步音樂會響起？」，斯倫金確信沒有人能真正回答這個問題。因此只能隨便指向一個台階，說就是這個。
匪夷所思的是，中國外交官們認真地把這記在筆記本。他們記下了當習近平走到多少個台階時音樂應該響起的時間。
到了第二天，顯然音樂響起的實際情況不是這樣的，斯倫金說，當然不是晚上指的那個台階，但一切都進行得非常順利和合理，顯然他們只需要向老闆表明，準備工作是最理想的，他們考慮到了這些特殊的微小的細節，並且工作很有效，一切都以盡可能高的水準做好了準備。
斯倫金認為，秦剛擔任禮賓司長為他提供了一種非常特殊的機會，讓他可以接近習近平，以展示他是多麼忠誠、多麼高效、多麼優秀；在那些保守的國家，這種與領導人的接近，這種在領導人耳邊低語的機會，是秦剛職場升遷的秘密之一。
中國14屆全國人大常委會第四次會議7月25日決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命中共中央外事辦主任王毅為外交部長。
秦剛出任外長前曾擔任駐美大使15個月，但美國媒體認為華府政壇想念他的人恐怕不多。
政治新聞機構Politico報導指出，他「易怒對話者」的性格在華府人盡皆知；美國國家安全會議（NSC）負責打擊恐怖主義的副國家安全顧問前助理古柏（Zack Cooper）表示，華府的共識是，「秦剛特別難相處，並非是個很有效率的大使。」
非營利機構「捍衛民主基金會」資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）說，根據曾與秦剛會面過的基金會成員說法，秦剛是「典型的照章辦事、照本宣科的人，光當習近平的應聲蟲，且不花時間發展人際關係。」
秦剛仍保留國務委員，分析：事件未有最終定案
（中央社）秦剛被免去中國外交部長職位，但迄今仍保留國務委員一職，即仍屬於黨和國家領導人。《金融時報》引述專家表示，這可能反映秦剛事件未有最終定案，但之後可能是公布秦剛正接受調查。
秦剛在公眾視野消失一個月後，25日中國14屆全國人大常委會第四次會議決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命中共中央外事辦主任王毅為外交部長。
秦剛目前仍是中國國務委員。
《金融時報》26日報導，研究中國菁英政治的諮詢公司Cercius Group執行長帕耶特（Alex Payette）表示，秦剛仍未從中國國務委員一職中消失，可能代表秦剛事件未有最終定案。
澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）東亞事務高級研究員馬利德（Richard McGregor）表示，秦剛仍然留任國務委員可能只是一個程序，下個公布可能來自中共中央紀律檢查委員會指秦剛正被調查。
馬利德表示，不論秦剛事件再有什麼進展，秦剛個人已被羞辱，他消失得無影無蹤，沒有人被允許解釋他發生什麼事，而他也在中國外交部官網消失了。
秦剛被免去外交部長一職後，中國外交部官網迅速移除與秦剛有關的訊息，目前在外交部長介紹欄中，呈現「信息更新中」。
報導表示，一些中國媒體和審查制度專家將秦剛從中國外交部官網被清除，與1960至1970年代的文化大革命比較，當時被毛澤東清洗的官員經常從國家的照片記錄中消失。
總部設於美國的「中國傳媒研究計畫」（China Media Project）專家表示，一些有關秦剛的資訊仍可以在其它中國官方網站或商業媒體找到，反映中國外交部內部似乎正出現一場動盪。
此外，報導又指出，分析認為目前由王毅擔任中國外交部長，是反映中國國家主席習近平嘗試向外展示在國際動盪的環境下，中國外交的穩定性。
王毅除了要修補中美關係外，還要處理西方國家不滿中國在俄烏戰爭中支持俄羅斯，以及推動中國在中東的部署。
英國諾丁罕大學（Nottingham University）的中國專家蘇利文（Jonathan Sullivan）說，王毅是一個可靠的人，在政治上很可靠，相信他至少會擔任外交部長到明年「兩會」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
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時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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