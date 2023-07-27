2023/07/27,
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消除「月經貧窮」：教育部8月起在校園免費提供多元生理用品，台中市補助弱勢生至超商兌換

消除「月經貧窮」：教育部8月起在校園免費提供多元生理用品，台中市補助弱勢生至超商兌換
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教育部將自8月起，將實施友善提供多元生理用品計畫，發放多元生理用品給不利處境之學生，並由地方政府因地制宜規劃適切的提供方式，而台中市政府也宣布透過補助學校、經濟弱勢生的方式來落實政策。

昨（26）日，台中市政府宣布已向中央爭取到經費，從8月起將補助高中以下學校購置生理用品，並補助面額200元的兌換券，讓經濟弱勢女學生可至超商兌換生理用品。

去（2022）年11月，立法院教育及文化委員會通過臨時提案，要求教育部最遲於112學年度開始提供免費的多元生理用品。而自今（2023）年8月起，教育部也將推動「友善提供多元生理用品計畫」，並挹注1億200萬元，向不利處境之學生發放多元生理用品，預估將有9萬5000名學生受惠。

台中市經濟弱勢生8月起可持券至超商兌換生理用品

台中市政府新聞稿表示，教育局已向中央爭取到1189萬元經費，將於8月起實施教育部所推動的「友善提供多元生理用品計畫」。

台中教育局表示，將補助全市350所高國中小學校，購買生理用品放置於校園內，由各校自行購置多元生理用品，提供女學生使用。此外，針對國小高年級至高中的經濟弱勢女學生，教育局也會每月個別提供百元兌換券，供其至合約超商購買生理用品。

台中教育局指出，台中市1萬多名經濟弱勢女學生，每月可持2張面額100元的多元生理用品兌換券，至台中市各大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商）兌換生理用品，以增加領用方便性並符合個別需求。

而各合約通路也提供多元回饋方案，例如：面額100元的兌換券實際可兌領金額為110至114元不等，或是可兌換現有促銷商品（買1送1）等。

過去，台北市曾試辦過免費提供國中生衛生棉的計畫，而今年3月也以兌換券的方式，擴大補助5年級至9年級的學生至超商兌換生理用品。

台南市也在2021年時，推動「登月計劃」提供免費生理用品會給弱勢家庭女性及偏鄉女學生，約有2100位女性獲得支持。

各國如何消除月經貧窮？

月經貧窮指經濟狀況不足夠應付月經期間必要的開銷，導致無法維持良好的衛生狀態與生活品質，而女性一生會花費大約8至12萬台幣在生理用品上。

根據美國的電視台《WDTN》報導，昨（26）日美國俄亥俄州通過500萬美元的預算，將提供公私立學校6至12年級的學生獲得免費的生理用品。

而全世界第一個免費提供多元生理用品的地區是蘇格蘭，早在2018年，蘇格蘭政府就宣布，要協助該地區近40萬名學生脫離「月經貧窮」，並消除「月經羞恥」。

2020年，蘇格蘭議會以121票對0票，無異議通過「生理用品免費法案」，此後，政府便有義務向「任何需要的人」免費提供多元生理用品。該法案規定，必須以容易且具尊嚴的方式讓人取得多元生理用品，人們也不必解釋取得的理由和數量。

原本歐盟規定，自2001年起成員國須對生理用品徵收5%的稅，並將生理用品視為非必需品。在脫歐之後，英國便於2021年取消了「月經税」（Tampon tax）。

根據《BBC》報導，許多國家也都降低或取消了對生理用品的稅收課徵，包括美國十多個州、肯亞、加拿大、澳洲、印度、哥倫比亞、馬來西亞、尼加拉瓜、牙買加、尼日、烏干達、黎巴嫩、千里達及托巴哥等國家。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航


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