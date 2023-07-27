美眾院UFO聽證會，前空軍情報員：政府已經找到外星人了，並試圖對不明飛行物進行逆向工程

綜合《衛報》與《美聯社》報導，美國前空軍情報官員大衛・格魯什（David Grusch）當地時間26日時，在美國眾議院聽證會上指認「不明空中現象」（Unidentified Aerial Phenomena，UAP），他宣稱2019年執行公務時，發現美國正在隱瞞一項長達數十年的秘密計劃，旨為收集墜毀的不明飛行物，並試圖對其進行逆向工程。

格魯什：期盼UFO秘密透明化

他表示美國已經找到了外星人，且早已自20世紀30年代以來，美國政府就已經意識「非人類」活動，但政府當局卻試圖掩蓋不明飛行物的任何消息。對此，美國國防部全盤否認掩蓋UFO消息一事。

格魯什告訴美國眾議院監督委員會，自己在2023年之前任職於美國國防部，負責調查軍隊、國防，以及對無法解釋的「不明空中現象」 進行分析。政府UAP工作組負責人2019年，曾要求他查明與該工作組任務相關的所有高度機密項目，他因而被派往操作間諜衛星的國家偵察辦公室。

格魯什表示，他於執行公務時發現這項秘密計畫後，便挺身而出，在2022年提交了一份舉報人投訴。然而，此舉使他慘遭非常嚴厲的報復，對他的個人與職業都造成了嚴重傷害。他表示雖然擔心自己的安危，但仍希望他的的行動，最終能讓整件事透明化。

國防部全盤否認

美國國防部發言人蘇・高夫（Sue Gough）透過一份聲明表示，調查人員尚未提出任何可被驗證的證據，以佐證目前的說法。國防部表示，自去年12月重新啟動調查不明飛行物報告以來，已收到數百份新報告。

國防部認為，目前對整件事的了解，尚處初步階段，且在了解尚不多時，人們很容易相信所看見的物體通通都來自外星。此外，美國國防部副部長羅納德・莫爾特里（Ronald Moultrie）也表示，管制空域內「不明空中現象」，會對國安構成威脅。

《衛報》報導，格魯什在接受美國科技媒體《The Debrief》以及《NEWSNATION》電視台採訪時聲稱，聯邦政府向國會隱瞞了外星UFO的證據，而這一指控在6月引發了軒然大波，促使共和黨領導的監督委員會展開調查。

UAP已成國安議題

此次聽證會引起了全球的熱烈關注，人們紛紛猜測著美國隱匿UFO的消息，但與此同時，大眾也抱著相當大的懷疑。神秘飛機或物體的研究，經常引起人們對「外星人」和「小綠人」的討論，由於擔心飛行員觀察到的目擊事件可能與美國有關，民主黨和共和黨近年來，已將UAP相關研究視為國家安全議題。

作為美國兩大政黨的共和黨與民主黨，對格魯什的主張備感興趣。民主黨議員傑米・拉斯金（Jamie Raskin）表示，「我們需要真實的透明度和報告系統，才能清楚地了解目前正發生了何事」。而一些議員批評國防部不僅沒有在機密簡報中透露更多細節，也沒有發布可以向公眾展示的圖像。

政府、舉報者各說各話

作為UFO調查的共同領導者的共和黨籍議員蒂姆・伯切特 （Tim Burchett）聲稱，美國擁有能改變所有物理定律的證據，且外星飛船UFO擁有這項的技術。此外，他也嚴厲指控政府機構不配合監督委員會的調查，並強調人們要的只是了解事實真相。

然而，根據《CNN》，美國國防部全域異常解析辦公室的主任肖恩・柯克帕特里（Sean Kirkpatrick）告訴參議院委員會，美國政府正在追蹤650起潛在的不明空中現象案例，並於聽證會上播放了其中兩起事件的影片。他強調，沒有任何外星生命存在的證據，他的辦公室也沒有證據，足以證明存在違反已知物理定律的物體。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：翁世航