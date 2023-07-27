美眾院UFO聽證會，前空軍情報員：政府已經找到外星人了，並試圖對不明飛行物進行逆向工程
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共和黨籍議員蒂姆・伯切特 （Tim Burchett）聲稱，美國擁有能改變所有物理定律的證據，並且外星飛船UFO掌握這項的技術。他嚴厲指控政府機構不配合監督委員會的調查，並強調人們要的只是了解事實真相。
綜合《衛報》與《美聯社》報導，美國前空軍情報官員大衛・格魯什（David Grusch）當地時間26日時，在美國眾議院聽證會上指認「不明空中現象」（Unidentified Aerial Phenomena，UAP），他宣稱2019年執行公務時，發現美國正在隱瞞一項長達數十年的秘密計劃，旨為收集墜毀的不明飛行物，並試圖對其進行逆向工程。
格魯什：期盼UFO秘密透明化
他表示美國已經找到了外星人，且早已自20世紀30年代以來，美國政府就已經意識「非人類」活動，但政府當局卻試圖掩蓋不明飛行物的任何消息。對此，美國國防部全盤否認掩蓋UFO消息一事。
格魯什告訴美國眾議院監督委員會，自己在2023年之前任職於美國國防部，負責調查軍隊、國防，以及對無法解釋的「不明空中現象」 進行分析。政府UAP工作組負責人2019年，曾要求他查明與該工作組任務相關的所有高度機密項目，他因而被派往操作間諜衛星的國家偵察辦公室。
格魯什表示，他於執行公務時發現這項秘密計畫後，便挺身而出，在2022年提交了一份舉報人投訴。然而，此舉使他慘遭非常嚴厲的報復，對他的個人與職業都造成了嚴重傷害。他表示雖然擔心自己的安危，但仍希望他的的行動，最終能讓整件事透明化。
國防部全盤否認
美國國防部發言人蘇・高夫（Sue Gough）透過一份聲明表示，調查人員尚未提出任何可被驗證的證據，以佐證目前的說法。國防部表示，自去年12月重新啟動調查不明飛行物報告以來，已收到數百份新報告。
國防部認為，目前對整件事的了解，尚處初步階段，且在了解尚不多時，人們很容易相信所看見的物體通通都來自外星。此外，美國國防部副部長羅納德・莫爾特里（Ronald Moultrie）也表示，管制空域內「不明空中現象」，會對國安構成威脅。
《衛報》報導，格魯什在接受美國科技媒體《The Debrief》以及《NEWSNATION》電視台採訪時聲稱，聯邦政府向國會隱瞞了外星UFO的證據，而這一指控在6月引發了軒然大波，促使共和黨領導的監督委員會展開調查。
UAP已成國安議題
此次聽證會引起了全球的熱烈關注，人們紛紛猜測著美國隱匿UFO的消息，但與此同時，大眾也抱著相當大的懷疑。神秘飛機或物體的研究，經常引起人們對「外星人」和「小綠人」的討論，由於擔心飛行員觀察到的目擊事件可能與美國有關，民主黨和共和黨近年來，已將UAP相關研究視為國家安全議題。
作為美國兩大政黨的共和黨與民主黨，對格魯什的主張備感興趣。民主黨議員傑米・拉斯金（Jamie Raskin）表示，「我們需要真實的透明度和報告系統，才能清楚地了解目前正發生了何事」。而一些議員批評國防部不僅沒有在機密簡報中透露更多細節，也沒有發布可以向公眾展示的圖像。
政府、舉報者各說各話
作為UFO調查的共同領導者的共和黨籍議員蒂姆・伯切特 （Tim Burchett）聲稱，美國擁有能改變所有物理定律的證據，且外星飛船UFO擁有這項的技術。此外，他也嚴厲指控政府機構不配合監督委員會的調查，並強調人們要的只是了解事實真相。
然而，根據《CNN》，美國國防部全域異常解析辦公室的主任肖恩・柯克帕特里（Sean Kirkpatrick）告訴參議院委員會，美國政府正在追蹤650起潛在的不明空中現象案例，並於聽證會上播放了其中兩起事件的影片。他強調，沒有任何外星生命存在的證據，他的辦公室也沒有證據，足以證明存在違反已知物理定律的物體。
新聞來源
- Whistleblower tells Congress the US is concealing ‘multi-decade’ program that captures UFOs （AP）
- Officials and lawmakers push for more government transparency on UFOs（CNN）
- US conducted ‘multi-decade’ secret UFO program, ex-intelligence official says （The Guardian）
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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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