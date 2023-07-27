【未來大人物進行式】張良伊：簡單的是放棄，困難的是堅持到底

文：張良伊

#10年前的夢想：做就對了的人

記得10年前某一天，還在完成「2041青年出極」返台 75 場演講時，與家人的對話：

：「為什麼出門？今天又去什麼活動？」

：「對！今天是ＯＯ大學的ＯＯ社邀請。」

然後，一如往常地搭捷運，出門前左手拿著補充體力的早餐，右手回覆著手機裡的信件與訊息，尋找著約好的社課教室地點，還沒看完便需要抓緊時間準備出門。

你問我：「當時的夢想是什麼？」我會說：「做就對了，沒想這麼多，行動的當下就是完成。」

回想起來當時的自己，因為當時台灣社會，仍對氣候議題有很多的不確定性，努力地提倡大家對「氣候變遷」的認識，並進一步展開行動是當時的任務。

當接獲第一屆未來大人物時，我記得自己寫下：「勇氣 x （行動＋夢想）²」期許自己能再多給自己更多的鼓勵與能量，因為當年面對了很多社會對於氣候變遷的質疑。

：「不要再出國了吧？做NGO不會賺錢的～」

：「你到底在幹嘛？」

當年許多人對於自己再次參與國際氣候活動所抱持的懷疑心態，也如同至今許多人質疑台灣年輕人各方面發展的實力一樣。

但「未來大人物」給了當時的自己一劑強心劑，讓我有一次認識一群在台灣；有勇氣行動改變人們的機會。

儘管你還是會聽到人說：「未來就在下世代的年輕人肩上」、「未來就交給你們」，但年輕世代們卻鮮少確定自己工作的意義是什麼？賺錢？養家？等未必是自己心中真正的答案，反而是一般社會世俗價值對年輕世代的期待。

每一個世代都有自己對「未來大人物」的期待，這一個平台給予我不只一次交流的機會，讓我從「環境保護」認識到設計、數位、性別、貧窮等其他議題的改變創造者，讓我看到自己在台灣社會的位置。

Photo Credit - 張良伊 「未來大人物」給了我一劑強心劑，讓我認識一群在台灣有勇氣改變的行動派。

#獲得「未來大人物」後的自己：繼續找尋自己在世界的位置

2015年獲得未來大人物的2年前，我參加了350.org舉辦的一場土耳其Global Power Shift培訓活動，在活動上我認識了一群很傻的人們，有一位菲律賓的朋友他告訴我：

：「你不覺得這群人很傻嗎？」

：「傻到相信自己可以改變世界，但和他們工作每分每秒都很開心～」

這句話深深地打動了我。於是後來加入 350.org 成為東亞的第3位夥伴，和越南、菲律賓另2位同事一起開展350.org於亞洲的各種事務，訴求撤除化石燃料投資。

包含：從各國不知道你是誰，到舉辦100人的示威遊行，甚至動員萬人50場、橫跨21國的全球行動週活動。

從協助 3 個素昧平生的韓國青年創立第一個青年氣候組織，到招募日本當地第一位夥伴並設立辦公室，甚至整合南亞部門成立亞洲區欲的管理系統。

從攜帶空氣污染檢測儀去越南被警察拘留6小時，到前往美國費城學習有色人種議題的社會運動脈絡，甚至帶領歐巴馬基金會的各國網絡領袖推動跨界氣候討論等。

這些都成為我每一年 365 個日子裡的開心泉源，因為每一天我越來越知道自己在世界的位置。

Photo Credit - 張良伊 Training For Change. TFC 2017活動現場。

#10年後的今天：簡單的是放棄，困難的是堅持到底

10年後的今天，不敢相信自己還是在 350.org 的工作崗位上，不敢相信時間過得飛快，感謝過去努力挑戰不可能的各種「大人物」們帶給自己的啟發。

其中，去過2次南極探險旅程的越南乾媽 Hong Hoang，利用她的樂觀、幽默、積極改變、相信青年世代的決心，教我去「相信」：「這個世界上，每一人都有機會成為自己心中的改變。」

儘管未來的社會裡，必然還是有很多的「為什麼」和「不確定」；儘管我們不一定會知道自己未來成為什麼樣的人。

但我會記得這一路上遇見大人物們的故事，在腦中提醒自己還活著、提醒南極還不能被開採、提醒地球還運轉著。我們可以「選擇成為開心的自己」，並與更多的「未來大人物」攜手，做更多有趣的事情、打造更永續、更理想的世界。

#Freehongfreethemall

Photo Credit - 張良伊 自2015年獲選第一屆未來大人物後，也應邀在後幾屆擔任評審或活動參與的來賓。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan