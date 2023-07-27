【未來大人物進行式】張良伊：簡單的是放棄，困難的是堅持到底
我們想讓你知道的是
大學時期自組團隊，參與聯合國氣候變遷大會COP15哥本哈根大會，展開了張良伊成為「當地球永續發展的守護者」之路。他到南太平洋、到南極、到世界各地去觀察氣候變遷。長年積極參與國際會議，串聯NGO組織倡議。10年過去，這位第一屆的未來大人物，仍走在堅持的路上。
未來大人物徵選正式進入第7屆，現正報名中。除了熱邀走在逐夢路上的每個年輕人加入外，我們更邀請歷屆未來大人物一同分享。此時、此刻，你成為自我定義成功的那種大人了嗎？
這是來自 2015年第一屆未來大人物 張良伊 的專文。
文：張良伊
#10年前的夢想：做就對了的人
記得10年前某一天，還在完成「2041青年出極」返台 75 場演講時，與家人的對話：
：「為什麼出門？今天又去什麼活動？」
：「對！今天是ＯＯ大學的ＯＯ社邀請。」
然後，一如往常地搭捷運，出門前左手拿著補充體力的早餐，右手回覆著手機裡的信件與訊息，尋找著約好的社課教室地點，還沒看完便需要抓緊時間準備出門。
你問我：「當時的夢想是什麼？」我會說：「做就對了，沒想這麼多，行動的當下就是完成。」
回想起來當時的自己，因為當時台灣社會，仍對氣候議題有很多的不確定性，努力地提倡大家對「氣候變遷」的認識，並進一步展開行動是當時的任務。
當接獲第一屆未來大人物時，我記得自己寫下：「勇氣 x （行動＋夢想）²」期許自己能再多給自己更多的鼓勵與能量，因為當年面對了很多社會對於氣候變遷的質疑。
：「不要再出國了吧？做NGO不會賺錢的～」
：「你到底在幹嘛？」
當年許多人對於自己再次參與國際氣候活動所抱持的懷疑心態，也如同至今許多人質疑台灣年輕人各方面發展的實力一樣。
但「未來大人物」給了當時的自己一劑強心劑，讓我有一次認識一群在台灣；有勇氣行動改變人們的機會。
儘管你還是會聽到人說：「未來就在下世代的年輕人肩上」、「未來就交給你們」，但年輕世代們卻鮮少確定自己工作的意義是什麼？賺錢？養家？等未必是自己心中真正的答案，反而是一般社會世俗價值對年輕世代的期待。
每一個世代都有自己對「未來大人物」的期待，這一個平台給予我不只一次交流的機會，讓我從「環境保護」認識到設計、數位、性別、貧窮等其他議題的改變創造者，讓我看到自己在台灣社會的位置。
#獲得「未來大人物」後的自己：繼續找尋自己在世界的位置
2015年獲得未來大人物的2年前，我參加了350.org舉辦的一場土耳其Global Power Shift培訓活動，在活動上我認識了一群很傻的人們，有一位菲律賓的朋友他告訴我：
：「你不覺得這群人很傻嗎？」
：「傻到相信自己可以改變世界，但和他們工作每分每秒都很開心～」
這句話深深地打動了我。於是後來加入 350.org 成為東亞的第3位夥伴，和越南、菲律賓另2位同事一起開展350.org於亞洲的各種事務，訴求撤除化石燃料投資。
包含：從各國不知道你是誰，到舉辦100人的示威遊行，甚至動員萬人50場、橫跨21國的全球行動週活動。
從協助 3 個素昧平生的韓國青年創立第一個青年氣候組織，到招募日本當地第一位夥伴並設立辦公室，甚至整合南亞部門成立亞洲區欲的管理系統。
從攜帶空氣污染檢測儀去越南被警察拘留6小時，到前往美國費城學習有色人種議題的社會運動脈絡，甚至帶領歐巴馬基金會的各國網絡領袖推動跨界氣候討論等。
這些都成為我每一年 365 個日子裡的開心泉源，因為每一天我越來越知道自己在世界的位置。
#10年後的今天：簡單的是放棄，困難的是堅持到底
10年後的今天，不敢相信自己還是在 350.org 的工作崗位上，不敢相信時間過得飛快，感謝過去努力挑戰不可能的各種「大人物」們帶給自己的啟發。
其中，去過2次南極探險旅程的越南乾媽 Hong Hoang，利用她的樂觀、幽默、積極改變、相信青年世代的決心，教我去「相信」：「這個世界上，每一人都有機會成為自己心中的改變。」
儘管未來的社會裡，必然還是有很多的「為什麼」和「不確定」；儘管我們不一定會知道自己未來成為什麼樣的人。
但我會記得這一路上遇見大人物們的故事，在腦中提醒自己還活著、提醒南極還不能被開採、提醒地球還運轉著。我們可以「選擇成為開心的自己」，並與更多的「未來大人物」攜手，做更多有趣的事情、打造更永續、更理想的世界。
#Freehongfreethemall
- 認識更多張良伊的行動：
- 350.org 台灣
- Plan.b
你也一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」。
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航