Kindle撤出中，DRM之惡與我們的距離
我們想讓你知道的是
售賣實體物品的亞馬遜中國網店，如果有一天撤出中國，對用戶來說也不見得有多複雜，大不了在停運前說明往後的退貨和保養安排而已。Kindle中國結業之所以延宕兩年多，除了因為用戶量大，書籍繁多，歸根究柢是DRM之惡。
時代的眼淚
Kindle 中國
2013.06-2023.06.30
去年6月2日，亞馬遜中國發出通知，表示將於本年6月30日關店。消息公布後在中國大陸引起極大迴響，香港人卻普遍沒有感覺，台灣人則更不用說；我甚至懷疑，即使一年多後，Kindle中國網上書店已經正式結業的今天，香港和台灣有多少人關心，甚至知道此事。
Kindle撤出中國 與我何干
對於中國大陸的一眾讀書人，自2013年踏足中國的Kindle黯然消逝卻象徵了一個時代的終結，網民把事件稱為「時代的眼淚」。
當然，同時使用中國大陸和海外互聯網的「兩棲網民」都能感受到，打從2010年Google（被）退出中國，改革開放時代早就開始落幕，往後的Airbnb以及大量國外互聯網服務，以及最近LinkedIn撤出，都是時代巨輪下的必然產物。不知不覺之間，近年國外新發展的互聯網服務，大多預設不支持中國用戶，反正最終也會因為各種問題而被逼撤出，不如打從一開始就省卻麻煩。身處中國難以使用以太坊等區塊鏈服務是常態，中國香港人用不了ChatGPT、Bard等已經不再覺得意外，反倒是「科學上網」使用各種AI工具的教程才是新聞，廣為流傳。
以外商撤資而言，Kindle退出只是再加一個案例而已，但Kindle書城除了是一盤生意，也象徵著中國在意識形態上對外開放，上億計的年輕人透過Kindle吸收大量海外的訊息和知識，隨著 Kindle撤出而倒退的，豈止是中美兩國的貿易關係而已。
我知道無論再怎麼說，台灣和香港的讀者還是會覺得事件離自己很遠，顧不上中國網民，這份心情我完全能夠理解。不過，我想藉著事件討論的，是DRM之惡。
DRM：數位文件上鎖
簡單來說，DRM是以技術手段把數位文件上鎖，只供獲特定授權的用戶在特定工具上使用。
DRM一般理解為Digital Rights Management的縮寫，直接翻譯過來就是「數位版權管理」。不過，一向倡議開放的Free Software Foundation認為這個說法誤導，主張DRM應該叫作Digital Restrictions Management更符合事實。
DRM的出現，源於數位世界與物理世界的差異。數位世界中，任何數據和文件都能無限複製，複製品和原品一模一樣，沒有任何區別，近乎沒有成本，操作門檻也很低。
於是，隨著個人電腦普及，開發商開始將軟體上鎖，避免用戶私下分發，逼使用戶向開發商購買軟體。互聯網普及後，越來越多內容透過數位媒介分發，DRM技術陸續應用在遊戲、電影、音樂、圖書等各個領域。
知識有價，為了保障知識產權而把數位文件上鎖，就好像為了保障房子不會被人佔用而鎖上大門，一切彷彿理所當然，非常合理，除了一點：既然數位世界跟物理世界的本質有別，百分百照搬物理世界的法規與邏輯，本質上就站不住腳。
保障權益還是限制使用
整個Kindle退出中國的安排延續兩年多，從2022年中公布消息，停售硬件，2023年中關閉網站停售電子書，2024年中不再允許下載已經購買的書本，不再支援把書本發到裝置，Kindle app下架等，中間還有很多細節。
試想像，假如進中國的歷史更久，客戶人數更多，生意規模更大的麥當勞要撤出中國，雖然迴響一定更大，對顧客的唯一影響卻只不過是明天沒得吃而已，斷不會需要處理過往買過的漢堡包，畢竟你已經吃進肚子了。
同樣，不受這次事件影響，售賣實體物品的亞馬遜中國網店，如果有一天撤出中國，對用戶來說也不見得有多複雜，大不了在停運前說明往後的退貨和保養安排而已。Kindle中國結業之所以延宕兩年多，除了因為用戶量大，書籍繁多，歸根究柢是DRM之惡。
DRM貌似對書商提供保障，對用戶而言卻徹頭徹尾是種限制，明明付款買了書，卻必須先登錄亞馬遜帳號，才能在亞馬遜獨家的Kindle設備或應用閱讀。說白了，這不是買而是租，讀者從來不曾擁有「購買」的書籍，只是亞馬遜承諾可以在特定環境永久、無限次閱讀它們。這個承諾的期限顯然沒有一萬年之久，不過如你所料，我們早就簽署了那些用詞艱深、動輒上萬字的用戶條款，平台說了算。
我無意抹黑誰，從我的自身經驗，亞馬遜的服務大部分時間都很出色，Kindle的設備便宜又好用，應用支援的平台也很豐富。這次撤出中國，平心而論整個安排也考慮得相當周到，提前一年多宣布，之後又有整整一年時間給用戶下載檔案等等。
但這些安排如何為用戶設想都好，都無改DRM限制用戶應有權利這個事實。要不是從Kindle購買的電子書被上鎖，要是從Kindle買書是銀貨兩訖，讀者付款後獲得開放格式的文本，無論是epub、pdf、mobi甚麼都好，書買了就是屬於自己的，今天亞馬遜關門大吉，用戶大不了就是換個閱讀器而已。
亞馬遜是全球最大、服務最好的書店，DRM尚且令用戶體驗變得如此糟糕，遑論各種遊戲、影音等數位內容平台。更何況，用戶權益以外，DRM還造成平台監控、窒礙知識流通等更深遠的問題。
連Steve Jobs都反DRM
我人微言輕，洋洋數千字勸喻電子書平台和版權持有人摒棄DRM，再義正詞嚴也好，只會被視為忽視商業規律的離地左膠。不過如果我告訴你，連一向擁抱封閉的Steve Jobs都反對DRM，或許你會願聞其詳。
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告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
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透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
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