國科會專區2023 BIO Asia亞洲生技展 盛大開展

高峰會攜手國內外智慧醫院專家 力促下個兆元產業

台北 2023 年 7 月 27 日 / 美通社 / -- 2023 BIO Asia 亞洲生技大展於 7 月 27 日至 7 月 30 日在南港展覽館盛大展開，國科會結合大會主題「Embracing Asian Dynamics」，展示科技研發及三科學園區 BIO-ICT 能量。同時，為強化我國與國際精準健康產業的交流，特別邀請來自美國 Newsweek 全球智慧醫院排名諮詢專家 Prof. David W. Bates 及全球知名醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）副總裁 Mr. Andrew Pearce 參與智慧醫院高峰會活動，藉此串連國際智慧醫院專家、與國內醫院、協會、產業等 BIO-ICT 專家，一同探討精準健康未來趨勢與臺灣契機，帶動精準健康產業創新發展。

掌握國際趨勢與契機 力推精準健康成為下個兆元產業

COVID-19 不僅加速醫院數位轉型，也加速精準健康的發展。根據市調公司 Frost & Sullivan 統計，數位醫療（Digital Health）2022 年市場規模已達約 2,060 億美元，推估 2027 年將達到 4,160 億美元，顯示數位醫療龐大商機。而生技醫藥更為我國發展重點項目，從 2016 年「5+2 產業創新計畫」到 2020「六大核心戰略產業」等政策支持下，已成功建立精準健康產業生態系。

隨著 ChatGPT 的出現，開啟生成式 AI 在各個產業運用的熱潮，以及全球運用生醫晶片於臨床試驗的趨勢，更帶動數位醫療、精準醫療、預防醫學的無限可能。而國科會將善用資通訊、半導體等國際優勢，結合豐沛的醫療量能與人才，助力生技產業成為下個兆元產業。

國科會專區展現我國產學、園區精準健康科研成果

今年 BIO Asia 大會共有超過 700 個攤位，國科會也以科研產業化平台、生醫新創區、三大科學園區及國研院儀科中心進行展出，包括臺灣大學、成功大學、陽明交通大學等 7 個平台、45 校聯合展出超過 250 個在生醫領域產學合作的研究成果；三大科學園區與國研院儀科中心則匯集我國生醫科技廠商的技術亮點，此外，新創區則是國科會補助計畫衍生新創團隊之創新技術，以及人體微相計畫在前瞻創新技術研發成果，期藉由微生物相研究來發展能對抗重大疾病之預防與診斷技術。

攜手全球智慧醫院專家 打響臺灣生醫品牌

為促進精準健康產業發展及強化國際鏈結， 27 日開幕當日上午舉辦「國際精準健康－智慧醫院高峰會」（Global Precision Health -Smart Hospital Summit）」，邀請重磅級數位醫療專家哈佛醫學院與布萊根婦女醫院醫學教授暨美國 Newsweek 全球智慧醫院排名的諮詢專家 Prof. David W. Bates ，以及醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）副總裁 Mr. Andrew Pearce 來臺，與我國產官學研交流。

下午安排「臺灣智慧醫療接軌全球之機會與挑戰」論壇，邀請國科會智慧醫療產學聯盟計畫團隊－成功大學、高雄長庚醫院、中國醫藥大學、陽明交通大學、高雄醫學大學、臺灣大學、秀傳紀念醫院與臺北榮民總醫院等醫院，透過論壇分享臺灣智慧醫院的發展成果、願景與國際目標，並藉由與國際智慧醫院專家交流，提升臺灣智慧醫院形象、促成國際鏈結與合作商機，打響臺灣生醫品牌。

未來國科會也將持續強化精準醫療的發展為目標，持續支持我國醫療院所、產業與生醫新創，整合跨界資源，發展完整的智慧醫療解決方案並鏈結國際渠道，助力臺灣生醫產業搶占全球精準健康市場，並落實 2030 全齡健康智慧國家的願景。

2023 BIO Asia 國科會展區

時間：7 月 27 日 -7 月 30 日 10:00-18:00

地點：南港展覽館一館 4 樓 N 區（614、814、論壇區舞台 1013）

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