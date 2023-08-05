《粽邪：電影所說的那些鬼事》：盛傳鬧鬼的地方，沒事真的不要隨便踏進去
我們想讓你知道的是
我們與當日不在現場的宗教老師餐敘，在我們還沒說明任何事之前，老師就先提起，當日廢棄飯店的「居民」們有點生氣，認為我們侵犯了祂們的領域，而祂們長著圓圓的身體，渾身的肉已經腐爛，飄散屍臭，是有點凶的存在，名字叫做「腐肉鬼」……
文：鄒介中
盛傳鬧鬼的地方，沒事真的不要隨便踏進去
劇組在桃園一間廢棄飯店拍攝期間，邀請媒體來探班，當天搭了兩個帆布棚子，一個讓顧問法師擺設鍾馗道壇，另一個讓記者們採訪演員。訪問到飾演昌仔的演員時，他表示在拍《馗降：粽邪2》以前，自己是不太信邪的，然而拍戲期間發生的怪事，讓他開始感覺到，也許世間真的存在無法解釋的力量……
當時他要拍攝一場在樹上上吊中邪的戲，場景所在地極度荒涼，是連Google地圖都找不到的地方，方圓幾里內也沒有什麼房屋、居民，就只有一棵大樹，詭異而淒涼的矗立在田野間。
那位演員回憶道，拍攝上吊戲的前一天，大隊在那裡拍別場戲，四周安靜無風，靜得樹葉動都不動；但到了第二天，當他吊在樹上時，附近開始響起此起彼落的「吹狗螺」，叫得十分淒厲，他從沒聽過如此悲慘的狗嚎聲，且持續了好久好久；不僅如此，現場還時不時颳起詭異的大風，風沙四起吹得樹葉沙沙作響，停都停不下來，風還一度大到連工作人員都站不穩，無法繼續工作，只好先暫停拍攝……
當時一名記者聽完他的描述，便打趣說道：「颳風有什麼大不了，我是新竹人，哪有什麼風沒見過？」豈料話聲一落，媒體探班的現場突然颳起一陣強勁的大風，沒有固定方向的開始亂吹。一旁架設完道壇的顧問法師察覺不對勁，擺起陣勢對抗，可風勢非但沒有減弱反而愈來愈大，大到遮風避雨的帆布帳篷都要被吹垮，好幾個壯丁去拉都拉不住，後來法師只好先把道壇撤下，先不對抗、和平相處，結果才撤掉沒多久，風竟然就漸漸平息了。
之後我們帶著記者參觀拍攝場景，卻在場景附近的長廊聞到一股濃濃的屍臭味，連第一次來現場的好幾個記者都有聞到，而且長廊裡一扇應該要關起來的門，不論工作人員怎麼設法去關，總是會自己再打開……
不過，這個場景本來就是盛傳鬧鬼的廢墟，所以碰上一些異狀，我已經有心理準備，可接下來一連串的事件，卻讓我真正感受到「鬼屋」之名，果真名不虛傳……
這間廢棄飯店特別陰，劇組又都是夜晚拍攝，我們聘請的宗教老師、顧問法師都有提到，這邊的「居民」們不太高興有人來打擾祂們，因此特別交代，只能在老師們設有結界保護的地方活動，其他地方千萬不可以去。
有一天夜裡，我趁著拍戲空檔去飯店旁邊停車場的車上小憩，不曉得是不是因為連日夜戲身體疲憊又神經緊繃，我似乎很快就睡著了，但卻做了一個十分古怪的夢——夢境裡我好像在拍攝現場，但一切又不是那麼清晰，背景黑黑暗暗的，我看見遠方有幾個身形圓潤，沒有面孔且渾身長滿腐肉的物體，正不懷好意地朝著我的方向快速逼近，我頓時嚇得全身僵硬，趕緊在心中默念避邪法咒，結果在快要上身的時候驚醒，背上冷汗直流。
此時，卻見到顧問法師驅魔裝束齊全，提著鍾馗劍帶著弟子匆匆趕來，說似乎還是有人不小心闖入了「居民」的地盤，惹怒了祂們，幸好他及時發現，現在正在追趕，祂們朝停車場這邊過來了，並大致描述了祂們的長相：渾圓的身形、腐爛的軀體、沒有臉、散發屍臭味。
我聽了整個雞皮疙瘩都起來了，法師的描述竟與我剛剛在夢中看到的形象不謀而合……
更詭異的是，當天一個導演朋友來探班，帶了一些食物、飮料慰勞劇組，本來是想跟大家暢聊一下，但他覺得身體不太舒服，就提早離開了。過幾天他跑來抱怨，表示以後再也不要晚上探班《粽邪》了！
一問之下才知道，原來他那天回家以後，睡覺睡得很不安穩，反覆做著奇怪的夢，夢中都是相同的內容：一個身形怪異的「人」，走到他面前，撕下自己身上的肉要給他，他看到那些肉都爛了，但也不知道該怎麼辦，只好接下，接下了以後就醒了。而當他再次睡下，便又夢到另一個「人」走過來，一樣撕下腐爛的肉，遞到他面前，不斷反覆……當他試圖辨認「他們」是誰，卻發現以他的視角，始終看不到這些「人」的臉……
後來，我們與當日不在現場的宗教老師餐敘，在我們還沒說明任何事之前，老師就先提起，當日廢棄飯店的「居民」們有點生氣，認為我們侵犯了祂們的領域，而祂們長著圓圓的身體，渾身的肉已經腐爛，飄散屍臭，是有點凶的存在，名字叫做「腐肉鬼」……
電影於桃園的另一個取景地，雖然不像前一間廢棄飯店「惡名昭彰」，然而劇組拍到一半才得知，原來那個場地也十分不祥……
電影中女主角召喚椅仔姑那幾場戲，是在桃園一間棄場館拍攝，位置就在國際機場旁邊。當天不知為何，拍攝過程很不順利，鋼絲組一直沒辦法將威牙「喬」定位，甚至還有一些演員拍到受傷，完成那幾場戲花費的時間超出了預期的數倍。隔天指導劇組陣頭表演的顧問─桃園池興會─前來探班，他們到了場景所在地之後十分訝異，詢問我們怎麼會找到此地，因為這裡是當地人都不敢隨便靠近的地方。
原來，1998年震驚社會的大園空難奪走202條人命，事故現場宛若人間煉獄，屍塊殘軀散落一地，政府緊急徵用附近場所安置罹難者遺體，而停屍的地點，正是我們拍攝的廢棄場館……
相關書摘 ▶《粽邪：電影所說的那些鬼事》：關於男演員拍《鬼門開》差點和鬼變成家人的真實事件
書籍介紹
本文摘錄自《粽邪：電影所說的那些鬼事》，時報文化出版
作者：鄒介中
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農曆七月不宜送肉粽，農曆七月不宜拍鬼片……
鬼門關後，拍戲現場卻依舊「熱鬧」……
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航