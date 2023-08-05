《粽邪：電影所說的那些鬼事》：關於男演員拍《鬼門開》差點和鬼變成家人的真實事件
我們想讓你知道的是
師傅的說法很驚悚：這位「無形」是個有點年紀的女生，一路跟著是因為很喜歡他，喜歡到甚至想要拉他一起下陰間，因此癡纏著讓他晚上睡不好又不太舒服。那日夜晚她現形，表示已經準備好要帶他走了，如果不及時阻止，他未來將會發生車禍或其他致命意外，而她就可以帶走他了。
文：鄒介中
關於男演員拍《鬼門開》差點和鬼變成家人的真實事件
這是我們拍攝第三集時，劇中男演員的親身經歷，相比年初上映的喜劇片《關於我和鬼變成家人的那件事》，這個故事既不有趣、也不好笑，反而相當驚悚，甚至差點釀成死劫……
這件事大概發生在電影殺青前後，那位演員的戲份已經結束了，可是那陣子他好幾個晚上都沒辦法好好睡覺，因為他本身有一點睡眠障礙，本來以為是自己的問題，過幾天就好了，然而睡眠情況卻持續惡化。直到有一天，他在家裡的房間睡覺，睡到半夜突然想要上廁所，迷迷糊糊地從床上坐起來，準備下床的時候卻看到牆角站著一個短髮女子，直勾勾盯著他看……
他嚇得半死，趕快假裝什麼都沒發生，什麼都沒看到，迅速躱回被子裡不敢出來。
大概隔了快一周，他又半夜醒來，這次沒有看到那個女人，卻發現睡在附近的弟弟不見了。隔天早上他媽媽跟他說，弟弟昨晚做了一個噩夢，害怕得不敢自己睡一張床，跑去跟她睡了。
原來昨天半夜，弟弟不知是在作夢，抑或是半夢半醒間，看到睡在隔壁的哥哥被一個女鬼束縛住，每當弟弟想要靠近救他，全身就像被鬼壓床一樣，完全無法動彈，可是只要弟弟一遠離，就又沒事了。弟弟就在反覆想要救哥哥的困境中掙扎，究竟最後是否搭救成功也不得而知……他覺得很害怕，居然連弟弟也開始看到怪象，於是他就跑到常去的宮廟，希望能求個護身符保平安。恰好那一天宮廟的神明開放給信眾問事，他就把所有遭遇詳細說明了一遍。
神明告訴他，有個冤親債主跟上他一陣子了，這段期間身體上的不適、睡覺睡不好，都是警訊，如果他晚些來處理，可能會有更嚴重的後果。跟著他的冤親債主執念很強，依照他們宮廟的方式，須擇日做法事化解。他當下十分驚恐，覺得事情好像有點大條，一時也拿不定主意。
當天晚上同時是《粽邪3：鬼門開》的殺青酒宴，他就跟大家講起這件事，希望能尋求一些建議。剛好同桌一位工作人員認識一個很厲害的師傅，可以帶他去給師傅看，而且那位師傅是做功德的，不會向民眾收費，主要是幫助有需要的人。
他聽了之後覺得可以嘗試看看，畢竟這種牽涉鬼神的事大意不得。於是，他們便一起去拜訪這位師傅。
向這位師傅問事，也不需要準備什麼，師傅只是簡簡單單地看著他：「來，你就閉上眼睛，稍微去回想這件事情，然後我會去查看一下。」
過沒多久，師傅就告訴他，確實有「無形」一直跟著他。
大約是第三集開鏡儀式的時候，大家手上拿著香，桌上也擺放了很多供品，當時其實就吸引了很多「無形」在旁邊看。而在拜拜時，可能他手上的香不小心讓一個別有用心的「無形」吸到了，因此得到了一些能量，於是乎那個「無形」就找上了他……
師傅的說法很驚悚：這位「無形」是個有點年紀的女生，一路跟著是因為很喜歡他，喜歡到甚至想要拉他一起下陰間，因此癡纏著讓他晚上睡不好又不太舒服。那日夜晚她現形，表示已經準備好要帶他走了，如果不及時阻止，他未來將會發生車禍或其他致命意外，而她就可以帶走他了。
師傅解釋完來龍去脈，還一派平和的問他需不需要處理，這位男演員嚇死了，慌忙表示拜託師傅了，畢竟這個聽起來非常嚴重。
師傅會意，但告訴他可能無法馬上處理，因為現在日正當頭，祂們都還在休息，應該近日落才會出現。然而師傅看他頗為焦慮，問道：「你是要在這邊等一下，還是現在就把她抓過來？」他一驚，原來師傅還能使出這麼強硬的手段，連忙回應：「沒關係！直接用抓得好像不太好，我可以等，我們時間到再處理就行。」師傅點點頭，就進屋忙別的事去了。
他就在屋外不安地來回踱步等待。拍了這麼多《粽邪》，當事情實際發生在自己身上，才知道究竟有多煎熬。等到將近黃昏，師傅才一派從容地從屋內走出，看架式已經準備好要召喚「她」了。
「你把眼睛閉起來，現在把你遇到的所有事情，在你腦海中仔細地過一遍，然後我會把她請過來。」
他緊張地閉起眼睛，師傅將手放在他頭上，事情的經過開始如跑馬燈一一在腦海中閃現，每幾個畫面閃過，師傅就打一些嗝……就這樣他邊回想師傅邊打嗝，事情想了一遍之後，他就說好了，師傅也停止打嗝，表示問題已經解決了。
師傅打嗝期間，周遭似乎有點異樣的感受。不過師傅表示沒有傷害那個無形，只是客氣地跟她說不要這樣子，請她好好跟著菩薩修行，以後不要再來騷擾這位男士了。
整個處理過程非常短暫。他還來不及疑惑，師傅就說道：「你一定會懷疑怎麼那麼快、這麼簡單就弄好。這附近有一間很有名的大廟，如果有任何疑點，你可以過去拜拜，擲筊問一下神明現在有沒有無形跟著你。」
於是這位演員以及陪他的那位工作人員，他們就一起去大廟拜拜，擲筊請示「這個無形還有沒有跟著我，如果沒有的話，請給我聖筊」，擲完之後，果真得到了聖筊，他就趕緊回去師傅那裡答謝。
其實會被無形跟上多少還是有一些因緣存在，師傅希望他可以做功德迴向給無形。於是他便帶了一本心經回家手抄，藉此迴向佛法，感念那位女士願意離開，好好修行。
那天夜晚，他迎來了多日以來的第一個好眠，之後再也沒出現睡不安穩的情況了。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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