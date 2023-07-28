TNL+ 2023/07/28,
文學

羅銘予《復刻物語》：香港文青的批判與反思，嶺南文化的美麗憂愁

羅銘予《復刻物語》：香港文青的批判與反思，嶺南文化的美麗憂愁
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

這本小說是新的出版，同時也是在作者2010年中文系畢業前後，香港尚未發生諸多社會事件前的舊作。我們閱讀《復刻物語》難免會覺得不合時宜，偏偏，正是這種不合時宜的距離，更能彰顯其獨特的文學價值。

活在當今香港，我們很常戲謔稱為「美麗新香港」，借來的時空都已經還了回去，從此以後韋小寶闖蕩的灰色江湖不再存在，只留下社會撕裂的巨大創傷，無法回頭。

但在我讀香港作家銘予今年七月出版的《復刻物語》時，竟像回到那個過去昔日的香港。這本短篇小說集許多內容反映、探討的面向，像香港文藝青年對資本主義、科技疏離和文化氣息薄弱等不滿、批評，都不是目下所見最主流的創作主題。

這不是作者刻意為之。黃國軒在書中序言剖析了「復刻物語」書名的深層意義，而我認為最表層的意義，是《復刻物語》除了壓卷末篇，收錄的都是舊作，不論個人、社會都可謂復刻式的考古文物：

感恩可以電子出版新著《復刻物語》，短篇故事多在大學畢業前後寫成，以前的作品比較浪漫主義，現在看來也有點「離地」，也作出一點修改，但也反映了那時的生活和想法，聊作紀念。

因此，這本小說是新的出版，同時也是在作者2010年中文系畢業前後，香港尚未發生諸多社會事件前的舊作。我們閱讀《復刻物語》難免會覺得不合時宜，偏偏，正是這種不合時宜的距離，更能彰顯其獨特的文學價值。

銘予2009年曾出版的作品集《茶餐時光》，單看書名已能略知他關注本土文化。這點頗為難得，那時和現在不可同日而語。延續這份情懷，《復刻物語》多篇作品都是從中文系畢業生的文青角度出發，審思此地的過去、現在及未來。

這是一篇並不流行的小說，但故事的背景就似瓊瑤常用的情深深雨濛濛的初春季節，可以發生在張愛玲的上海或者花樣年華的香港。故事的男女主角明明很熟悉了，但常常每次在說話的句子前，喚一下對方的名字，例如這書的女主角叫陳雙，那男主角就再次抄襲瓊瑤常用的男主角名字書桓吧。《陳傷記》作了一小段後，想重新再來，我想將背景寫在一個八十年代香港寒冷的黃昏，主角是兩手握著黑色Walkman，平凡城市理工學院的學生陳雙。

單從《復刻物語》首篇小說〈陳傷記〉的一段引文，已經可以歸納銘予小說的三大特色。

第一，銘予小說有強烈的「我」存在，雖非如米蘭·昆德拉直接將哲理呈現人前，卻足以令讀者意識到這篇小說是「虛構」，是作者反覆修改的作品，造成多篇小說富有後設色彩。這種書寫特色，並未將讀者推出作品之外，反而令作者的位置如你我平等對視，不自覺就被「我」的情思所包圍、牽引。

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