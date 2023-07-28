羅銘予《復刻物語》：香港文青的批判與反思，嶺南文化的美麗憂愁
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這本小說是新的出版，同時也是在作者2010年中文系畢業前後，香港尚未發生諸多社會事件前的舊作。我們閱讀《復刻物語》難免會覺得不合時宜，偏偏，正是這種不合時宜的距離，更能彰顯其獨特的文學價值。
活在當今香港，我們很常戲謔稱為「美麗新香港」，借來的時空都已經還了回去，從此以後韋小寶闖蕩的灰色江湖不再存在，只留下社會撕裂的巨大創傷，無法回頭。
但在我讀香港作家銘予今年七月出版的《復刻物語》時，竟像回到那個過去昔日的香港。這本短篇小說集許多內容反映、探討的面向，像香港文藝青年對資本主義、科技疏離和文化氣息薄弱等不滿、批評，都不是目下所見最主流的創作主題。
這不是作者刻意為之。黃國軒在書中序言剖析了「復刻物語」書名的深層意義，而我認為最表層的意義，是《復刻物語》除了壓卷末篇，收錄的都是舊作，不論個人、社會都可謂復刻式的考古文物：
感恩可以電子出版新著《復刻物語》，短篇故事多在大學畢業前後寫成，以前的作品比較浪漫主義，現在看來也有點「離地」，也作出一點修改，但也反映了那時的生活和想法，聊作紀念。
因此，這本小說是新的出版，同時也是在作者2010年中文系畢業前後，香港尚未發生諸多社會事件前的舊作。我們閱讀《復刻物語》難免會覺得不合時宜，偏偏，正是這種不合時宜的距離，更能彰顯其獨特的文學價值。
銘予2009年曾出版的作品集《茶餐時光》，單看書名已能略知他關注本土文化。這點頗為難得，那時和現在不可同日而語。延續這份情懷，《復刻物語》多篇作品都是從中文系畢業生的文青角度出發，審思此地的過去、現在及未來。
這是一篇並不流行的小說，但故事的背景就似瓊瑤常用的情深深雨濛濛的初春季節，可以發生在張愛玲的上海或者花樣年華的香港。故事的男女主角明明很熟悉了，但常常每次在說話的句子前，喚一下對方的名字，例如這書的女主角叫陳雙，那男主角就再次抄襲瓊瑤常用的男主角名字書桓吧。《陳傷記》作了一小段後，想重新再來，我想將背景寫在一個八十年代香港寒冷的黃昏，主角是兩手握著黑色Walkman，平凡城市理工學院的學生陳雙。
單從《復刻物語》首篇小說〈陳傷記〉的一段引文，已經可以歸納銘予小說的三大特色。
第一，銘予小說有強烈的「我」存在，雖非如米蘭·昆德拉直接將哲理呈現人前，卻足以令讀者意識到這篇小說是「虛構」，是作者反覆修改的作品，造成多篇小說富有後設色彩。這種書寫特色，並未將讀者推出作品之外，反而令作者的位置如你我平等對視，不自覺就被「我」的情思所包圍、牽引。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航