能源股疫後反彈已賺好賺滿？不，巴菲特利用今年回檔時持續加碼

2020年疫情爆發初期，能源股慘跌37.3%，期貨市場甚至出現負油價的情形，巴菲特（Warren Buffett）危機入市，入股加拿大最大的綜合性能源公司Suncor Energy、還收購了美國電力能源公司Dominion Energy Inc.的天然氣輸送資産。

時隔三年，Buffett再度出手加碼石油跟天然氣的投資，顯示眾人眼中的「投資之神」依舊看好這個長期不受青睞且對影響氣候巨大的行業。

2021年起隨著經濟復甦，能源類股全面飆漲，2021-2022年的漲幅分別為47.7%及59%。即便獲利豐厚，但Buffett並未賣出，反而利用今年能源股回檔時持續增加持股。

波克夏・海瑟威（Berkshire Hathaway）除了增加Occidental Petroleum Corp. 15%的持股，並積極遊說德州投資100億美金用於天然氣發電廠外，7月10日也宣布以33億美元收購Dominion Energy旗下Cove Point LNG液態天然氣（LNG）接收站額外的50%股權。

截圖自Google財經

危機入市得到的超額報酬

危機入市一直是Buffett和Charles Munger的拿手絕活，長期以來BHE（波克夏能源公司）對這個行業的環境、社會和治理表現持續關切。

疫情初期的疲弱表現、和未來幾十年化石燃料需求下降的風險，讓許多投資者對能源股（煤炭、石油和天然氣）失去信心，資本回報率也與其他行業相差甚遠；由於ESG的影響，投資者能夠以比原本更便宜的價格購入能源股。

BHE已逐漸成長為Berkshire Hathaway 不可或缺的獲利版圖，2022年營收263.93億美元，佔Berkshire營收比重8.74%，僅次於保險業務和鐵路運輸業務，市值接近900億美元，目前為全美第5大公用事業控股公司。

從Buffett挑選的接班人就是BHE的CEO Greg Abel，以及2022年給股東的公開信上強調BHE已成為美國大部分地區的公用事業發電廠和風能、太陽能和輸電領域的領先力量，顯見Buffett對於BHE及能源領域投資的重視。

並非所有能源股都受到青睞：Cove Point的優勢在哪？

雖然均是能源類股，但Buffett投資依舊有所分別。Berkshire於今年第一季減少對Chevron Corporation 21%持股。Occidental Petroleum Corp.目前擁有世界上最大且成本最低的頁岩油田，正是Berkshire於2019年投資100億美元幫助其在2019年的競標擊敗Chevron Corporation、並收購Anadarko Petroleum Corp.。

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Buffett在今年的股東年度大會說明頁岩油、與俄羅斯和中東原油的不同之處。大多數位於美國的頁岩油井可以快速投入、生產壽命也較短，讓經營者在應對石油需求和價格更加靈活。他認為在氣候變遷的爭論中，極端兩邊的論述都顯得荒謬。

Cove Point液化天然氣站從附近的Marcellus shale頁岩，採購天然氣並冷凍成液體進行運送，Cove Point具備罕見的進口氣體能力，墨西哥灣沿岸地區的競爭對手無法做到。美國液化天然氣開發商Venture Global LNG進口天然氣的需求來源上，歐洲已經逐漸取代俄羅斯；亞洲持續成長的經濟發展用需要提供更多電力，各國也尋求更清潔的能源以替代煤炭，因此液化天然氣需求近幾年大幅上升。

Cove Point具有幾項獨特優勢。自2018年以來，Cove Point位於墨西哥灣沿岸的投資案和建設，自俄羅斯入侵烏克蘭以來陸續獲得批准。這些位於馬里蘭州的東海岸的建設，由於該地區的法律使得競爭對手難以與Cove Point競爭。

最重要的是擁有與購買者簽訂的長期合約，包括東京瓦斯和住友公司在內；而除了日本政府的養老基金外，Berkshire正是住友公司的第二大股東。

截圖自Google財經

無論是化石燃料還是可再生能源，世界對能源的需求會繼續攀升，即使氣候危機正在加劇，以今年為例，溫度和石油需求都達到歷史最高水平，並未來十年可望將繼續上升。對於環境保護的關切會讓能源股受到打擊，但也為Berkshire Hathaway創造良好的入場機會。

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原標題：能源股疫後反彈已賺好賺滿？不！巴菲特再次加碼能源股！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航