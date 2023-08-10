12個職場生存心法：學會主動彙報，老闆要的不是你的成績，而是對你的掌控

文：投行大叔

1. 職場就是得結果，別的真的不重要

腦子裡要始終清楚自己想要在這個崗位收割什麼，長官想要你產出什麼，在工作中平衡好這兩點就好。其他的，就Let it go吧。

2. 同事並不能讓你加薪升職

不要糾結職場人際關係，投入時間和精力去自我提升吧。同事之間的溝通，把消息傳達到位是重點，不必過度揣摩他們的情緒和感受。

3. 要學會主動和你的長官彙報

彙報你的工作以及你做出的成績，不然他真的會以為你天天在公司除了吃就是玩，啥也不幹。不要覺得自己的成績很小，不好意思彙報，老闆要的不是你的成績，而是對你的瞭解和掌控。

4. 該當孫子的時候，就好好的當一回孫子

不要覺得裝孫子太沒面子，很多時候，你越是彰顯自己有多厲害，你越容易招惹不必要的麻煩，很多人還會因此對你有警惕，畢竟誰都不人過得比自己好，大家都喜歡那種有點但是又踏實肯幹，對自己沒有威脅的。

5. 不要怕同事的議論和眼光

有人想和長官走的近點，結果總是擔心同事會去議論，說拍馬屁。可是他自己還在狂拍長官馬屁呢，怎麼不說說自己呢？

6. 不要怕出錯，也不要怕得罪老油條

老油條專軟柿子捏，知道你工作怕出錯，怕承擔責任，反倒把所有活兒都推給你。

7. 你是來賺錢的，不是來聚會交友的

不想團的不要團，逛街摸魚約飯，想去就去，不用礙於情面勉強自己。你越在乎同事的感受，越容易畏手畏腳，也就容易發展成為公司裡的軟柿子，任誰都可以捏一把。

8. 時刻記住，公司只是你的平臺

你唯一能擁有並且專注的，就是自己換了任何一份工作都能用上的一技之長。在職場裡，你以為你擁有的權利、職責、地位，都不屬於你，你從來都沒有真正過擁有它們，這些都是你的幻覺，因為離開了這個崗位，這些通通都煙消雲散。

9. 工作是做不完的

公司總會施加各種手段，讓你設立難達成的目標，在理想化目標的牽引下，工作量自然是無法窮盡的，永遠不會因為你今天多做一點，明天就會少做一點。

10. 停止工作中的自我感動

工作中，沒有誰是不可被替代的。在工作中，你所擁有的職位、名聲都是虛假的，特殊時期的一個降低成本增加效率的手段，就能讓這一切灰飛煙滅。所以，早點認清現實。你把公司當家，但是公司通常只是把你當工具。

11. 不要拿身體換錢，除非窮得走投無路

更不要用所謂「價值感」、「成就感」，天天PUA自己加班，畢竟工作中一半內容都沒什麼意義，給自己堆砌繁重的工作量，既不高效，也無法幫你取得真正的進步。

12. 下定決心後就別聽長官忽悠

絕大多數，長官的挽留，不是出於愛惜而是出於性價比的考慮：大概率比較難招到像你一樣，活好還便宜的打工人。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：職場守則｜上班就上班，千萬別太較真，不然會把自己弄得一身內傷

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航