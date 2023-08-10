12個職場生存心法：學會主動彙報，老闆要的不是你的成績，而是對你的掌控
我們想讓你知道的是
不要怕同事的議論和眼光，不要怕出錯，也不要怕得罪老油條。要記住，你是來賺錢的，不是來聚會交友的，公司只是你的平臺，而職場就是得結果，別的真的不重要。
文：投行大叔
1. 職場就是得結果，別的真的不重要
腦子裡要始終清楚自己想要在這個崗位收割什麼，長官想要你產出什麼，在工作中平衡好這兩點就好。其他的，就Let it go吧。
2. 同事並不能讓你加薪升職
不要糾結職場人際關係，投入時間和精力去自我提升吧。同事之間的溝通，把消息傳達到位是重點，不必過度揣摩他們的情緒和感受。
3. 要學會主動和你的長官彙報
彙報你的工作以及你做出的成績，不然他真的會以為你天天在公司除了吃就是玩，啥也不幹。不要覺得自己的成績很小，不好意思彙報，老闆要的不是你的成績，而是對你的瞭解和掌控。
4. 該當孫子的時候，就好好的當一回孫子
不要覺得裝孫子太沒面子，很多時候，你越是彰顯自己有多厲害，你越容易招惹不必要的麻煩，很多人還會因此對你有警惕，畢竟誰都不人過得比自己好，大家都喜歡那種有點但是又踏實肯幹，對自己沒有威脅的。
5. 不要怕同事的議論和眼光
有人想和長官走的近點，結果總是擔心同事會去議論，說拍馬屁。可是他自己還在狂拍長官馬屁呢，怎麼不說說自己呢？
6. 不要怕出錯，也不要怕得罪老油條
老油條專軟柿子捏，知道你工作怕出錯，怕承擔責任，反倒把所有活兒都推給你。
7. 你是來賺錢的，不是來聚會交友的
不想團的不要團，逛街摸魚約飯，想去就去，不用礙於情面勉強自己。你越在乎同事的感受，越容易畏手畏腳，也就容易發展成為公司裡的軟柿子，任誰都可以捏一把。
8. 時刻記住，公司只是你的平臺
你唯一能擁有並且專注的，就是自己換了任何一份工作都能用上的一技之長。在職場裡，你以為你擁有的權利、職責、地位，都不屬於你，你從來都沒有真正過擁有它們，這些都是你的幻覺，因為離開了這個崗位，這些通通都煙消雲散。
9. 工作是做不完的
公司總會施加各種手段，讓你設立難達成的目標，在理想化目標的牽引下，工作量自然是無法窮盡的，永遠不會因為你今天多做一點，明天就會少做一點。
10. 停止工作中的自我感動
工作中，沒有誰是不可被替代的。在工作中，你所擁有的職位、名聲都是虛假的，特殊時期的一個降低成本增加效率的手段，就能讓這一切灰飛煙滅。所以，早點認清現實。你把公司當家，但是公司通常只是把你當工具。
11. 不要拿身體換錢，除非窮得走投無路
更不要用所謂「價值感」、「成就感」，天天PUA自己加班，畢竟工作中一半內容都沒什麼意義，給自己堆砌繁重的工作量，既不高效，也無法幫你取得真正的進步。
12. 下定決心後就別聽長官忽悠
絕大多數，長官的挽留，不是出於愛惜而是出於性價比的考慮：大概率比較難招到像你一樣，活好還便宜的打工人。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：職場守則｜上班就上班，千萬別太較真，不然會把自己弄得一身內傷
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！