單語者，其實絕不必然會遜於多語者

「世界多語者大會」（Polyglot Gathering），六月中在波蘭舉行。

這個一年一度讓世界各地多語者聚會交流的場合，每年都在不同國家舉行。每個參加者都會有個名牌，上面寫著會講的語言，並按程度排列，從母語、高階、中階，一直到初階。不少與會者都有五六種語言，而有十多種亦非罕見。

雖然聚會名為多語者大會，但並無規定參加者一定要通多語。就算只會一種語言，都可以參加，與其他人交流。

只精通一種語言，其實絕不遜會十多門語言的人。正如歐陽修筆下的《賣油翁》，精通一門錢孔滴油的技巧，是經年累月練習的成果。

只會一門外語，甚至只會母語，卻練至爐火純青境界，精通詞彙典故，妙用成語諺語，還有用其寫出打動人心的作品，全都是努力結晶。敢說一門語言學得精，不會比十門語言學到高階容易。

我在大學工作時，常與英文系、德文系和法文系的同事接觸。他們常跟我說，很羨慕我會幾種語言，除德文和英文外，亦通其他外語，是個真正的polyglot。我卻說，你們把自己專業的外語學到精深境界，時常可以旁徵博引，雅俗俱能，才值得欣賞。

英文系有幾位來自英國和美國的同事，他們都在大學修德文系，德文造詣比我高許多，連德國同事都要請教他們。其中一位講師更常獲其他同事公認為德文最佳的非母語者。他們有時抱怨說，自己小時候也學過幾年法文，但現在連基本對話都不行。我卻說你們把心力放在德文上，一點都沒白費，現在你們德文的功力是最好證明。我想，他們雖然只精一種外語德文，卻投入無數的心血在內，對德文的認知，與很多德國本土日耳曼學者不相伯仲。