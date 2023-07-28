TNL+ 2023/07/28,
語文

單語者，其實絕不必然會遜於多語者

單語者，其實絕不必然會遜於多語者
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

只精通一種語言，其實絕不遜會十多門語言的人。正如歐陽修筆下的《賣油翁》，精通一門錢孔滴油的技巧，是經年累月練習的成果。

「世界多語者大會」（Polyglot Gathering），六月中在波蘭舉行。

這個一年一度讓世界各地多語者聚會交流的場合，每年都在不同國家舉行。每個參加者都會有個名牌，上面寫著會講的語言，並按程度排列，從母語、高階、中階，一直到初階。不少與會者都有五六種語言，而有十多種亦非罕見。

雖然聚會名為多語者大會，但並無規定參加者一定要通多語。就算只會一種語言，都可以參加，與其他人交流。

只精通一種語言，其實絕不遜會十多門語言的人。正如歐陽修筆下的《賣油翁》，精通一門錢孔滴油的技巧，是經年累月練習的成果。

只會一門外語，甚至只會母語，卻練至爐火純青境界，精通詞彙典故，妙用成語諺語，還有用其寫出打動人心的作品，全都是努力結晶。敢說一門語言學得精，不會比十門語言學到高階容易。

我在大學工作時，常與英文系、德文系和法文系的同事接觸。他們常跟我說，很羨慕我會幾種語言，除德文和英文外，亦通其他外語，是個真正的polyglot。我卻說，你們把自己專業的外語學到精深境界，時常可以旁徵博引，雅俗俱能，才值得欣賞。

英文系有幾位來自英國和美國的同事，他們都在大學修德文系，德文造詣比我高許多，連德國同事都要請教他們。其中一位講師更常獲其他同事公認為德文最佳的非母語者。他們有時抱怨說，自己小時候也學過幾年法文，但現在連基本對話都不行。我卻說你們把心力放在德文上，一點都沒白費，現在你們德文的功力是最好證明。我想，他們雖然只精一種外語德文，卻投入無數的心血在內，對德文的認知，與很多德國本土日耳曼學者不相伯仲。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。