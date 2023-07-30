對外阿特曼總愛強調「Worldcoin」，但大多數人不知道真正賣錢的其實是「World ID」
我們想讓你知道的是
網路上很多人說這個專案多傻、多騙，我覺得這實在是天才，其中最傑出的一手，就是對外阿特曼總強調品牌叫做「Worldcoin」——當人們為了那些coin所驅使去行動時，大多不知道真正賣錢的，其實是「World ID」。
繼以ChatGPT震撼全世界（並開了一連串公聽會）後，OpenAI創辦人阿特曼（Sam Altman）最近的另個專案「Worldcoin」又再度引起全世界討論。
有分析師說，相較於ChatGPT是讓機器變得像人，Worldcoin則是要讓人能夠證明自己是人。兩塊拼圖合在一起，也建構出了阿特曼心中未來世界的模樣。
Worldcoin是在做什麼？
阿特曼想要你先下載一個叫做「World App」的手機軟體，接著你可以在上面註冊帳號，然後靠一粒粒他們放在世界各地（台灣目前還沒有，最接近我們的是香港、泰國、日本等地）的小球「Orb」掃描你的虹膜，證明你這個帳號屬於一個真人。
之後，阿特曼每隔一段時間就會空投一些叫做「世界幣（Worldcoin）」的加密貨幣到你的錢包裡，世界幣可以換成美金，也可以直接與人交易，你的App就是人與人之間匯款的平台，而你所註冊的World ID則可以在去識別化（不知道你本人是誰）的狀況下，證明你是個真實存在的人。
簡單來說，就是讓你去掃虹膜，之後定期給你錢，在使用者端這一切都很好懂，問題是，為什麼會有人投資這個「發錢App」？
而且這個投資的金額還大得嚇人，根據報導，Worldcoin的母公司Tools for Humanity在今年5月底完成了C輪融資，總共高達1.15億美元（將近36億台幣），而知名的加密貨幣風投a16z三輪都有加入。但為什麼會有金主會想要拿給阿特曼幾億美金，讓他可以送錢給全世界的人呢？
我們只想領世界幣，但資方看中的其實是「World ID」
雖然整個計畫包含了ID、App、Coin這三個元素，但對終端的用戶來說，許多人或許只想到「Worldcoin」這個「領錢」的階段，然而這個計畫最有商業價值的運用，其實是「World ID」這個「身分證」的設計。
想想看，如果有一天數以億計的人都掃過了虹膜，每個人都擁有一組可以證明自己獨一無二的「World ID」，網路上各種服務都可以用這組ID登入，那幾乎就表示阿特曼徹底解決了如何在網路上不侵犯隱私權，還能驗明正身的亙古難題。
就像你常看到的那些假人頭、免洗帳號，網路世界裡你幾乎難以判斷螢幕另一邊真有其人還只是一組亂碼。目前比較極端的方法，就是讓網路身分和真實世界的戶政資料「實名制」綁在一起，但姑且不論極權國家會因而能監控人民在網路上的所作所為，實名制也表示企業會擁有對應到你本人的隱私資料——目前像是GDPR那樣的法規，就是在遏止這樣的事情發生。
但如果用的是World ID，因為一個帳號只能對應到一個「活人」，然後（根據阿特曼的說法）資料庫不會儲存你的生物識別資料，這表示各個企業一方面可以確保沒有申請假帳號的問題，還可以讓那個帳號的行為清楚對應到正確的個體身上。
企業可以知道網路上的每一個舉動屬於那一個人，但不知道（也不需要知道）時繼是哪個人。
這根本是網路時代資本家的夢想成真，從消費資料到瀏覽數據，看看背後有多大的商機（例如，一個World ID只能買一張Blackpink的票，然後售票方就要串阿特曼的API），相較起來人們趨之若鶩排隊掃虹膜換來的那幾顆幣，反而更像是獎勵你乖乖參加計畫的補償，而不是真的那麼「無條件」的基本收入。
更何況對阿特曼來說，那些幣還是「免費」的。
對阿特曼，「世界幣」十年後值多少錢一點都不重要
當然，一切大夢要成真，前提就是使用者夠多，這也是為什麼阿特曼會積極的在世界各地增設Orb；而除了硬體需求外，心理克服也是重要一環，畢竟那一顆顆擺在大城市中心的球，看起來真的像是科幻慘劇的起點。
關於這一點，我最喜歡的還是區塊鏈Blocto共同創辦人李玄的說法：
掃虹膜可怕，但是會給你錢，感覺有陰謀，但是是阿特曼耶。或許這件事情真的就只能交給他做，在全世界都知曉他名字之當下，就是推動Worldcoin最好時機，掃描虹膜的人甚至不用懂區塊鏈，不用持有比特幣，不用另外開錢包，只要為了這個名字傻傻去刷個臉，他一輩子就有World ID了。
再甚至，Worldcoin也不用天長地久，今天每顆價值2美元的WLD幾年後會變成20000美元或0.002美元都不重要，因為你跟另外10億人已經掃過了臉，而屆時每個網站申請帳號的頁面，都會有一個「Login with World ID」按鈕。
一但這樣的光景出現，阿特曼就已經成功了，至於大家有沒有用World App來轉錢、Worldcoin有沒有取代法幣、區塊鏈有沒有因此普及到家家戶戶，就都是額外又可有可無的事情。
所以網路上很多人說這個專案多傻、多騙，我覺得這實在是天才，其中最傑出的一手，就是對外阿特曼總強調品牌叫做「Worldcoin」——當人們為了那些coin所驅使去行動時，大多不知道真正賣錢的，其實是「World ID」。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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