2023/07/30,
商業

對外阿特曼總愛強調「Worldcoin」，但大多數人不知道真正賣錢的其實是「World ID」

對外阿特曼總愛強調「Worldcoin」，但大多數人不知道真正賣錢的其實是「World ID」
Photo Credit: Worldcoin

我們想讓你知道的是

網路上很多人說這個專案多傻、多騙，我覺得這實在是天才，其中最傑出的一手，就是對外阿特曼總強調品牌叫做「Worldcoin」——當人們為了那些coin所驅使去行動時，大多不知道真正賣錢的，其實是「World ID」。

繼以ChatGPT震撼全世界（並開了一連串公聽會）後，OpenAI創辦人阿特曼（Sam Altman）最近的另個專案「Worldcoin」又再度引起全世界討論。

有分析師說，相較於ChatGPT是讓機器變得像人，Worldcoin則是要讓人能夠證明自己是人。兩塊拼圖合在一起，也建構出了阿特曼心中未來世界的模樣。

Worldcoin是在做什麼？

阿特曼想要你先下載一個叫做「World App」的手機軟體，接著你可以在上面註冊帳號，然後靠一粒粒他們放在世界各地（台灣目前還沒有，最接近我們的是香港、泰國、日本等地）的小球「Orb」掃描你的虹膜，證明你這個帳號屬於一個真人。

之後，阿特曼每隔一段時間就會空投一些叫做「世界幣（Worldcoin）」的加密貨幣到你的錢包裡，世界幣可以換成美金，也可以直接與人交易，你的App就是人與人之間匯款的平台，而你所註冊的World ID則可以在去識別化（不知道你本人是誰）的狀況下，證明你是個真實存在的人。

簡單來說，就是讓你去掃虹膜，之後定期給你錢，在使用者端這一切都很好懂，問題是，為什麼會有人投資這個「發錢App」？

而且這個投資的金額還大得嚇人，根據報導，Worldcoin的母公司Tools for Humanity在今年5月底完成了C輪融資，總共高達1.15億美元（將近36億台幣），而知名的加密貨幣風投a16z三輪都有加入。但為什麼會有金主會想要拿給阿特曼幾億美金，讓他可以送錢給全世界的人呢？

我們只想領世界幣，但資方看中的其實是「World ID」

雖然整個計畫包含了ID、App、Coin這三個元素，但對終端的用戶來說，許多人或許只想到「Worldcoin」這個「領錢」的階段，然而這個計畫最有商業價值的運用，其實是「World ID」這個「身分證」的設計。

想想看，如果有一天數以億計的人都掃過了虹膜，每個人都擁有一組可以證明自己獨一無二的「World ID」，網路上各種服務都可以用這組ID登入，那幾乎就表示阿特曼徹底解決了如何在網路上不侵犯隱私權，還能驗明正身的亙古難題。

就像你常看到的那些假人頭、免洗帳號，網路世界裡你幾乎難以判斷螢幕另一邊真有其人還只是一組亂碼。目前比較極端的方法，就是讓網路身分和真實世界的戶政資料「實名制」綁在一起，但姑且不論極權國家會因而能監控人民在網路上的所作所為，實名制也表示企業會擁有對應到你本人的隱私資料——目前像是GDPR那樣的法規，就是在遏止這樣的事情發生。

但如果用的是World ID，因為一個帳號只能對應到一個「活人」，然後（根據阿特曼的說法）資料庫不會儲存你的生物識別資料，這表示各個企業一方面可以確保沒有申請假帳號的問題，還可以讓那個帳號的行為清楚對應到正確的個體身上。

企業可以知道網路上的每一個舉動屬於那一個人，但不知道（也不需要知道）時繼是哪個人。

這根本是網路時代資本家的夢想成真，從消費資料到瀏覽數據，看看背後有多大的商機（例如，一個World ID只能買一張Blackpink的票，然後售票方就要串阿特曼的API），相較起來人們趨之若鶩排隊掃虹膜換來的那幾顆幣，反而更像是獎勵你乖乖參加計畫的補償，而不是真的那麼「無條件」的基本收入。

更何況對阿特曼來說，那些幣還是「免費」的。

對阿特曼，「世界幣」十年後值多少錢一點都不重要

當然，一切大夢要成真，前提就是使用者夠多，這也是為什麼阿特曼會積極的在世界各地增設Orb；而除了硬體需求外，心理克服也是重要一環，畢竟那一顆顆擺在大城市中心的球，看起來真的像是科幻慘劇的起點。

關於這一點，我最喜歡的還是區塊鏈Blocto共同創辦人李玄的說法：

掃虹膜可怕，但是會給你錢，感覺有陰謀，但是是阿特曼耶。或許這件事情真的就只能交給他做，在全世界都知曉他名字之當下，就是推動Worldcoin最好時機，掃描虹膜的人甚至不用懂區塊鏈，不用持有比特幣，不用另外開錢包，只要為了這個名字傻傻去刷個臉，他一輩子就有World ID了。

再甚至，Worldcoin也不用天長地久，今天每顆價值2美元的WLD幾年後會變成20000美元或0.002美元都不重要，因為你跟另外10億人已經掃過了臉，而屆時每個網站申請帳號的頁面，都會有一個「Login with World ID」按鈕。

一但這樣的光景出現，阿特曼就已經成功了，至於大家有沒有用World App來轉錢、Worldcoin有沒有取代法幣、區塊鏈有沒有因此普及到家家戶戶，就都是額外又可有可無的事情。

所以網路上很多人說這個專案多傻、多騙，我覺得這實在是天才，其中最傑出的一手，就是對外阿特曼總強調品牌叫做「Worldcoin」——當人們為了那些coin所驅使去行動時，大多不知道真正賣錢的，其實是「World ID」。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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