放棄「占有式」，女人們請改用「存在式」的約會心態來面對每位男士

文：墨心婷

你是我的人？占有式 vs 存在式的愛戀互動

在尋找愛侶的過程，總是容易讓女人心情上下起伏不定。對著他的相片向右滑：也許這次會中獎？出來見面好心動：也許他就是Ｍr. Right？他會不會再約我第二次？女人焦慮地等待著⋯⋯他怎麼約完了都沒有傳訊息來？女人開始復盤約會細節。他又來約第三次了，女人又雀躍不已。

前一天他竟然公司有事，取消了約會？女人這時又好沮喪，明天的空窗該怎麼辦？他連續五天都主動傳訊息來問候，怎麼今天突然無消無息？

……就這樣，無數的心情跌宕起落，充滿在一段段或長或短的關係裡。

目標導向的約會心態讓人挫折

「這次到底要不要向右滑？」看著新的照片，妳對著陌生的男士嘆氣。或著乾脆都不要開始，讓自己能圖個清淨。沒有約會的生活，輕熟女也可以過的很自在。只是偶爾，還是會想起那些溫柔的時刻，當他，或者另一個他，深情的坐在妳身邊時。

我懂妳的感受。曾經有一陣子，我也覺得一直用交友軟體約男人出來見面，卻始終沒有成果，到底是不是在浪費時間？用這種目標導向的心態，來面對交友軟體，真的很容易被 「效率」、「績效」、「結果」等等可以明顯量化的指標，弄得很挫折。

我想要的男人，到底在哪裡？ 我想找的男人，為什麼都沒有出現？ 我想要的條件，有很難達到嗎？

這種「有」或「無」的心態，會讓女人在交友的過程中，開始自我懷疑。因為它是一種「占有」的心態，而不是「存在式」的對待生命。所謂的占有，是單向的擁有、是以兩分法劃出得到／拋棄、是用數學的加減法來看待每一個男人：這個男人有可能我會想要、那個男的我一點也不想沾上邊……。久了之後，得失心會讓女人的情緒，變得很不穩定、患得患失。

成功與失敗、幸福與不幸，似乎再怎麼努力，也無法掌握。因為命運與緣份是來自女人內在的磁場，而占有式的心態，會讓女人的磁場變得像仙人掌那般帶著刺，再好的緣份也會被嚇跑。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

存在式的約會心態

如果女人改成用「存在式」的心態，來面對每一位來見面的男士，這時她會把焦點，從「他是不是我要的男人」，轉成 「我與他之間」的流動，有什麼感覺。這個感覺，沒有評價式的好與壞，沒有批判式的對與錯，就只是用一顆好奇的心，去觀察：

「我」的內在，發生了什麼事？ 「他」跟我互動起來，我有什麼感受？ 我喜不喜歡這些感受？為什麼？

妳會發現，當我們女人開始把自己慢下來，好好去品嚐自己內在每時每刻的起落，會突然驚覺：原來我的內在，會有這些細微的反應。這些細微的小波動，常常就是女人的直覺力的來源；它可以幫我們在身處不適合的關係時，拉自己一把；此外，這些細微的小波動，也是一個女人魅力的來源，一但我們知道如何表達出來，會讓男生覺得妳好迷人。

不過，相較於「有」或「無」的占有式速食快篩心態，以「存在式」的心態來品味每一次跟不同男士的見面與約會，需要女人花較多的時間面對男人，同時也面對自己。這樣的過程，會讓每一位願意出來見面的男士，轉化成一場場令女人驚喜的內在小旅程。

今天，會遇到什麼樣的男士呢？ 他今天，會跟我說什麼呢？ 他的眼神，會閃出什麼樣的火花呢？ 我今天的內在，又會有什麼感受會湧現呢？

當女人轉化令人挫折又懊惱的占有式心態，改成以品味式的存有式心態，就算一週四次出門會見不同的男子，也都能讓她覺得新奇又有趣，一掃之前「一定要找到那個對的他」的急躁與執著。

也正是在這樣一次又一次與不同男子相遇地過程，女人得以慢慢描繪出自己對親密關係的渴望輪廓。

生命中的許多價值，實是來自不疾不徐，靜觀其變，而非來自在後驅策，在前牽曳的力量；從單純而靜默的相伴中，將湧現出生命中的幸福感。——羅洛・梅 〈愛與意志〉

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航