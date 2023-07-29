放棄「占有式」，女人們請改用「存在式」的約會心態來面對每位男士
我們想讓你知道的是
相較於「有」或「無」的占有式速食快篩心態，以「存在式」的心態來品味每一次跟不同男士的見面與約會，需要女人花較多的時間面對男人，同時也面對自己。這樣的過程，會讓每一位願意出來見面的男士，轉化成一場場令女人驚喜的內在小旅程。
文：墨心婷
你是我的人？占有式 vs 存在式的愛戀互動
在尋找愛侶的過程，總是容易讓女人心情上下起伏不定。對著他的相片向右滑：也許這次會中獎？出來見面好心動：也許他就是Ｍr. Right？他會不會再約我第二次？女人焦慮地等待著⋯⋯他怎麼約完了都沒有傳訊息來？女人開始復盤約會細節。他又來約第三次了，女人又雀躍不已。
前一天他竟然公司有事，取消了約會？女人這時又好沮喪，明天的空窗該怎麼辦？他連續五天都主動傳訊息來問候，怎麼今天突然無消無息？
……就這樣，無數的心情跌宕起落，充滿在一段段或長或短的關係裡。
目標導向的約會心態讓人挫折
「這次到底要不要向右滑？」看著新的照片，妳對著陌生的男士嘆氣。或著乾脆都不要開始，讓自己能圖個清淨。沒有約會的生活，輕熟女也可以過的很自在。只是偶爾，還是會想起那些溫柔的時刻，當他，或者另一個他，深情的坐在妳身邊時。
我懂妳的感受。曾經有一陣子，我也覺得一直用交友軟體約男人出來見面，卻始終沒有成果，到底是不是在浪費時間？用這種目標導向的心態，來面對交友軟體，真的很容易被 「效率」、「績效」、「結果」等等可以明顯量化的指標，弄得很挫折。
我想要的男人，到底在哪裡？
我想找的男人，為什麼都沒有出現？
我想要的條件，有很難達到嗎？
這種「有」或「無」的心態，會讓女人在交友的過程中，開始自我懷疑。因為它是一種「占有」的心態，而不是「存在式」的對待生命。所謂的占有，是單向的擁有、是以兩分法劃出得到／拋棄、是用數學的加減法來看待每一個男人：這個男人有可能我會想要、那個男的我一點也不想沾上邊……。久了之後，得失心會讓女人的情緒，變得很不穩定、患得患失。
成功與失敗、幸福與不幸，似乎再怎麼努力，也無法掌握。因為命運與緣份是來自女人內在的磁場，而占有式的心態，會讓女人的磁場變得像仙人掌那般帶著刺，再好的緣份也會被嚇跑。
存在式的約會心態
如果女人改成用「存在式」的心態，來面對每一位來見面的男士，這時她會把焦點，從「他是不是我要的男人」，轉成 「我與他之間」的流動，有什麼感覺。這個感覺，沒有評價式的好與壞，沒有批判式的對與錯，就只是用一顆好奇的心，去觀察：
- 「我」的內在，發生了什麼事？
- 「他」跟我互動起來，我有什麼感受？
- 我喜不喜歡這些感受？為什麼？
妳會發現，當我們女人開始把自己慢下來，好好去品嚐自己內在每時每刻的起落，會突然驚覺：原來我的內在，會有這些細微的反應。這些細微的小波動，常常就是女人的直覺力的來源；它可以幫我們在身處不適合的關係時，拉自己一把；此外，這些細微的小波動，也是一個女人魅力的來源，一但我們知道如何表達出來，會讓男生覺得妳好迷人。
不過，相較於「有」或「無」的占有式速食快篩心態，以「存在式」的心態來品味每一次跟不同男士的見面與約會，需要女人花較多的時間面對男人，同時也面對自己。這樣的過程，會讓每一位願意出來見面的男士，轉化成一場場令女人驚喜的內在小旅程。
今天，會遇到什麼樣的男士呢？
他今天，會跟我說什麼呢？
他的眼神，會閃出什麼樣的火花呢？
我今天的內在，又會有什麼感受會湧現呢？
當女人轉化令人挫折又懊惱的占有式心態，改成以品味式的存有式心態，就算一週四次出門會見不同的男子，也都能讓她覺得新奇又有趣，一掃之前「一定要找到那個對的他」的急躁與執著。
也正是在這樣一次又一次與不同男子相遇地過程，女人得以慢慢描繪出自己對親密關係的渴望輪廓。
生命中的許多價值，實是來自不疾不徐，靜觀其變，而非來自在後驅策，在前牽曳的力量；從單純而靜默的相伴中，將湧現出生命中的幸福感。——羅洛・梅 〈愛與意志〉
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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