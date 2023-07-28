談丁特直播批評總統候選人事件：當查證義務與社會角色衝突時

文：陳伯彥

退役電競選手丁特，在開遊戲直播時，被網友詢問到總統候選人題目時，說到：

我覺得賴清德的存款不只有250萬，他打出來就是要騙你，讓你覺得他很清廉，就算他有2、3000萬都很合理，現在他就是很矯情，很喜歡利用民眾仇富的心理在煽動人。

這段話語引發爭議。不少人批評沒有善盡查證義務，監察院都有財產公報可以供民眾查詢。本文希望從「非政治圈」的公眾人物進行視角分析，討論查證義務與社會角色衝突。

大家的查證義務有差別嗎？

先說結論，答案是有的。原因是不同的社會身分所帶來的影響力、傳播力是有差異的。

或許我們可以先談談在法律中，《刑法》上的「誹謗罪」裡的第三項規定：「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」而〈釋字第509號解釋〉裡，更進一步的說明：「惟行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩。」

亦即，丁特在直播上，對於總統候選人的財產質疑，可能有在客觀上有指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，但是否有主觀上有意圖（包含故意）散布於眾，而構成誹謗罪這邊或許有疑問。（有關於詳細的法律解釋與說明，歡迎大家參考法律百科有更專業與精彩的說明）

不過在民事責任上，就會是侵害名譽權上的行為上，是否有盡到「合理的查證義務」。這邊就會涉及到一開始所談到的可能會因當事人不同，而有不同的「合理」證明責任，這也是在法院中，會去審慎考量的地方。如在記者報導上就會有所要求（更詳細的說明）。

再加上本次事件中，監察院本身所公布的財產申報案件，其實也都明確記載有關候選人的財產。此外，媒體繼續探究可能的原因，包含有保險、房貸、不動產、動產等等財產，不單單僅有現金存款。因此，關於候選人的存款爭議，其實是有辦法後續查證的。換言之，丁特有非常多的粉絲，可能對於相關言論的發表，就要有所留意，否則真的很有可能會有民事上的侵權責任。

好的，談完其實很多評論都談過的法律，我們來談談其他面向。

非政治圈的公眾人物管太多？

在這裡，希望帶大家重新看一次這次事件，這次我們從「角色視角」來看看。丁特，電競、直播遊戲為主要職業；跟常見的政治評論員，以對於相關政治事件進行批判為工作。延伸的問題是：我們一般大眾給予的苛責，會不會因為職業角色而有所調整，還是只要因為「公眾人物」就一律都要高標準檢視？

不知道大家有沒有想過，一個政治線記者，在個人社群上於一個服飾品牌有所質疑。同樣的情境，一個服裝設計師給予的批評，是不是感覺到有點些微差別。

筆者之前曾經寫過關於YouTuber娘娘研究室訪談護家盟的文章，就有點出「視角置換」的問題。而本文想要更往下談的是，社會所給予或是設定角色本身帶來的限制與責任。在自媒體當道潮流下，很多時候利用社群平台發表言論是幾乎沒有任何門檻，只要成功擁有一個帳號即可。像我現在也是利用方格子這個平台，跟大家分享我的看法。

可是，這個社會所假設我們的角色功能，有些時候是帶來不可預見風險。

社會給的角色定位，有些時候是矛盾且有風險

諸如丁特事件，如果讀者認為，他就是公眾人物，所以本來就要高標準檢視，好處是可以避免惡性言論的傳播；壞處是可能有自我審查言論的問題。如果你認為其實應該依照言論內容與本身角色定位，好處就是讓不同的角色有發言的權利；壞處就是，一但發生可怕、錯誤言論時，散播的速度與影響是巨大的。

這個就是沒有答案的結論了，單純是筆者希望點出問題，讓讀者有更多層面的思考方向。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：直播主管政治對嗎？丁特批評總統候選人事件

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航