談丁特直播批評總統候選人事件：當查證義務與社會角色衝突時
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丁特事件，如果認為，他就是公眾人物，本來就要高標準檢視，好處是可以避免惡性言論的傳播；壞處是可能有自我審查的問題。如果認為應該依照本身角色定位，好處就是讓不同的角色有發言的權利；壞處就是發生可怕、錯誤言論時，影響是巨大的。
文：陳伯彥
退役電競選手丁特，在開遊戲直播時，被網友詢問到總統候選人題目時，說到：
我覺得賴清德的存款不只有250萬，他打出來就是要騙你，讓你覺得他很清廉，就算他有2、3000萬都很合理，現在他就是很矯情，很喜歡利用民眾仇富的心理在煽動人。
這段話語引發爭議。不少人批評沒有善盡查證義務，監察院都有財產公報可以供民眾查詢。本文希望從「非政治圈」的公眾人物進行視角分析，討論查證義務與社會角色衝突。
大家的查證義務有差別嗎？
先說結論，答案是有的。原因是不同的社會身分所帶來的影響力、傳播力是有差異的。
或許我們可以先談談在法律中，《刑法》上的「誹謗罪」裡的第三項規定：「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」而〈釋字第509號解釋〉裡，更進一步的說明：「惟行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩。」
亦即，丁特在直播上，對於總統候選人的財產質疑，可能有在客觀上有指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，但是否有主觀上有意圖（包含故意）散布於眾，而構成誹謗罪這邊或許有疑問。（有關於詳細的法律解釋與說明，歡迎大家參考法律百科有更專業與精彩的說明）
不過在民事責任上，就會是侵害名譽權上的行為上，是否有盡到「合理的查證義務」。這邊就會涉及到一開始所談到的可能會因當事人不同，而有不同的「合理」證明責任，這也是在法院中，會去審慎考量的地方。如在記者報導上就會有所要求（更詳細的說明）。
再加上本次事件中，監察院本身所公布的財產申報案件，其實也都明確記載有關候選人的財產。此外，媒體繼續探究可能的原因，包含有保險、房貸、不動產、動產等等財產，不單單僅有現金存款。因此，關於候選人的存款爭議，其實是有辦法後續查證的。換言之，丁特有非常多的粉絲，可能對於相關言論的發表，就要有所留意，否則真的很有可能會有民事上的侵權責任。
好的，談完其實很多評論都談過的法律，我們來談談其他面向。
非政治圈的公眾人物管太多？
在這裡，希望帶大家重新看一次這次事件，這次我們從「角色視角」來看看。丁特，電競、直播遊戲為主要職業；跟常見的政治評論員，以對於相關政治事件進行批判為工作。延伸的問題是：我們一般大眾給予的苛責，會不會因為職業角色而有所調整，還是只要因為「公眾人物」就一律都要高標準檢視？
不知道大家有沒有想過，一個政治線記者，在個人社群上於一個服飾品牌有所質疑。同樣的情境，一個服裝設計師給予的批評，是不是感覺到有點些微差別。
筆者之前曾經寫過關於YouTuber娘娘研究室訪談護家盟的文章，就有點出「視角置換」的問題。而本文想要更往下談的是，社會所給予或是設定角色本身帶來的限制與責任。在自媒體當道潮流下，很多時候利用社群平台發表言論是幾乎沒有任何門檻，只要成功擁有一個帳號即可。像我現在也是利用方格子這個平台，跟大家分享我的看法。
可是，這個社會所假設我們的角色功能，有些時候是帶來不可預見風險。
社會給的角色定位，有些時候是矛盾且有風險
諸如丁特事件，如果讀者認為，他就是公眾人物，所以本來就要高標準檢視，好處是可以避免惡性言論的傳播；壞處是可能有自我審查言論的問題。如果你認為其實應該依照言論內容與本身角色定位，好處就是讓不同的角色有發言的權利；壞處就是，一但發生可怕、錯誤言論時，散播的速度與影響是巨大的。
這個就是沒有答案的結論了，單純是筆者希望點出問題，讓讀者有更多層面的思考方向。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：直播主管政治對嗎？丁特批評總統候選人事件
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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