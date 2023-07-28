AI成為「戀愛教練」助單身男女言談更有吸引力，提升交友軟體配對成功率
我們想讓你知道的是
約會教練達米他（Sal Damiata）創立「Attraction Truth」服務軟體，希望能讓幫助客戶節省時間、力氣並減輕沮喪感，讓單身男女之間的訊息聊天變得更加輕鬆。該服務網站提供的項目主要為「創造具吸引力的個人簡介」、「具特色及有趣的回覆內容」、「增加更多配對及約會的機會」等。
文：Taylor Mei
有時候即便有交友軟體，還是可能會面臨配對成功後卻難以延續話題，導致關係無法進入下一步的狀況。不過，隨著AI的發展與應用愈趨成熟，從簡單回答問題、想文案與寫程式，現在甚至能逐步延伸至協助感情「助攻」。
只是，在這樣的情況下，未來若是在交友軟體上聊天，很有可能就會遇到與聊天對象的話題變得較為辛辣露骨時，希望對方再多說些什麼，結果得到的回覆卻是：「不好意思，我的語言模型和軟體限制不准我跟你說更多類似的話。」的狀況。
用交友軟體，想「速配」成功沒那麼容易
隨著科技與網路愈來愈發達、各式社群媒體紛紛興起，人與人的社交活動也從原本的實體，逐漸轉往線上。只是，網路也是把雙面刃，它的發展雖然讓交友變得不受限於時空，卻也讓實際能認識人的機會大幅減少了，甚至如果是在書店、酒吧或路上等地向他人詢問聯絡方式或聊天，可能還會被視為是騷擾。
在難以交到新的朋友或交往對象的情況下，不同種類交友軟體的出現，反倒讓認識人的選擇又再度豐富了起來。只是這種讓使用者在短時間內，透過瀏覽其他使用者的簡介和照片，彈指決定要和誰配對並開啟對話的軟體，卻還是可能會面臨配對結果不太成功的問題。
連交友都可以靠AI
不過，現在藉由AI技術的輔助，要成功網路交友也會變得更簡單一些。約會教練達米他（Sal Damiata）創立「Attraction Truth」服務軟體，希望能讓幫助客戶節省時間、力氣並減輕沮喪感，讓單身男女之間的訊息聊天變得更加輕鬆。該服務網站提供的項目主要為「創造具吸引力的個人簡介」、「具特色及有趣的回覆內容」、「增加更多配對及約會的機會」等。
一名使用Attraction Truth的UI/UX設計師蘭卡尼（Jerry Lankarani）在使用過該服務後，於官網上表示：「我就是那種在下班後，會把時間花在和Tinder上女性聊天的人。我不知道該怎麼讓她們願意投入對話，也同時覺得有趣，直到我用了這個工具。」此外，蘭卡尼也說，接受了AI約會教練的服務後，它不只幫省了他的時間及精力，同時也能夠在對話上提供更好的回覆建議。
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。