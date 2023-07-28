AI成為「戀愛教練」助單身男女言談更有吸引力，提升交友軟體配對成功率

文：Taylor Mei

有時候即便有交友軟體，還是可能會面臨配對成功後卻難以延續話題，導致關係無法進入下一步的狀況。不過，隨著AI的發展與應用愈趨成熟，從簡單回答問題、想文案與寫程式，現在甚至能逐步延伸至協助感情「助攻」。

只是，在這樣的情況下，未來若是在交友軟體上聊天，很有可能就會遇到與聊天對象的話題變得較為辛辣露骨時，希望對方再多說些什麼，結果得到的回覆卻是：「不好意思，我的語言模型和軟體限制不准我跟你說更多類似的話。」的狀況。

用交友軟體，想「速配」成功沒那麼容易

隨著科技與網路愈來愈發達、各式社群媒體紛紛興起，人與人的社交活動也從原本的實體，逐漸轉往線上。只是，網路也是把雙面刃，它的發展雖然讓交友變得不受限於時空，卻也讓實際能認識人的機會大幅減少了，甚至如果是在書店、酒吧或路上等地向他人詢問聯絡方式或聊天，可能還會被視為是騷擾。

在難以交到新的朋友或交往對象的情況下，不同種類交友軟體的出現，反倒讓認識人的選擇又再度豐富了起來。只是這種讓使用者在短時間內，透過瀏覽其他使用者的簡介和照片，彈指決定要和誰配對並開啟對話的軟體，卻還是可能會面臨配對結果不太成功的問題。

連交友都可以靠AI

不過，現在藉由AI技術的輔助，要成功網路交友也會變得更簡單一些。約會教練達米他（Sal Damiata）創立「Attraction Truth」服務軟體，希望能讓幫助客戶節省時間、力氣並減輕沮喪感，讓單身男女之間的訊息聊天變得更加輕鬆。該服務網站提供的項目主要為「創造具吸引力的個人簡介」、「具特色及有趣的回覆內容」、「增加更多配對及約會的機會」等。

一名使用Attraction Truth的UI/UX設計師蘭卡尼（Jerry Lankarani）在使用過該服務後，於官網上表示：「我就是那種在下班後，會把時間花在和Tinder上女性聊天的人。我不知道該怎麼讓她們願意投入對話，也同時覺得有趣，直到我用了這個工具。」此外，蘭卡尼也說，接受了AI約會教練的服務後，它不只幫省了他的時間及精力，同時也能夠在對話上提供更好的回覆建議。