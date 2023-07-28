潘功勝接替易綱擔任中國央行行長，中國貨幣政策會有什麼改變？

中國已任命潘功勝接替易綱擔任央行（中國人民銀行，PBOC）行長。

60歲的潘功勝接任這一職位時，中國正在繼續應對後疫情時代的許多重大經濟挑戰。這個世界第二大經濟體面臨著增長放緩、房地產市場危機以及青年失業率創新高等問題。

潘功勝是從易綱手上接下這個位置。後者自2018年以來擔該職位。

一些分析師表示，潘功勝的晉升表明中南海認識到為了應對經濟問題，需要一位具有危機管理經驗的經濟學家來協助引導。

央行行長是中國金融體系中最重要的人物之一。

然而，與其它許多大型經濟體央行領導人相比，在中國這個位置的權力有限，因為它受到中國共產黨的管控。中國共產黨在去年10月的黨代會上重新調整了領導層。

當時易綱未能入圍中央委員，並即將達到高級官員65歲的退休年齡，他卸任行長職位的凖備工作已經顯而易見。

然而，策緯諮詢（Trivium China）分析師陳昕然告訴BBC，當時潘功勝似乎並未被看作是中國人民銀行的下一任新掌舵者。

陳昕然解釋，中國政府似乎意識到了自己手上缺乏受過良好培訓的金融技術官員。他補充說：「潘功勝被認為是一位能幹、優秀且直言不諱的技術官員，他在危機時刻會毫不猶豫地向中國決策層提出政策建議。」

潘功勝自2012年以來一直是中國央行的副行長。2016年，他被任命為國家外匯管理局的局長，負責管理約3.2萬億（兆）美元的國家外匯儲備。

本月早些時候，他被任命為中國央行的書記，為接任行長鋪平了道路。

潘功勝是誰？

潘功勝1993年獲得中國人民大學經濟學博士學位。之後他曾在劍橋大學擔任訪問學者，並在哈佛大學甘迺迪政府學院學習。

回到中國後，潘功勝在國有銀行工作期間取得了聲譽，被認為在2016年的貨幣危機中有積極作為。

在擔任中央銀行副行長期間，潘功勝加強了管控房地產投機行為的規定，並警告即將出現的房地產泡沫，這個問題現在正在損害中國經濟。

此次他被任命為央行的最高職位是中國經濟領導層的整體重組的一部分。

今年3月，習近平的長期忠實支持者何立峰被任命為主管經濟的副總理。當時，這一任命被視為習近平希望緊密掌控中國經濟的跡象。

迄今為止，中國的政治領導層一直小心翼翼地淡化該國種種經濟挑戰的嚴重性，刺激經濟的措施也有限。

香港恆生銀行中國區首席經濟學家王丹告訴BBC稱，潘功勝以處理金融監管和合規問題聞名：「他非常重視控制金融風險。」

王丹表示：「我毫不懷疑，中國貨幣政策將在未來幾個月內出現重大轉變。保持經濟穩定仍然至關重要。我們將看到更多擴張性的貨幣政策，但不會過於激進。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九