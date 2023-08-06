韓戰停戰70週年：那些被留在北韓並自行逃離的韓國戰俘

92歲的李大奉（ Lee Dae-bong）並不特別願意離開牀。他這輩子經歷得夠多了。當他調整著身上的睡衣時，露出缺掉三根手指的左手。

他受的傷並不是打仗導致的，而是源自之後的54年裡，他被迫在北韓一個煤礦裡做苦力。

這個前韓國士兵在韓戰期間被中國軍隊俘虜，當時中國軍隊是與北韓一同作戰。那是1953年6月28日，也就是箭頭山戰役的第一天，離三年的殘酷戰鬥以停戰協議告終不到一個月。

那天，除了他那個排的三個人之外，其他人全部犧牲。就在他和其他兩個倖存者被裝上貨運火車時，他以為自己要回韓國了，但是火車卻轉向北方，駛向阿吾地煤礦。他後來在那裡度過了餘生的大部分時間。他的家人被告知，他已在戰鬥中陣亡。

韓戰以一份停戰協議將朝鮮半島被劃分為南北兩邊而告終，戰後被囚禁在北韓的韓國士兵在5萬至8萬之間。

之後雙方從未訂立和平條約，戰俘也從未歸還。李大奉就是極少數能夠成功策劃逃脫的人之一。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在北韓被俘的數萬韓國老兵當中，僅有80人成功回到家鄉。

數十年來，除了一些小規模衝突外，停戰協議大體上得以維持，使之成為史上歷時最長的停火協議。

但是，沒有和平條約使得李大奉還有他的戰俘同伴及其家人生活充滿苦難。在北韓與韓國停戰協議簽署70週年之際，他們的故事提醒著人們，韓戰並未結束。

在被囚禁的最初幾年裡，李大奉每星期被迫在煤礦裡工作一周，然後接下來一周學習北韓意識形態，直到1956年，他和其他被囚者被剝奪了軍銜，然後被告知要結婚，融入社會。

但是，他們和他們的新家庭被定性為社會邊緣人，並安置在北韓嚴酷社會階層體系的最底層。

超過50年的時間裡日復一日地挖煤，這是一項極其痛苦的工作，但李大奉說，最難以忍受的是如幽靈般籠罩的受傷和死亡。

有一天，他的手被卡在了一台煤炭加工機器裡，但是他失去幾根手指已經算是輕微，因為他看見過很多朋友在一連串的氣體爆炸事件中喪生。

「我們將整個青春都給了那個煤礦，時刻等待並害怕著就那麼毫無意義地死去，」他說，「我非常想家，特別是我的家人。就算是動物，在快要死的時候，也會回到自己的洞穴裡。」

Photo Credit: BBC News 李大奉被迫在北韓煤礦當苦力，並因此失去了三根手指。

在北韓和韓國紀念半島上得以仍然持續的和平時，許多戰俘和他們的家人將苦難歸咎於雙方。

多位韓國總統已經與北韓領導人會面過，但是爭取將他們帶回國這件事，在議程表上一直都排在很後面。

北韓在釋放了僅8000名戰俘之後，就拒絕承認尚有更多的戰俘存在。

在2000年的一次峰會上，時任韓國總統金大中和北韓領導人金正日會面時，這個話題甚至都沒有被提及。

李大奉說，他就是在那一刻感到失去了所有希望，他意識到，回到家鄉的唯一辦法就是逃跑。

他的妻子早已去世，而在他的獨子在一宗礦難中喪生的三天後，李大奉開始了他的旅程。當時已經77歲的他秘密地涉水穿過河流進入中國，當時水淹到了他的脖子。

他是80名逃脫並回到韓國的戰俘之一，而這些逃脫者當中只有13人仍然健在。其他的數以萬計戰俘都被留在了礦場裡死去。仍然活著的人寥寥無幾——只是他們的子女還在。

父親在北韓礦場一次瓦斯爆炸中死去時，蔡雅仁（Chae Ah-in）只有六歲。不久後，她的姐姐們被派去代替父親的工作。

還在上學的她遭受了無情的毆打和欺凌。她無法理解她的一家為什麼受到詛咒。直到後來，她偷聽到姐姐們的竊竊私語時，才知道了父親原來是一名韓國士兵。

「很長一段時間裡，我都恨他，」她在首爾郊區的家中回憶說——她2010年來到了這裡，「我怪他令我們所有人都受苦。」

28歲時，蔡雅仁也選擇了逃離北韓的痛苦生活，先是越境逃到中國，在那裡生活了10年。直到她到了韓國，才意識到她的父親原來是一位英雄。

「現在我尊敬他，並努力地回憶他，」她說：「我感覺自己和其他脫北者不一樣，因為我是一位光榮的韓國參戰老兵的女兒。」

但是，作為一名為國家捐軀的參戰老兵的女兒，蔡女士卻沒有得到韓國政府的承認。

當年沒能返回家鄉的戰俘，會被記錄為失蹤，假定已死，然後被尊奉為戰鬥英雄。

「韓國之所以能有今天，就是多虧了像我父親這樣的人，但是我們受的苦難還沒有得到解決，」她說，想要讓自己和父親都得到應有的承認。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 戰俘的親屬多年來一直要求他們的親人回國，並期望他們被承認為戰爭英雄。

成功逃脫到韓國的戰俘子女約有280人。孫明花（Son Myeong-hwa）也是這樣的一個。她是韓戰戰俘家屬協會（Korean War POW Family Association）會長，正在代表他們維權。

「戰俘子女在北韓因為牽連而承受了負罪的痛苦，而在韓國，我們卻沒有被承認。我們希望能夠得到與其他陣亡老兵家屬相同的尊重，」她說。

韓國政府向我們表示，他們沒有計劃改變對退役軍人的劃分。

李大奉回到家鄉時，已經是一個老人，父母兄弟已經去世。儘管韓國的變化已經令他認不出來，但是他的妹妹還是帶他回到了他原來的故鄉。

李大奉回憶，他在北韓的那些朋友們，臨終前都乞求子女將他們帶回故鄉安葬。他們的願望尚未實現。兩韓之間沒有和平條約，使得這些家庭也難以找到屬於自己的平靜。

李大奉和蔡雅仁仍然夢想著北韓和韓國的統一。

蔡女士希望能夠將父親的遺體帶回韓國安葬。

對於北韓和韓國來說，和平與統一仍然是官方表述的目標。但是停戰已經有70年了，這個夢想卻彷彿遙遙無期。