韓戰停戰70週年：那些被留在北韓並自行逃離的韓國戰俘
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他是80名逃脫並回到韓國的戰俘之一，而這些逃脫者當中只有13人仍然健在。其他的數以萬計戰俘都被留在了礦場裡死去。仍然活著的人寥寥無幾——只是他們的子女還在。
92歲的李大奉（ Lee Dae-bong）並不特別願意離開牀。他這輩子經歷得夠多了。當他調整著身上的睡衣時，露出缺掉三根手指的左手。
他受的傷並不是打仗導致的，而是源自之後的54年裡，他被迫在北韓一個煤礦裡做苦力。
這個前韓國士兵在韓戰期間被中國軍隊俘虜，當時中國軍隊是與北韓一同作戰。那是1953年6月28日，也就是箭頭山戰役的第一天，離三年的殘酷戰鬥以停戰協議告終不到一個月。
那天，除了他那個排的三個人之外，其他人全部犧牲。就在他和其他兩個倖存者被裝上貨運火車時，他以為自己要回韓國了，但是火車卻轉向北方，駛向阿吾地煤礦。他後來在那裡度過了餘生的大部分時間。他的家人被告知，他已在戰鬥中陣亡。
韓戰以一份停戰協議將朝鮮半島被劃分為南北兩邊而告終，戰後被囚禁在北韓的韓國士兵在5萬至8萬之間。
之後雙方從未訂立和平條約，戰俘也從未歸還。李大奉就是極少數能夠成功策劃逃脫的人之一。
數十年來，除了一些小規模衝突外，停戰協議大體上得以維持，使之成為史上歷時最長的停火協議。
但是，沒有和平條約使得李大奉還有他的戰俘同伴及其家人生活充滿苦難。在北韓與韓國停戰協議簽署70週年之際，他們的故事提醒著人們，韓戰並未結束。
在被囚禁的最初幾年裡，李大奉每星期被迫在煤礦裡工作一周，然後接下來一周學習北韓意識形態，直到1956年，他和其他被囚者被剝奪了軍銜，然後被告知要結婚，融入社會。
但是，他們和他們的新家庭被定性為社會邊緣人，並安置在北韓嚴酷社會階層體系的最底層。
超過50年的時間裡日復一日地挖煤，這是一項極其痛苦的工作，但李大奉說，最難以忍受的是如幽靈般籠罩的受傷和死亡。
有一天，他的手被卡在了一台煤炭加工機器裡，但是他失去幾根手指已經算是輕微，因為他看見過很多朋友在一連串的氣體爆炸事件中喪生。
「我們將整個青春都給了那個煤礦，時刻等待並害怕著就那麼毫無意義地死去，」他說，「我非常想家，特別是我的家人。就算是動物，在快要死的時候，也會回到自己的洞穴裡。」
在北韓和韓國紀念半島上得以仍然持續的和平時，許多戰俘和他們的家人將苦難歸咎於雙方。
多位韓國總統已經與北韓領導人會面過，但是爭取將他們帶回國這件事，在議程表上一直都排在很後面。
北韓在釋放了僅8000名戰俘之後，就拒絕承認尚有更多的戰俘存在。
在2000年的一次峰會上，時任韓國總統金大中和北韓領導人金正日會面時，這個話題甚至都沒有被提及。
李大奉說，他就是在那一刻感到失去了所有希望，他意識到，回到家鄉的唯一辦法就是逃跑。
他的妻子早已去世，而在他的獨子在一宗礦難中喪生的三天後，李大奉開始了他的旅程。當時已經77歲的他秘密地涉水穿過河流進入中國，當時水淹到了他的脖子。
他是80名逃脫並回到韓國的戰俘之一，而這些逃脫者當中只有13人仍然健在。其他的數以萬計戰俘都被留在了礦場裡死去。仍然活著的人寥寥無幾——只是他們的子女還在。
父親在北韓礦場一次瓦斯爆炸中死去時，蔡雅仁（Chae Ah-in）只有六歲。不久後，她的姐姐們被派去代替父親的工作。
還在上學的她遭受了無情的毆打和欺凌。她無法理解她的一家為什麼受到詛咒。直到後來，她偷聽到姐姐們的竊竊私語時，才知道了父親原來是一名韓國士兵。
「很長一段時間裡，我都恨他，」她在首爾郊區的家中回憶說——她2010年來到了這裡，「我怪他令我們所有人都受苦。」
28歲時，蔡雅仁也選擇了逃離北韓的痛苦生活，先是越境逃到中國，在那裡生活了10年。直到她到了韓國，才意識到她的父親原來是一位英雄。
「現在我尊敬他，並努力地回憶他，」她說：「我感覺自己和其他脫北者不一樣，因為我是一位光榮的韓國參戰老兵的女兒。」
但是，作為一名為國家捐軀的參戰老兵的女兒，蔡女士卻沒有得到韓國政府的承認。
當年沒能返回家鄉的戰俘，會被記錄為失蹤，假定已死，然後被尊奉為戰鬥英雄。
「韓國之所以能有今天，就是多虧了像我父親這樣的人，但是我們受的苦難還沒有得到解決，」她說，想要讓自己和父親都得到應有的承認。
成功逃脫到韓國的戰俘子女約有280人。孫明花（Son Myeong-hwa）也是這樣的一個。她是韓戰戰俘家屬協會（Korean War POW Family Association）會長，正在代表他們維權。
「戰俘子女在北韓因為牽連而承受了負罪的痛苦，而在韓國，我們卻沒有被承認。我們希望能夠得到與其他陣亡老兵家屬相同的尊重，」她說。
韓國政府向我們表示，他們沒有計劃改變對退役軍人的劃分。
李大奉回到家鄉時，已經是一個老人，父母兄弟已經去世。儘管韓國的變化已經令他認不出來，但是他的妹妹還是帶他回到了他原來的故鄉。
李大奉回憶，他在北韓的那些朋友們，臨終前都乞求子女將他們帶回故鄉安葬。他們的願望尚未實現。兩韓之間沒有和平條約，使得這些家庭也難以找到屬於自己的平靜。
李大奉和蔡雅仁仍然夢想著北韓和韓國的統一。
蔡女士希望能夠將父親的遺體帶回韓國安葬。
對於北韓和韓國來說，和平與統一仍然是官方表述的目標。但是停戰已經有70年了，這個夢想卻彷彿遙遙無期。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航