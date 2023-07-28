杜蘇芮襲台釀1死1傷：嘉義以南縣市28日停班停課，颱風中心通過金門防14級強陣風

中颱杜蘇芮目前在台灣海峽，朝向金門方向前進，南部各縣市風雨持續中。依據行政院人事行政總處，今（28）日停班停課狀況如下：

雲林縣：北港、麥寮、台西、四湖、口湖、水林，今日停止上班上課。

嘉義市：今日停止上班上課。

嘉義縣：今日停止上班上課。

台南市：今日停止上班上課。

高雄市：今日停止上班上課。

屏東縣：今日停止上班上課。

花蓮縣：卓溪鄉卓清村，今日停止上班上課。

台東縣：延平鄉紅葉村紅葉國民小學、海端鄉利稻村、海端鄉海端村新武部落、海端鄉霧鹿村，今日停止上班上課。

澎湖縣：今日停止上班上課。

金門縣：今日停止上班上課。

颱風杜蘇芮有減弱趨勢，估台灣本島中午前脫離暴風圈

（中央社）氣象局指出，颱風杜蘇芮持續朝北北西移動，預估今天上午9時到10時會通過金門附近，登陸中國後逐漸減弱，預估台灣本島今天中午前有機會脫離暴風圈，澎湖跟金門則要到傍晚過後。

颱風杜蘇芮今天上午6時的中心位置在北緯23.6度，東經118.9度，即在澎湖的西方約70公里海面上，以每小時29公里速度，向北北西進行。

氣象局表示，根據最新資料顯示，杜蘇芮中心目前在澎湖西方海面，向北北西移動，其暴風圈正籠罩苗栗以南、南投、花蓮、台東陸地及澎湖、金門地區，並構成威脅，各地風雨持續中，預計颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象局預報員劉宇其表示，杜蘇芮持續往北北西移動，預估今天上午9時到10時間會通過金門後登陸中國，屆時金門將會出現14級以上強陣風，呼籲民眾要留意風雨，要到今天入夜之後，金門的風雨才會趨緩。

劉宇其表示，台灣本島在中午以前有機會脫離暴風圈，降雨在今天下午到晚上趨於緩和，而澎湖跟金門則是要到傍晚過後才會脫離暴風圈。

氣象局持續發布豪雨特報，颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台東縣及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣、台東縣地區、恆春半島及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨。

台中市、南投縣山區及屏東縣、澎湖縣地區有局部大雨或豪雨，台南、高雄及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。超大豪雨地區為屏東縣、台東縣。大豪雨地區為高雄市、花蓮縣。

氣象局也針對澎湖及金門發出國家級警報的颱風強風警告，颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，澎湖估計持續至上午7時15分，金門則持續時間至上午9時30分止。

根據中央氣象局網站資訊，原位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓已於今天凌晨2時發展為今年第6號輕度颱風卡努，中心位置在北緯12度，東經138.1度，即在鵝鑾鼻東南東方2170公里的海面上，以每小時15轉26公里速度，向北北西進行。

卡努中心氣壓998百帕，中心附近最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

颱風杜蘇芮襲台釀1死，澎湖、金門需加強警戒

中央災害應變中心27日指出，颱風杜蘇芮襲台造成1死1傷；入夜後暴風圈外圍環流壟罩彰化以南、東南部等地區，民眾非必要不外出，澎湖、金門更應加強警戒。

中央災害應變中心27日晚間召開颱風杜蘇芮第10次工作會報，會中指出，颱風襲台期間造成1死1傷，包含花蓮縣秀林鄉文蘭村26日發生女子溺水案、台東縣男子手指受傷。

其他災情狀況，1男1女26日上午至台東縣海端鄉栗松溫泉，2人返回遇溪流被阻斷受困，消防局送糧食等物品，27日上午山區下大雨，消防搜救員待命，等降雨趨緩及道路搶通，今日上午8時續救援，其中受困男子為英國人。

中央災變中心表示，不列入颱風災情包含80歲男子在金門大橋落海案、嘉義長輩陳屍水溝案。

另外，68歲周姓男子與登山隊至桃園市復興區唐穗山登山，領隊24日確認男子失聯，當地消防局搜尋仍未發現；62歲廖姓男子與登山隊至宜蘭縣大同鄉太平山登山，24日在登山口附近失聯，當地消防局搜尋未發現人。2案不列入颱風災情，消防搜救單位明天繼續搜尋。

中央災變中心指出，至27日晚間6時30分，全台黃色警戒土石流潛勢溪流共267條，包含台東縣97條、花蓮縣92條、屏東縣62條、高雄市16條；紅色警戒共144條，分別為花蓮縣79條、台東縣65條。

黃色警戒大規模崩塌潛勢區分別在台東縣3條、花蓮縣2條、屏東縣1條；紅色警戒潛勢區包含台東縣2條、花蓮縣1條。台東卑南溪的鹿鳴橋、瑞源及台東大橋水位達警戒。花蓮縣秀姑巒溪水靠近玉里大橋接近滿水位。

中央災變中心表示，受颱風影響，南部及西南部海面有超過8公尺巨浪，隨颱風北上，小琉球、澎湖、金門、馬祖海邊有大浪至巨浪。

中央災變中心呼籲民眾勿到海邊觀浪，東部、南部、東南部等海域附近船隻須注意安全。澎湖、金門、台南及高雄沿海、河口低窪與淹水警戒區，注意強降雨可能造成積淹水。

至於公路阻斷，包含台東縣海端鄉台20線（利稻至霧鹿）坍方阻斷通行，預計今天下午2時開放通行；花蓮縣秀林鄉台8線（金馬隧道至太魯閣口）路段多處坍方落石，天祥至太魯閣預估今天上午8時開放通行，金馬隧道至天祥視風雨及搶修情形評估開放通行。

台東縣太麻里鄉台9線（多良路段）邊坡出現落石，調撥北上車道開放雙向通行，預計今天下午3時恢復正常通行。

中央災變中心表示，綠島滯留共1122人、蘭嶼188人、小琉球54人，均暫留原本旅宿，食宿無虞，無受困待救援狀況。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航