東馬平行線下的國度幽靈，零工、粗工與黑工「三工模式」是無國籍者的生活模式

東馬有多達百萬無國籍人士，多半屬於蘇祿族或巴瑤族，巴瑤族也包括在海上生活並依賴捕魚為生的海巴瑤族群，自古以來並沒有疆域意識，自由來去沙巴、菲律賓與印尼之間海域，但這群無國籍人士沒有合法身分證，被迫在城市邊緣夾縫中生存，馬來西亞政府數十年來無法提出具體解決方案，他們的茫茫未來仍看不到希望。

（中央社記者黃自強沙巴27日專電）「mata（警察）！快跑！」對向車道姐妹大聲吆喝，東馬沙巴拿篤（Lahad Datu）街頭十字路口乞討的巴瑤族婦女比賓（Bibing）一溜煙地四竄逃逸，這是人數近百萬的無國籍人士生活日常縮影，沒有公民權與謀生技能，淪為東馬平行線下國度幽靈，成為隱形勞動大軍。

同樣場景也發生在百餘公里外接近海邊的數百公畝油棕樹園區內，大批隱身於此的蘇祿族或巴瑤族人以大海為家，與怒海拚搏捕魚，但不同於在市區利用車輛停等紅綠燈空檔乞討或蹲坐餐廳洗碗黑工，這群漁民是獨力和大盤漁商以物易物謀生，為沙巴海鮮產業撐起半邊天。

馬來西亞共有13個州屬和3個聯邦直轄區，被南海分割成西馬與東馬，西馬指的是北接泰國、南銜新加坡的馬來西亞半島，而東馬指的是位於婆羅洲島上的砂拉越（Sarawak）與沙巴（Sabah）。

無國籍人士問題數十年來都是當地國會議員或州議員關注焦點，演變迄今的關鍵因素仍在能否取得身分證？抑或有其他的替代方案，這個問題隨著國界劃設與全球化快速發展越發嚴重，不利於他們以34萬8000平方公里的蘇祿海（Sulu Sea）為家，並頻繁往返菲律賓南部島嶼與沙巴東海岸的傳統生活方式。

1970年代，菲律賓南部動亂，大批無國籍人逃到沙巴避難淪為難民，多數為蘇祿族（Sulu）或巴瑤族（Bajau），以及終年居住在船上以海為家的海巴瑤（Bajau Laut）族群，這群人迄今發展到第3代或第4代，多數沒有合法身分。

在首府亞庇（Kota Kinabalu）與拿篤從事洗車業多年的台商陳庚全說，無國籍人士與當地人混居生活數十年，這在亞庇抑或東岸拿篤、斗湖等城鎮，是既有的過去式，也是現在進行式，更是不變的未來式。

社會底層廉價勞動力

大馬文史工作者謝坤笠認為，為數眾多的蘇祿族或巴瑤族等無國籍人士移居岸邊生活雖長達數代，試圖奮力與所謂西方的現代化接軌，但在都市邊緣掙扎注定淪為經濟弱勢族群，成為社會底層的廉價勞動力。

陪同記者深入無國籍人士居住村落的志工形容，零工、粗工與黑工的「三工模式」是一成不變的標準生活模式。

鄉村發展合作社（KPD）旁樹叢空地的村落裡，有著蘇祿族和巴瑤族血統的蘇菲亞（Sofia）說，她的先生在工地從事扛水泥包、攪拌水泥或釘板模等工作，多半是3天或兩週短期工作，平均日收入馬幣70令吉，比起餐廳洗盤子賺取馬幣20令吉來說要多出3倍，算是相當不錯的收入。

2004年從菲律賓偷渡到沙巴的蘇祿族人蘇哈妲（Suhaideh）顯得幸運許多。她很快在華人餐廳找到工作，底薪馬幣300令吉，如輔以獎勵金與小費能獲得月薪馬幣800令吉，這份高收入羨煞同族朋友，但最終為了愛情，違反員工間禁談戀愛規矩，只得重操舊業回歸工地。

蘇祿族青年烏穆克（Ummuk）認為，無國籍人士沒身分，工作難找，遑論穩定收入，只能在當地人稱為「地盤」（粵語）的建築工地，從事搬運磚塊和板模等粗重活，他多年來不斷在亞庇各工地打工，隨時搬「家」，新家是利用廢棄木板、塑膠板搭棚居住。

「雖然這是粗重體力活，但工作難找，也有女性在工地和男性一樣工作。」

連日不斷的雨勢讓烏穆克將身體挪進「屋中」不會漏水區域說，他們是從事地下經濟的黑工，沒有工作准證的身分經常受警察騷擾；更慘的是，警察往往在發放工資當下現身，猶如「貓捉老鼠遊戲」的惡性循環。

另外，蘇哈妲在訪談中也不諱言躲避警察是無國籍者必備生存技能，但當回憶起昔日在商場打工曾遭警察要求交付馬幣500令吉罰金的盤剝行徑，仍顯得氣憤難當，「即便我再三請求網開一面，最終不得已被迫花錢消災」。

身為社會底層勞動力大軍，今年45歲卻早已升格為奶奶的蘇祿族普瑪（Putma）對生活窘迫顯得十分無奈，她指著舉目可見用木板和塑料板搭建的家徒四壁「房舍」苦笑說，「這種收入吃得飽嗎？」

她說：「吃飯真的是要看有沒有糧食，一家老小食指浩繁，情況差時僅吃一餐，幸好有『希望彩虹』（Rainbow of Hope）學校幫忙，一天能有2到3餐」，雖儘量讓第三代的孫子有飯吃，但最多是利用紅蔥、辣椒摻米飯裹腹，如果是襁褓中小孩只能煮稀飯下肚。

9歲的最小女兒席帕（Silpa）當下也正享用「豐盛」下午茶，用切塊的木瓜配著辣椒、沾醬油吃飯。

看起來遠比實際年齡蒼老的普瑪有10個小孩與20個孫子，身為全家的經濟支柱還得照顧全身紅腫發癢、患有嚴重皮膚病的先生，以及整整7個月沒有工作並患有肺結核的第3個孩子。

賒帳還貸供需模式

無國籍人士位居社會經濟底層，但有獨特的賒帳還貸供需模式。多次走訪「黑區」村落的「希望彩虹」學校董事主席蔡威雄（Mark Chai）觀察說，無國籍人士生活拮据，勒緊腰帶度日，少數腦筋動得快的村民在積攢少部分資金後，會在村落開設販售日常用品的雜貨店。

他表示，這種雜貨店不能和亞庇市區的超市貨架商品相比，都是生活中最必備品，村民以人力方式步行到市區購買，扛回村內販售，村民先賒帳購買使用，等到打零工賺錢之後再分次攤還。

值得注意的是，這樣的賒帳還貸供需能獲村民青睞，暫時度過眼前生活難關，因此，類似模式也在拿篤油棕園區內的穆罕默德（Muhammad Noir）雜貨店出現。