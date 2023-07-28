東馬平行線下的國度幽靈，零工、粗工與黑工「三工模式」是無國籍者的生活模式
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在馬來西亞沙巴州，今年50歲的老闆娘魯胡妲（Nurhuda）表示，村落周邊住著許多蘇祿族或巴瑤族的無國籍人士，雜貨店是他們的生活中心，交換各種生活資訊，也是漁貨集散地。魯胡妲說：「村民生活不易，漁貨不穩定，我提供記帳簿讓阮囊暫時羞澀的村民賒帳購買米麵或日用雜貨，再用漁獲交換扣款。」
東馬有多達百萬無國籍人士，多半屬於蘇祿族或巴瑤族，巴瑤族也包括在海上生活並依賴捕魚為生的海巴瑤族群，自古以來並沒有疆域意識，自由來去沙巴、菲律賓與印尼之間海域，但這群無國籍人士沒有合法身分證，被迫在城市邊緣夾縫中生存，馬來西亞政府數十年來無法提出具體解決方案，他們的茫茫未來仍看不到希望。
（中央社記者黃自強沙巴27日專電）「mata（警察）！快跑！」對向車道姐妹大聲吆喝，東馬沙巴拿篤（Lahad Datu）街頭十字路口乞討的巴瑤族婦女比賓（Bibing）一溜煙地四竄逃逸，這是人數近百萬的無國籍人士生活日常縮影，沒有公民權與謀生技能，淪為東馬平行線下國度幽靈，成為隱形勞動大軍。
同樣場景也發生在百餘公里外接近海邊的數百公畝油棕樹園區內，大批隱身於此的蘇祿族或巴瑤族人以大海為家，與怒海拚搏捕魚，但不同於在市區利用車輛停等紅綠燈空檔乞討或蹲坐餐廳洗碗黑工，這群漁民是獨力和大盤漁商以物易物謀生，為沙巴海鮮產業撐起半邊天。
馬來西亞共有13個州屬和3個聯邦直轄區，被南海分割成西馬與東馬，西馬指的是北接泰國、南銜新加坡的馬來西亞半島，而東馬指的是位於婆羅洲島上的砂拉越（Sarawak）與沙巴（Sabah）。
無國籍人士問題數十年來都是當地國會議員或州議員關注焦點，演變迄今的關鍵因素仍在能否取得身分證？抑或有其他的替代方案，這個問題隨著國界劃設與全球化快速發展越發嚴重，不利於他們以34萬8000平方公里的蘇祿海（Sulu Sea）為家，並頻繁往返菲律賓南部島嶼與沙巴東海岸的傳統生活方式。
1970年代，菲律賓南部動亂，大批無國籍人逃到沙巴避難淪為難民，多數為蘇祿族（Sulu）或巴瑤族（Bajau），以及終年居住在船上以海為家的海巴瑤（Bajau Laut）族群，這群人迄今發展到第3代或第4代，多數沒有合法身分。
在首府亞庇（Kota Kinabalu）與拿篤從事洗車業多年的台商陳庚全說，無國籍人士與當地人混居生活數十年，這在亞庇抑或東岸拿篤、斗湖等城鎮，是既有的過去式，也是現在進行式，更是不變的未來式。
社會底層廉價勞動力
大馬文史工作者謝坤笠認為，為數眾多的蘇祿族或巴瑤族等無國籍人士移居岸邊生活雖長達數代，試圖奮力與所謂西方的現代化接軌，但在都市邊緣掙扎注定淪為經濟弱勢族群，成為社會底層的廉價勞動力。
陪同記者深入無國籍人士居住村落的志工形容，零工、粗工與黑工的「三工模式」是一成不變的標準生活模式。
鄉村發展合作社（KPD）旁樹叢空地的村落裡，有著蘇祿族和巴瑤族血統的蘇菲亞（Sofia）說，她的先生在工地從事扛水泥包、攪拌水泥或釘板模等工作，多半是3天或兩週短期工作，平均日收入馬幣70令吉，比起餐廳洗盤子賺取馬幣20令吉來說要多出3倍，算是相當不錯的收入。
2004年從菲律賓偷渡到沙巴的蘇祿族人蘇哈妲（Suhaideh）顯得幸運許多。她很快在華人餐廳找到工作，底薪馬幣300令吉，如輔以獎勵金與小費能獲得月薪馬幣800令吉，這份高收入羨煞同族朋友，但最終為了愛情，違反員工間禁談戀愛規矩，只得重操舊業回歸工地。
蘇祿族青年烏穆克（Ummuk）認為，無國籍人士沒身分，工作難找，遑論穩定收入，只能在當地人稱為「地盤」（粵語）的建築工地，從事搬運磚塊和板模等粗重活，他多年來不斷在亞庇各工地打工，隨時搬「家」，新家是利用廢棄木板、塑膠板搭棚居住。
「雖然這是粗重體力活，但工作難找，也有女性在工地和男性一樣工作。」
連日不斷的雨勢讓烏穆克將身體挪進「屋中」不會漏水區域說，他們是從事地下經濟的黑工，沒有工作准證的身分經常受警察騷擾；更慘的是，警察往往在發放工資當下現身，猶如「貓捉老鼠遊戲」的惡性循環。
另外，蘇哈妲在訪談中也不諱言躲避警察是無國籍者必備生存技能，但當回憶起昔日在商場打工曾遭警察要求交付馬幣500令吉罰金的盤剝行徑，仍顯得氣憤難當，「即便我再三請求網開一面，最終不得已被迫花錢消災」。
身為社會底層勞動力大軍，今年45歲卻早已升格為奶奶的蘇祿族普瑪（Putma）對生活窘迫顯得十分無奈，她指著舉目可見用木板和塑料板搭建的家徒四壁「房舍」苦笑說，「這種收入吃得飽嗎？」
她說：「吃飯真的是要看有沒有糧食，一家老小食指浩繁，情況差時僅吃一餐，幸好有『希望彩虹』（Rainbow of Hope）學校幫忙，一天能有2到3餐」，雖儘量讓第三代的孫子有飯吃，但最多是利用紅蔥、辣椒摻米飯裹腹，如果是襁褓中小孩只能煮稀飯下肚。
9歲的最小女兒席帕（Silpa）當下也正享用「豐盛」下午茶，用切塊的木瓜配著辣椒、沾醬油吃飯。
看起來遠比實際年齡蒼老的普瑪有10個小孩與20個孫子，身為全家的經濟支柱還得照顧全身紅腫發癢、患有嚴重皮膚病的先生，以及整整7個月沒有工作並患有肺結核的第3個孩子。
賒帳還貸供需模式
無國籍人士位居社會經濟底層，但有獨特的賒帳還貸供需模式。多次走訪「黑區」村落的「希望彩虹」學校董事主席蔡威雄（Mark Chai）觀察說，無國籍人士生活拮据，勒緊腰帶度日，少數腦筋動得快的村民在積攢少部分資金後，會在村落開設販售日常用品的雜貨店。
他表示，這種雜貨店不能和亞庇市區的超市貨架商品相比，都是生活中最必備品，村民以人力方式步行到市區購買，扛回村內販售，村民先賒帳購買使用，等到打零工賺錢之後再分次攤還。
值得注意的是，這樣的賒帳還貸供需能獲村民青睞，暫時度過眼前生活難關，因此，類似模式也在拿篤油棕園區內的穆罕默德（Muhammad Noir）雜貨店出現。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL