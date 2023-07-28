哈佛大學招生「傳承錄取」制度遭查，名校優待白人和捐款人子女挨批「階級世襲」

（中央社）在美國最高法院裁定哈佛大學（Harvard University）以「平權措施」招生違憲後，同樣牽涉機會平等的「傳承入學」面臨教育部調查。這項被視作優待白人和捐款人子女的制度，遭致兩黨多數人士反對，名校則有財政考量。

6月29日，保守派占多數的美國最高法院，才針對哈佛大學與北卡羅來納大學（University of North Carolina）招生爭議做出裁決，宣判兩所學校為促進多元族裔入學，採取「平權措施」違憲，認定「種族」不該被視作招生考量因素，掀起正反爭論。

民主黨進步派紛紛痛批，判決將損及非裔和拉丁裔學生權益，使平權運動開倒車。緊接著美國社會便開始醞釀，力圖終結另一項涉及公平性的招生制度：傳承入學。

反對「傳承入學」人士抨擊，部分大學招生優待捐款者或校友子女，讓白人和富裕家庭後代，享有類似階級世襲的特權。

7月25日，美國教育部證實，部內民權辦公室已針對3個自由派團體提出的控訴，根據1964年的民權法案，對哈佛大學「傳承入學」制度展開調查。

美國總統拜登（Joe Biden）隨後亦表示，「傳承入學」有失公平。

觀察實際數據，美國民間機構「國家經濟研究局」（National Bureau of Economic Research）於2019年的調查曾經發現，43％進入哈佛大學的白人學生為運動員或「傳承入學」族群，即父母為校友、教職員或捐款者。

其他族裔，包括亞裔、非裔、拉丁裔的此類型學生人數，則迅速下降。

就全美大學來看，《紐約時報》援引Inside Higher Ed機構於2018年發布的調查，顯示美國42％的私立大學及6％的公立大學，招生過程採取「傳承入學」制度。

皮尤研究中心（Pew Research Center）去年公布的民調則發現，高達75％的民眾反對「傳承入學」制度，顯示美國社會普遍認為此作法可能有失公平。

近年，一些學校如約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），已開始屏棄傳統招生政策；另外，根據世紀基金（The Century Foundation）報告指出，加州大學體系學校，因面臨訴訟和公投壓力也選擇終結此政策。

在「平權措施」訴訟案審理過程中，「傳承入學」曾一併被檢視，美國前總統川普（Donald Trump）提名的最高法院大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）也批評，「傳承入學」獨厚白人和富裕人士。

以此來看，在「傳承入學」議題上，美國兩黨皆出現批評聲浪。

不過，向來推崇「平權措施」的部分菁英名校卻表示，「傳承入學」制度有助學校不同世代社群關係建立，以及「學校財政經費援助」。

紐時就指出，哈佛大學一個委員會曾對終止「傳承入學」表達憂心，認為如此一來，用於支援學生族群多樣性和卓越表現的校友捐款可能會減少。

此外，耶魯大學（Yale University）的大學部招生主任昆蘭（Jeremiah Quinlan）去年在國會聽證會上也表示，禁止「傳承入學」將有損學術自由，並質疑這樣的禁令，究竟能對低收入戶學生或代表性不足的族群，產生多大的實質影響。

《舊金山紀事報》援引加州政府紀錄指出，南加州大學（University of Southern California）、裴柏汀大學（Pepperdine University）、先鋒大學（Vanguard University）過去4年曾招收少部分與校友或捐款大戶有關係、但是「未達到學校最低入學要求」的學生。

私立大學如史丹佛大學（Stanford University）和聖克拉拉大學（Santa Clara University），同期亦有考量「傳承入學」制度。

如今，美國教育部對哈佛大學展開調查，此傳統制度面臨強大挑戰。哈佛大學已透過聲明表示，學校在「平權措施」裁決出爐後，便開始檢視學生錄取方式以符合法律規範，並將持續致力學生多樣性。

美國教育部預料有可能與哈佛大學達成和解，或展開漫長法律訴訟。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺