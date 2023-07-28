2023/07/28,
教育

哈佛大學招生「傳承錄取」制度遭查，名校優待白人和捐款人子女挨批「階級世襲」

哈佛大學招生「傳承錄取」制度遭查，名校優待白人和捐款人子女挨批「階級世襲」
圖為2019年哈佛大學畢業典禮。（圖取自facebook.com/Harvard）

我們想讓你知道的是

就全美大學來看，《紐約時報》援引Inside Higher Ed機構於2018年發布的調查，顯示美國42%的私立大學及6%的公立大學，招生過程採取「傳承入學」制度。皮尤研究中心（Pew Research Center）去年公布的民調則發現，高達75%的民眾反對「傳承入學」制度，顯示美國社會普遍認為此作法可能有失公平。

（中央社）在美國最高法院裁定哈佛大學（Harvard University）以「平權措施」招生違憲後，同樣牽涉機會平等的「傳承入學」面臨教育部調查。這項被視作優待白人和捐款人子女的制度，遭致兩黨多數人士反對，名校則有財政考量。

6月29日，保守派占多數的美國最高法院，才針對哈佛大學與北卡羅來納大學（University of North Carolina）招生爭議做出裁決，宣判兩所學校為促進多元族裔入學，採取「平權措施」違憲，認定「種族」不該被視作招生考量因素，掀起正反爭論。

民主黨進步派紛紛痛批，判決將損及非裔和拉丁裔學生權益，使平權運動開倒車。緊接著美國社會便開始醞釀，力圖終結另一項涉及公平性的招生制度：傳承入學。

反對「傳承入學」人士抨擊，部分大學招生優待捐款者或校友子女，讓白人和富裕家庭後代，享有類似階級世襲的特權。

7月25日，美國教育部證實，部內民權辦公室已針對3個自由派團體提出的控訴，根據1964年的民權法案，對哈佛大學「傳承入學」制度展開調查。

美國總統拜登（Joe Biden）隨後亦表示，「傳承入學」有失公平。

觀察實際數據，美國民間機構「國家經濟研究局」（National Bureau of Economic Research）於2019年的調查曾經發現，43％進入哈佛大學的白人學生為運動員或「傳承入學」族群，即父母為校友、教職員或捐款者。

其他族裔，包括亞裔、非裔、拉丁裔的此類型學生人數，則迅速下降。

就全美大學來看，《紐約時報》援引Inside Higher Ed機構於2018年發布的調查，顯示美國42％的私立大學及6％的公立大學，招生過程採取「傳承入學」制度。

皮尤研究中心（Pew Research Center）去年公布的民調則發現，高達75％的民眾反對「傳承入學」制度，顯示美國社會普遍認為此作法可能有失公平。

近年，一些學校如約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），已開始屏棄傳統招生政策；另外，根據世紀基金（The Century Foundation）報告指出，加州大學體系學校，因面臨訴訟和公投壓力也選擇終結此政策。

在「平權措施」訴訟案審理過程中，「傳承入學」曾一併被檢視，美國前總統川普（Donald Trump）提名的最高法院大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）也批評，「傳承入學」獨厚白人和富裕人士。

以此來看，在「傳承入學」議題上，美國兩黨皆出現批評聲浪。

不過，向來推崇「平權措施」的部分菁英名校卻表示，「傳承入學」制度有助學校不同世代社群關係建立，以及「學校財政經費援助」。

紐時就指出，哈佛大學一個委員會曾對終止「傳承入學」表達憂心，認為如此一來，用於支援學生族群多樣性和卓越表現的校友捐款可能會減少。

此外，耶魯大學（Yale University）的大學部招生主任昆蘭（Jeremiah Quinlan）去年在國會聽證會上也表示，禁止「傳承入學」將有損學術自由，並質疑這樣的禁令，究竟能對低收入戶學生或代表性不足的族群，產生多大的實質影響。

《舊金山紀事報》援引加州政府紀錄指出，南加州大學（University of Southern California）、裴柏汀大學（Pepperdine University）、先鋒大學（Vanguard University）過去4年曾招收少部分與校友或捐款大戶有關係、但是「未達到學校最低入學要求」的學生。

私立大學如史丹佛大學（Stanford University）和聖克拉拉大學（Santa Clara University），同期亦有考量「傳承入學」制度。

如今，美國教育部對哈佛大學展開調查，此傳統制度面臨強大挑戰。哈佛大學已透過聲明表示，學校在「平權措施」裁決出爐後，便開始檢視學生錄取方式以符合法律規範，並將持續致力學生多樣性。

美國教育部預料有可能與哈佛大學達成和解，或展開漫長法律訴訟。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。