哈佛大學招生「傳承錄取」制度遭查，名校優待白人和捐款人子女挨批「階級世襲」
我們想讓你知道的是
就全美大學來看，《紐約時報》援引Inside Higher Ed機構於2018年發布的調查，顯示美國42%的私立大學及6%的公立大學，招生過程採取「傳承入學」制度。皮尤研究中心（Pew Research Center）去年公布的民調則發現，高達75%的民眾反對「傳承入學」制度，顯示美國社會普遍認為此作法可能有失公平。
（中央社）在美國最高法院裁定哈佛大學（Harvard University）以「平權措施」招生違憲後，同樣牽涉機會平等的「傳承入學」面臨教育部調查。這項被視作優待白人和捐款人子女的制度，遭致兩黨多數人士反對，名校則有財政考量。
6月29日，保守派占多數的美國最高法院，才針對哈佛大學與北卡羅來納大學（University of North Carolina）招生爭議做出裁決，宣判兩所學校為促進多元族裔入學，採取「平權措施」違憲，認定「種族」不該被視作招生考量因素，掀起正反爭論。
民主黨進步派紛紛痛批，判決將損及非裔和拉丁裔學生權益，使平權運動開倒車。緊接著美國社會便開始醞釀，力圖終結另一項涉及公平性的招生制度：傳承入學。
反對「傳承入學」人士抨擊，部分大學招生優待捐款者或校友子女，讓白人和富裕家庭後代，享有類似階級世襲的特權。
7月25日，美國教育部證實，部內民權辦公室已針對3個自由派團體提出的控訴，根據1964年的民權法案，對哈佛大學「傳承入學」制度展開調查。
美國總統拜登（Joe Biden）隨後亦表示，「傳承入學」有失公平。
觀察實際數據，美國民間機構「國家經濟研究局」（National Bureau of Economic Research）於2019年的調查曾經發現，43％進入哈佛大學的白人學生為運動員或「傳承入學」族群，即父母為校友、教職員或捐款者。
其他族裔，包括亞裔、非裔、拉丁裔的此類型學生人數，則迅速下降。
就全美大學來看，《紐約時報》援引Inside Higher Ed機構於2018年發布的調查，顯示美國42％的私立大學及6％的公立大學，招生過程採取「傳承入學」制度。
皮尤研究中心（Pew Research Center）去年公布的民調則發現，高達75％的民眾反對「傳承入學」制度，顯示美國社會普遍認為此作法可能有失公平。
近年，一些學校如約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），已開始屏棄傳統招生政策；另外，根據世紀基金（The Century Foundation）報告指出，加州大學體系學校，因面臨訴訟和公投壓力也選擇終結此政策。
在「平權措施」訴訟案審理過程中，「傳承入學」曾一併被檢視，美國前總統川普（Donald Trump）提名的最高法院大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）也批評，「傳承入學」獨厚白人和富裕人士。
以此來看，在「傳承入學」議題上，美國兩黨皆出現批評聲浪。
不過，向來推崇「平權措施」的部分菁英名校卻表示，「傳承入學」制度有助學校不同世代社群關係建立，以及「學校財政經費援助」。
紐時就指出，哈佛大學一個委員會曾對終止「傳承入學」表達憂心，認為如此一來，用於支援學生族群多樣性和卓越表現的校友捐款可能會減少。
此外，耶魯大學（Yale University）的大學部招生主任昆蘭（Jeremiah Quinlan）去年在國會聽證會上也表示，禁止「傳承入學」將有損學術自由，並質疑這樣的禁令，究竟能對低收入戶學生或代表性不足的族群，產生多大的實質影響。
《舊金山紀事報》援引加州政府紀錄指出，南加州大學（University of Southern California）、裴柏汀大學（Pepperdine University）、先鋒大學（Vanguard University）過去4年曾招收少部分與校友或捐款大戶有關係、但是「未達到學校最低入學要求」的學生。
私立大學如史丹佛大學（Stanford University）和聖克拉拉大學（Santa Clara University），同期亦有考量「傳承入學」制度。
如今，美國教育部對哈佛大學展開調查，此傳統制度面臨強大挑戰。哈佛大學已透過聲明表示，學校在「平權措施」裁決出爐後，便開始檢視學生錄取方式以符合法律規範，並將持續致力學生多樣性。
美國教育部預料有可能與哈佛大學達成和解，或展開漫長法律訴訟。
新聞來源
延伸閱讀
- 調查：美國大學階級複製嚴重，落實族群平等的結果竟是讓「中產階級」消失在校園
- 哈佛大學「傳承錄取」制度：有利校友、捐款者子女，遭質疑歧視非白人學生
- 兩位黑人大法官針鋒相對，美國「平權招生爭議」如何在非裔社群激起漣漪？
- 哈佛大學平權招生保障非裔等少數族群，美最高法院裁決違憲，拜登失望稱歧視仍存在
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。