中國是否重蹈日本泡沫經濟覆轍？諾貝爾獎得主克魯曼：情況只會更糟

中國重蹈日本泡沫經濟覆轍？諾貝爾獎得主克魯曼：情況更糟

（中央社）對於中國經濟的未來道路是否會重蹈日本覆轍，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在《紐約時報》上撰文指出，他的答案是「可能不會」，因為中國的情況會更糟。

《紐約時報》中文網26日刊登由克魯曼撰文的「中國會重蹈日本的覆轍嗎」一文。

克魯曼指出，1980年代末，日本經歷了巨大的股市和房地產泡沫，最終泡沫破裂。直到現在，日經平均指數仍遠低於1989年達到的峰值。當泡沫破裂時，留下的是陷入困境的銀行和堆積如山的企業債務，導致了一代人的經濟停滯。

克魯曼接著指出，日本相對衰落的另一重要因素是人口。由於低生育率和不願接受移民，日本的勞動適齡人口自1990年代中期以來一直在迅速下降。

不過，他指出，考慮到日本的人口結構，日本的表現不算太差；日本也成功避免大規模失業。

克魯曼指出，他交談過的很多人說，日本社會比許多外人以為的要更有活力，更有文化創造力。在某些方面，日本與其說是一個警示故事，不如說是一種榜樣，即如何保持繁榮和社會穩定的同時，處理困難的人口結構問題。

至於中國，克魯曼表示，現在的中國和1990年的日本有一些明顯的相似之處，如中國經濟極不平衡，消費需求過低，僅靠過度膨脹的房地產行業維持經濟運轉，勞動適齡人口也在減少。

克魯曼進一步指出，越來越多的人擔心，中國可能已經陷入了「中等收入陷阱」。這個問題困擾著許多新興經濟體，它們增長迅速，但是一旦達到一定程度，就會停滯不前。

他反問，如果中國正走向經濟放緩，它能否複製日本的社會凝聚力？在不造成大規模痛苦或社會不穩定的情況下管理較低增長的能力。

他稱，「我絕對不是中國問題專家，但是，有任何跡象表明中國，特別是在一個不穩定的專制政權下，有能力做到這一點嗎？請注意，中國的青年失業率已經比日本高得多」。

克魯曼最後寫下，從經濟角度來說，中國不太可能成為下一個日本。情況可能會更糟。

中國疫後經濟復甦不佳，現今外界許多討論聚焦，中國是否步入日本後塵。日本野村研究所首席經濟學家辜朝明提出的「資產負債表衰退」，也就是消費者與企業急於還債，而非借貸與投資。近期更在財經界備受討論。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

陷日本泡沫經濟覆轍？中國學者駁牛頭不對馬嘴

中國經濟復甦乏力，經濟界討論落入「資產負債表衰退」，是否重蹈日本覆轍引起關注；中國學者對此反駁，指中國經濟前景良好，以日本經濟衰退的觀點解釋中國轉型問題，是牛頭不對馬嘴。

如何看待中國經濟發展面臨的難題，成為經濟學界討論的熱門話題。日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明日前指出，中國正在落入他稱為「資產負債表衰退」的處境，有必要迅速擴大財政支出刺激經濟解決面臨的挑戰，這一觀點引起熱議。

根據辜朝明的定義，「資產負債表衰退」指的是家庭和企業將更多收入用於減債，而非進行消費或投資。他認為這是造成日本落入通貨緊縮，以及歐美走出2008年金融危機時復甦速度緩慢的一個關鍵因素。

《紐約時報》26日也刊登諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）撰文的「中國會重蹈日本的覆轍嗎」一文。表示現在的中國和1990年的日本有一些明顯的相似之處，如中國經濟極不平衡，消費需求過低，僅靠過度膨脹的房地產行業維持經濟運轉，勞動適齡人口也在減少。

對此，中媒《證券時報》27日刊出中南財經政法大學教授喬新生的「中國不存在資產負債表衰退，經濟前景良好」的文章，指資產負債表衰退理論不能從根本上揭示日本經濟衰退的原因，當然也無法解釋中國經濟發展存在的問題。

這篇文章指出，80年代末期日本經濟出現問題，如何解釋日本經濟衰退現象，學術界存在不同的觀點。「大衰退」一書的作者認為，日本企業意識到，利潤不是用於擴大生產，而是用來減輕債務，因此，日本處於衰退狀態。

文章說，中國經濟經過長達40多年高成長之後，的確有一個調整時期。一些企業負債率相對較高，減少負債，降低資金使用成本，對企業長期發展至關重要。其次，由於對個人收入預期不如從前，一些消費者希望提前償還住房貸款，銀行利率不斷下降，促使他們加快償還商業貸款的步伐。

喬新生認為，這些問題的出現，與日本企業有一定的相似性。但是中國經濟與日本經濟有著本質的不同。日本是財閥資本主義，而中國實行中國特色社會主義市場經濟。以「資產負債表衰退」概念，用來解釋中國經濟轉型時期所面臨的困難，顯然是牛頭不對馬嘴。

另外，微信公眾號「新潮沉思錄」27日也刊出「資產負債表衰退：哭鬧者的藥方，沈默者的毒藥」文章，指這個理論和它衍生出來的各類政策建議，不能實現經濟復甦。

例如，房價下跌重創日本居民資產負債表，造成日本消費需求長期萎靡，這種流行財經敘事披著悲憫民生的外衣，確實能引起一些居民的焦慮共鳴。但這種經濟學敘事詭辯藏在不同的概念定義中。

文章指中國大多數居民持有的大部分財產，僅僅具有維持日常生活的使用價值，與能賺錢的資產相距甚遠。把「閒置的房子租出去，用私家車拉活提高收入」，是對居民資產負債表最諷刺的註解。

文章說，當務之急是修復和提高企業利潤，才能真正解決企業盈利前景弱的痛點。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺