尼日軍方扣押總統貝佐姆、關閉邊境實施宵禁，陸軍參謀長表態支持軍事政變
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貝佐姆於2021年掌權，成為尼日第一位在和平過渡時期上台的總統，他稱「這是人民成熟和領導人智慧的體現」。但如今他本人似乎已經陷入政變，總統衛隊士兵聲稱已經推翻他的政府，並宣布所有機構暫停服務、關閉邊境並實施宵禁。
尼日軍人聲稱推翻總統貝佐姆，關閉邊境實施宵禁
（中央社）西非國家尼日的總統衛隊扣押總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）後，這個脆弱的國家明顯發生政變，軍人27日聲稱已推翻尼日政府，宣布所有機構暫停服務、關閉邊境並實施宵禁。
《法新社》報導，總統消息人士說，心懷不滿的總統衛隊成員26日封鎖位於首都尼阿美（Niamey）的總統官邸與辦公室出入口，在談判破局後「拒絕釋放總統」。
在另9名身穿軍裝的軍人圍繞下，阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）上校發表電視演說宣布：「我們，國防與安全部隊……已決定結束（總統貝佐姆）政權。」
他們說，尼日「所有機構」都將暫停服務、邊界關閉並實施宵禁「直到另行通知」。
西非經濟共同體（Economic Community of West African States）與非洲聯盟（African Union）都譴責他們所稱的「企圖政變」。
親近貝佐姆的消息人士使用同樣字眼，稱企圖政變「注定將失敗」。
尼日軍人聲稱推翻政府後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美國對尼日的經濟援助取決於這個陷入困境的薩赫爾地區（Sahel）國家能否維持「民主治理」。
布林肯說，他與四面楚歌的尼日總統貝佐姆談過話，貝佐姆顯然在一場政變企圖中遭到扣押，他並傳達美國對貝佐姆與尼日民主政體「堅定不移的支持」。
美國國務院發表聲明說：「國務卿布林肯強調，美國與尼日強健的經濟與安全夥伴關係，取決於民主治理的持續與對法規與人權的尊重。」
尼日總統貝佐姆遭扣押，上任後政變威脅不斷
隨著馬利和布吉納法索等國家近年來落入軍政府統治，尼日總統貝佐姆成為非洲薩赫爾沙漠地區中為數不多的親西方、民選領導人之一。
《法新社》報導，貝佐姆於2021年掌權，成為尼日第一位在和平過渡時期上台的總統，他稱「這是人民成熟和領導人智慧的體現」。但如今他本人似乎已經陷入政變，總統衛隊士兵聲稱已經推翻他的政府，並宣布所有機構暫停服務、關閉邊境並實施宵禁。
貝佐姆1960年出生於東南部迪法地區（Diffa），為尼日少數民族阿拉伯裔，曾在南部城市古雷（Goure）和金德（Zinder）就讀，然後前往塞內加爾研讀哲學。
回國後，貝佐姆參與工會活動，並與未來的總統依蘇福（Mahamadou Issoufou）一起成為「尼日民主與社會主義黨」（Nigerien Party for Democracy and Socialism, PNDS）的創始成員。
從2011年開始，在依蘇福的10年總統任期內，貝佐姆成為他的得力助手，並曾在多個政府部會任職。
貝佐姆憑藉在國內外的良好人脈，於2020年中辭職，全心投入總統選舉，最終以超過55％的選票獲勝。上任後，貝佐姆表明要確保依蘇福政府政策的「一貫性」。
國際危機組織（International Crisis Group）研究員伊布拉欣（Ibrahim Yahaya Ibrahim）表示：「在通常會玷汙尼日政權的重大貪腐醜聞中，貝佐姆的名字從未被提及……顯示他在公共事務管理方面的嚴謹程度受到認可。」
在打擊盤踞尼日西部和東部的聖戰分子期間，尼日獲得美法等數個西方國家的支持，這些國家在尼日設有軍事基地。法國軍隊從布吉納法索撤軍後幾個月，仍有1500名法軍留駐尼日。
然而，尼日的安全危機持續存在，政變威脅從未遠離。當年就在貝佐姆宣誓就任的前幾天，政府宣布逮捕了涉嫌企圖政變的幾個人。
另外，尼日一名官員表示，去年3月「總統……在土耳其時」發生了第2次企圖政變，當局隨後展開一次逮捕行動，但從未公開評論此一事件。
尼日陸軍參謀長宣布支持軍事政變，聯合國籲釋放總統
尼日總統貝佐姆26日遭衛隊士兵扣押，這支精英部隊宣布奪取權力。聯合國呼籲立即釋放貝佐姆、恢復憲法秩序。《路透社》報導，尼日陸軍參謀長27日表態支持軍事政變。
63歲的貝佐姆26日在首都尼阿美遭到總統衛隊監禁，扣押總統的軍人宣布尼日「所有機構」都暫停服務、邊界關閉並實施宵禁。
《路透社》報導，由陸軍參謀長簽署的聲明指出，軍方必須維護總統及其家人的「人身安全」，避免「可能製造流血、影響人民安全的致命衝突」。
西方官員表示，這起政變的目前狀況不明。貝佐姆和外交部長馬沙烏杜（Hassoumi Massaoudou）稍早呼籲尼日的民主勢力抵抗這起奪權。
扣押總統的士兵26日深夜發表電視演說宣布貝佐姆的權力已遭褫奪，標誌著這個西非國家發生了2020年以來的第7場政變。
尼日是幫助西方強權國家在薩赫爾地區對抗暴亂的重要盟友。貝佐姆27日上午在社群媒體上矢言保護尼日「得之不易」的民主進展。
馬沙烏杜也呼籲「民主主義者與愛國志士」致力挫敗這場政變。他在之前名為推特（Twitter）的微網誌服務平台X上發推文，做了以上表示。
與此同時，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在今天聲明中指出：「軍人接管尼日的企圖令我震驚和憂慮，我以最強烈措辭予以譴責。必須盡一切努力恢復憲法秩序和法治。」
《法新社》報導，圖克表示：「必須立刻並且無條件釋放穆罕默德・貝佐姆總統，同時確保他的安全。遭到任意拘押的政府成員及其親人也必須立即予以釋放，而且不得有任何附加條件。」
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