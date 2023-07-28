三國漫畫《火鳳燎原》連載逾20年，作者陳某現身漫博，盼讀者是「世界最長命」

（中央社）三國漫畫《火鳳燎原》自2001年連載至今，作者陳某27日現身第22屆漫畫博覽會，舉辦睽違7年的台灣簽名會。他笑說，作者人力不足，不清楚還要畫多久，希望他的讀者是世界最長命的讀者。

陳某來自香港，原任職於廣告公司，1996年以呂布為主角的短篇漫畫「不是人」獲得東立漫畫新人獎冠軍，因此踏入漫畫行業，2001年於台灣「新少年快報」與香港「新少年週刊」發表《火鳳燎原》，同年推出單行本，至今累計到74本單行本，改編動畫今年4月開播。

除動畫外，《火鳳燎原》至今也曾改編為遊戲、舞台劇等。陳某認為，《火鳳燎原》本就是「慢熱」的作品，年輕時看會是一種故事，年長後看起來又是另一種故事，改編作品也讓故事慢慢受到歡迎，這是他想帶給大家的。

相較漫博參觀人潮以學生族群為大宗，參加《火鳳燎原》簽名會的民眾多為支持作品多年的讀者，還有部分上班族特別請假參加簽名會。陳某說，本來擔心有颱風影響無法抵達台灣，還好天氣不錯，很開心看到讀者們。

《火鳳燎原》去（2022）年邁入最終章，陳某表示，這應該會是歷來最長的1篇，他自己也不清楚要畫多久，有畫出來的東西仍必須交代清楚，「幸運的是我在這年紀，畫技仍持續成長，而且大家也看得出來，所以我是畫得越來越開心。」

陳某表示，創作《火鳳燎原》過程最占據時間的也是畫畫，想劇情通常是半天左右就能想1回，「我是一直畫一直改，因為沒有限制所以就恣意地去改。」每當助手交給他背景稿，他都還會自己修改，「是自己虐待自己的過程。」

《火鳳燎原》特色為每個角色故事都細膩而完整，陳某說，這是他堅持的，他認為歷史會留下來的名字都不會是小人物，所以故事中沒有特別的歹角，或是沒有頭腦的人，如何讓三國戰場會出現的大場面有美感，同樣是他長期對作品的堅持。

與《火鳳燎原》相伴逾20年，陳某笑說，平常不會看三國相關作品，「看到就會想到工作。」身為創作者，其實還有許多作品想去完成，但「火鳳是我的大坑，無法走掉，浪費很多想法，希望在故事完結後，我能在90幾歲還推出新作品。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航