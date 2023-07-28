歐洲智庫「中國政策研究報告」：歐盟與歐洲20國對中政策更具戰略視野
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對於台灣，該報告指出，部分歐洲國家如匈牙利、保加利亞官方對台關係自我限縮以合乎中國期待；不過也有捷克、立陶宛等國對台灣開始有較多政治傾向的往來。從該報告分析可見，歐洲國家對中國和台灣的政策取向雖然仍有不小分岐，但整體而言，台海兩岸在其政策討論的能見度日益提高，對相關議題的理解也會更深入。
（中央社）「歐洲智庫中國研究網」27日發表對歐盟及24個歐洲國家的中國政策研究報告，發現其中20國及歐盟本身對中國的看法愈來愈具戰略性，6國提出正式戰略文件，11國政府已建立對中國議題的跨部會協調機制。
跨多個機構合作的「歐洲智庫中國研究網」（European Think-tank Network on China）27日發布達200頁報告，探討歐洲對中國政策的變化。上次該研究網絡同樣針對中國議題的跨歐大型報告發表在2015年。
報告指出，這些年來所有歐洲國家對中國的討論都已變成熟，不過在20個對中採取更多戰略視野的國家裡，目前只有6國提出正式官方文件，包括挪威最早在2007年發表中國戰略，接著是荷蘭、瑞典、歐盟、芬蘭、瑞士和今年的德國。
立陶宛、捷克、法國等尚未有單獨的中國戰略文件，但已各自在印太戰略和安全戰略中納入中國議題。西班牙、拉脫維亞、丹麥等國則是在外交年報等整體性的文件中探討中國。只有保加利亞、匈牙利和波蘭政府還未從戰略角度探討中國。
在各自政府內部，歐盟和11個國家設有跨部會機制分享關於中國的資訊、知識並協調政策，包括荷蘭、瑞典和芬蘭等。此外，16個歐盟成員國對於外來直接投資（FDI）已立法監管，4國正在立法中。
不過該報告發現，在俄烏戰爭提高了歐洲國家對俄國經濟依賴的警覺後，除了歐盟本身提出包含以中國為對象的一系列「去風險化」（de-risking）政策，個別國家目前只有芬蘭和荷蘭提出了系統性的公開分析，探討對中國等外國的經濟依賴。
立陶宛和拉脫維亞正在匯整經濟依賴的內部報告，德國、捷克、挪威和波蘭則正在進行評估。
對於台灣，該報告指出，部分歐洲國家如匈牙利、保加利亞官方對台關係自我限縮以合乎中國期待；不過也有捷克、立陶宛等國對台灣開始有較多政治傾向的往來。
這份報告並以政治關連、經濟取向兩條軸線，劃分中國對這24個國家和歐盟的重要性。在4個象限中，荷蘭和立陶宛最聚焦在對中國經濟去風險化，且對中關係的政治性也最高，而葡萄牙及匈牙利則最想要與中國深化經濟連結、對中政治考量也偏低。
以荷蘭而言，2013、2019兩年都發表了中國政策文件，變化最大的是對中國思考朝向「政治化和安全化」，例如中國在歐洲的投資活動。
該報告分析，2019年荷蘭對中政策文件最主要信條是「在可能的範圍內開放，在需要的範圍內保護」，且接下來的發展更朝向保護的面向。例如2020年荷蘭政府兩度出手阻擋中國併購荷蘭企業。
今年初荷蘭的外來投資監管法案施行後，中資擁有的荷蘭安世半導體（Nexperia）計畫併購荷蘭晶片新創Nowi案件就將接受新法的審查。
從該報告分析可見，歐洲國家對中國和台灣的政策取向雖然仍有不小分岐，但整體而言，台海兩岸在其政策討論的能見度日益提高，對相關議題的理解也會更深入。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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