梅洛尼首訪美，白宮警告與中國達成協議很危險；美義領袖發表聯合聲明，強調台海穩定重要性

美義領袖發表聯合聲明，強調台海和平穩定重要性

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間27日）在白宮與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行雙邊會談，會後發表聯合聲明。聲明指出，維護台海和平穩定至關重要，有利於區域與全球安全與繁榮，兩人也承諾就中國帶來的機遇與挑戰加強磋商。

拜登今天在白宮與來訪的梅洛尼舉行雙邊會談。義大利是明（2024）年七大工業國集團（G7）的輪值主席國，烏克蘭戰爭以及近來傳出義大利考慮退出與中國的一帶一路協議，都讓這場會談備受關注。

兩人在會談後發表聯合聲明指出，將持續支持烏克蘭抵抗俄羅斯的非法侵略，並繼續向烏克蘭提供政治、軍事、財政與人道主義救援。兩人也對俄羅斯片面退出黑海穀物協議（Black Sea Grain Initiative），以及俄羅斯對烏克蘭糧食儲存與運輸基礎設施的攻擊予以譴責。

在談到印太時，聲明指出，美國與義大利堅定致力於建設自由、開放、繁榮、包容與安全的印太區域，美國歡迎義大利增加在印太區域的涉入。雙方也重申維護台海和平穩定至關重要，有利於區域與全球安全與繁榮。美國與義大利還承諾就中華人民共和國帶來的機遇與挑戰，加強雙邊與多邊磋商。

兩人也談到地中海地區、非洲、西巴爾幹區域安全與非法移民，以及就氣候變遷、糧食、關鍵礦產、網路安全、自由公平貿易、太空合作、科技研發等議題交換意見，並承諾共同合作。

梅洛尼首訪美，白宮警告與中國達成協議很危險

義媒報導，義總理梅洛尼首次美國行象徵重申美義之間牢固關係。報導指出，雖然一帶一路並沒有明確納入會談議題，但一帶一路將不可避免地成為與總統拜登會談核心。美國向義國警告，與中國達成的協議，是危險的。

《安莎通訊社》（ANSA）今日報導，梅洛尼在上午赴美國國會，會見參議院各黨團領導人後，隨後將前往白宮與拜登進行雙邊會談。時間訂於美國當地時間下午3時（義大利晚上9時），在白宮接見義大利總理，以重申美國和義大利之牢固關係。

報導指出，白宮在一份聲明中寫道拜登與梅洛尼將討論他們的共同戰略利益，包括共同承諾繼續支持烏克蘭、關注北非事態發展以及因應中國威脅加強更密切的跨大西洋協調。此外，也將討論義國明年即將擔任七大工業國集團輪值主席國問題。

報導指出，雖然一帶一路並沒有明確納入議題，但義大利可能退出一帶一路將不可避免地成為梅洛尼與拜登會談的核心內容。美國向義大利警告說，與中國達成的協議是「危險的」，即使選擇權取決於義大利。

報導指出，梅洛尼首次以總理身分來到美國，前往華盛頓的目的是為獲得美國的支持，也是是為了她長久以來放在心上，最想達成的願望，即是外交政策。包括非洲、地中海地區的發展和遏制移民勢必成為她任內之中不可分割的使命。

報導指出，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，拜登和梅洛尼之間已經形成了「偉大的聯盟」，以至於美國總統迫不及待地想見到梅洛尼，拜登發現與梅洛尼合作非常好。

報導指出，正是義大利自始至終在烏克蘭問題上堅定不移的立場，才助長了這一盟友的「大信用」。儘管兩位領導人在某些議題上屬於對立（如LGBTQ+），但拜登、柯比還是站在梅洛尼那邊，試圖打斷那些向他們質疑梅洛尼「極右」政策的人，表示尊重義大利人的選擇。

報導續稱，梅洛尼將與拜登討論義大利明年擔任G7輪值主席國的議程，不可避免地，非洲將成為核心議題，正如上週在羅馬舉辦國際移民會議向非洲馬泰計劃（piano Mattei for Africa）邁出第一步一樣。梅洛尼將要求拜登支持針對移民出發國和過境國的新做法，此外，她也正在尋求美國的支持來解除國際貨幣基金組織對突尼西亞的貸款凍結。

報導總結，最微妙的問題仍然是與北京的關係。美國宣布會談將討論針對中國進行更密切的跨大西洋協調，但也不諱言達成協議是危險的。義大利外交部已確認將對此進行討論，畢竟中國仍是國際關係中重要的對話者，而且還體現在經濟交流上。續簽一帶一路與否一個非常複雜的決定，尤其是要避免任何報復。

義大利總理梅洛尼訪美，美國會領袖讚揚

義大利媒體報導，總理梅洛尼訪美，赴美國國會，會見眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。梅洛尼重申西方團結一致，捍衛規則。麥卡錫說梅洛尼是具前瞻性的領袖，她的遠見會讓美義關係更堅實穩固。

義大利《安莎通訊社》（ANSA）今天報導，梅洛尼今天造訪美國國會，在國會山莊會見參議院黨團領袖，她向在場國會議員表示：「我們周圍許多事情正在變化，但有些事是一些人沒預料到的，那就是西方團結起來，想要捍衛基於規則的世界。」

梅洛尼隨後會見美國眾議院議長麥卡錫，受到麥卡錫歡迎。

梅洛尼在與麥卡錫會面結束後表示：「如果沒有一個基於國際法的世界，我們將生活在一個基於混亂的世界，在這個世界中，軍事實力更強的人可以入侵鄰國，這不是我們想要生活的世界。我們希望生活在一個尊重主權和自由的世界。」

麥卡錫表示：「我很高興再次見到義大利總理梅洛尼。在羅馬會面後，我們得出的結論是，她是給我們留下最深刻印象的領袖之一，無論是民主黨還是共和黨，她是一位具前瞻性領袖。」