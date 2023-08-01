【圖表】《芭比》力壓《奧本海默》，女導演要拿下北美票房冠軍有多困難？
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話題新片《芭比》上映後屢創佳績，導演葛莉塔潔薇更創下女性導演影史上最高北美首映票房紀錄。但回顧過往數據，我們發現好萊塢導演性別不均問題，少有女導演出頭機會，此次《芭比》全球票房狂賣是特例嗎？還有哪些女導演也曾創下紀錄，讓我們一起來看看。
今（2023）年7月強檔電影《芭比》、《奧本海默》雙雙開出票房紅盤，首週末票房成績就衝破紀錄，創下北美自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後週末票房新高。
其中由女性導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的《芭比》票房更力壓克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）的《奧本海默》，取得1.6億美元的佳績，也因此成為影史首週末票房最高紀錄的女性導演。
回顧2018年至今的週末票房變化可以發現，近年首週末票房最高的紀錄保持者為2019年的《復仇者聯盟：終局之戰》，上映首週末就在北美賣破3.5億美元，締造影史上最高的紀錄。但隨後COVID-19疫情爆發，使得電影院被迫關門停止營業，票房大幅萎縮，直到2021年以後才逐漸回升。
2023年暑假《芭比》強碰名導諾蘭新片《奧本海默》檔期上映，卻意外在網路上掀起一陣「芭本海默」（Barbenheimer）的迷因風潮，因此大幅提升話題熱度及影迷間的討論度，也提升觀眾進影院的意願，讓北美週末電影總票房衝上3.1億美元，創下疫情後新高紀錄。
除了「芭本海默」效應所創下的可觀紀錄，《芭比》也讓導演葛莉塔潔薇成為影史首映票房最高的女性導演。回顧過往女導演電影票房前5名紀錄，《芭比》以1.6億美元票房，超越先前安娜波頓（Anna Boden）聯合執導的《驚奇隊長》1.5億美元，及派蒂珍金斯（Patty Jenkins）單獨執導的《神力女超人》1.03億美元。《駭客任務：重裝上陣》則是前五名榜單中唯一一部在2010年以前發行，由跨性別導演組華卓斯基姐妹執導，當年也創下首映票房9100萬美元。
《芭比》所締造的紀錄，若放眼在多是由男性執導的好萊塢電影圈裡，更是難能可貴。
根據南加州大學安納伯格傳播與新聞學院包容性倡議單位（USC Annenberg Inclusion Initiative）研究每年票房排名前100名作品的報告指出，2007年至2022年總計有1653位導演，其中女導演所佔比例僅有約5.6%，比例相當懸殊。
但研究中也發現，若比較男性導演與女性導演的作品評價中位數與平均，女性以平均57.8略高於男性55，顯示男女性執導電影在票房表現及評價上不分軒輊，但整體電影市場及製片廠選擇偏好，仍以男性導演為主流，女性能躋身主流大片的位置仍屬少數，凸顯好萊塢電影導演職業的性別不平等情況仍很普遍。
我們也利用這份報告的名單檢視2000年後至今北美週末票房冠亞軍紀錄，發現只有19個週末由女性導演參與執導的電影奪下冠軍。
不只是美國票房，《芭比》也陸續在全球票房開出亮眼成績。根據票房網站Box Office Mojo統計，截至31日為止，全球票房已經超越7.7億美元，超越《玩命關頭10》，擠入2023年最佳票房前三名，緊咬第二名《星際異攻隊3》及第一名《超級瑪利歐兄弟電影版》。
根據先前報導，葛莉塔潔薇能接下《芭比》導演筒的原因，部份據傳是來自於主演芭比一角，同時也是製片的瑪格羅比（Margot Robbie）向製片廠華納兄弟強力舉薦，讓製片廠相信投入1.45億美元製作預算的《芭比》，能在全球市場帶來盈利。她也相信，《芭比》在全球票房能夠帶來10億美元的票房收入，強調這樣的成功，取決於葛莉塔潔薇的加入。如今《芭比》全球票房仍持續成長，是否有機會突破10億美元大關，關注好萊塢的影迷皆拭目以待。
資料來源：Box Office Mojo、USC Annenberg Inclusion Initiative
備註：《駭客任務：重裝上陣》導演華卓斯基姐妹為跨性別女性，因此在報告中被歸類為女性導演。
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核稿編輯：林奕甫
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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