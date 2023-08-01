2023/08/01,
影劇

【圖表】《芭比》力壓《奧本海默》，女導演要拿下北美票房冠軍有多困難？

【圖表】《芭比》力壓《奧本海默》，女導演要拿下北美票房冠軍有多困難？

我們想讓你知道的是

話題新片《芭比》上映後屢創佳績，導演葛莉塔潔薇更創下女性導演影史上最高北美首映票房紀錄。但回顧過往數據，我們發現好萊塢導演性別不均問題，少有女導演出頭機會，此次《芭比》全球票房狂賣是特例嗎？還有哪些女導演也曾創下紀錄，讓我們一起來看看。

今（2023）年7月強檔電影《芭比》、《奧本海默》雙雙開出票房紅盤，首週末票房成績就衝破紀錄，創下北美自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後週末票房新高。

其中由女性導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的《芭比》票房更力壓克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）的《奧本海默》，取得1.6億美元的佳績，也因此成為影史首週末票房最高紀錄的女性導演。

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Photo Credit: 華納兄弟

回顧2018年至今的週末票房變化可以發現，近年首週末票房最高的紀錄保持者為2019年的《復仇者聯盟：終局之戰》，上映首週末就在北美賣破3.5億美元，締造影史上最高的紀錄。但隨後COVID-19疫情爆發，使得電影院被迫關門停止營業，票房大幅萎縮，直到2021年以後才逐漸回升。

2023年暑假《芭比》強碰名導諾蘭新片《奧本海默》檔期上映，卻意外在網路上掀起一陣「芭本海默」（Barbenheimer）的迷因風潮，因此大幅提升話題熱度及影迷間的討論度，也提升觀眾進影院的意願，讓北美週末電影總票房衝上3.1億美元，創下疫情後新高紀錄。

北美迎來疫情後最佳週末票房紀錄內文

除了「芭本海默」效應所創下的可觀紀錄，《芭比》也讓導演葛莉塔潔薇成為影史首映票房最高的女性導演。回顧過往女導演電影票房前5名紀錄，《芭比》以1.6億美元票房，超越先前安娜波頓（Anna Boden）聯合執導的《驚奇隊長》1.5億美元，及派蒂珍金斯（Patty Jenkins）單獨執導的《神力女超人》1.03億美元。《駭客任務：重裝上陣》則是前五名榜單中唯一一部在2010年以前發行，由跨性別導演組華卓斯基姐妹執導，當年也創下首映票房9100萬美元。

女性導演電影票房TOP5內文

《芭比》所締造的紀錄，若放眼在多是由男性執導的好萊塢電影圈裡，更是難能可貴。

根據南加州大學安納伯格傳播與新聞學院包容性倡議單位（USC Annenberg Inclusion Initiative）研究每年票房排名前100名作品的報告指出，2007年至2022年總計有1653位導演，其中女導演所佔比例僅有約5.6%，比例相當懸殊。

但研究中也發現，若比較男性導演與女性導演的作品評價中位數與平均，女性以平均57.8略高於男性55，顯示男女性執導電影在票房表現及評價上不分軒輊，但整體電影市場及製片廠選擇偏好，仍以男性導演為主流，女性能躋身主流大片的位置仍屬少數，凸顯好萊塢電影導演職業的性別不平等情況仍很普遍。

我們也利用這份報告的名單檢視2000年後至今北美週末票房冠亞軍紀錄，發現只有19個週末由女性導演參與執導的電影奪下冠軍。

女性導演拿下當週票房冠軍內文

不只是美國票房，《芭比》也陸續在全球票房開出亮眼成績。根據票房網站Box Office Mojo統計，截至31日為止，全球票房已經超越7.7億美元，超越《玩命關頭10》，擠入2023年最佳票房前三名，緊咬第二名《星際異攻隊3》及第一名《超級瑪利歐兄弟電影版》。

根據先前報導，葛莉塔潔薇能接下《芭比》導演筒的原因，部份據傳是來自於主演芭比一角，同時也是製片的瑪格羅比（Margot Robbie）向製片廠華納兄弟強力舉薦，讓製片廠相信投入1.45億美元製作預算的《芭比》，能在全球市場帶來盈利。她也相信，《芭比》在全球票房能夠帶來10億美元的票房收入，強調這樣的成功，取決於葛莉塔潔薇的加入。如今《芭比》全球票房仍持續成長，是否有機會突破10億美元大關，關注好萊塢的影迷皆拭目以待。

資料來源：Box Office MojoUSC Annenberg Inclusion Initiative

備註：《駭客任務：重裝上陣》導演華卓斯基姐妹為跨性別女性，因此在報告中被歸類為女性導演。

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核稿編輯：林奕甫


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