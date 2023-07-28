印尼峇里島成為俄烏公民避戰地：與敵國人民比鄰而居，俄烏社群關係緊繃、形同陌路

文：李宗憲（中央社記者）

峇里島在俄烏戰爭爆發後成為俄烏公民的避戰地，從去年至今年5月，已有超過13萬名俄羅斯人、2萬名烏克蘭人入境峇里島，一度引發當地反俄情緒。逃離烽火前線的兩群異鄉人間，隱現難以跨越的無形高牆。

「我們和俄羅斯人不一樣，不是同一社群，也沒任何瓜葛」，被問及與俄羅斯社群的關係時，旅居峇里島的烏克蘭人德米特羅堅定說，他不希望任何人把烏克蘭和俄羅斯人視為同一群體。

俄羅斯與烏克蘭人為了逃離家鄉戰火，過去一年陸續聚集到這座亞洲熱帶島嶼，這2個鄰國公民，在峇里島形同陌路，俄烏2個社群幾乎沒有任何交集，且隨著戰事持續，關係愈趨緊張。

烏克蘭社群領袖德米特羅（Dmytro）向記者表示，他們知道自己是來自外國的「客人」，必須尊重這裡的法規，因此希望減少與俄羅斯公民的接觸，主要是避免惹事或引起任何爭端。

德米特羅解釋，俄羅斯人對烏克蘭人大屠殺，試圖毀滅烏克蘭，因此「無法跟他們（俄羅斯人）有連結，無論是現在或是未來都不會，我們不想製造麻煩或與他們爭吵。來者是客，我們是客人，必須要尊重印尼人」。

大部分在峇里島的烏克蘭人和德米特羅持相同看法。俄烏戰爭爆發前就移居至峇里島的瑪卡妮特（Oleksandra Makharynets）剛把在家鄉的59歲母親接到峇里島生活。

她說：「很多俄羅斯人在開戰後湧入這座島嶼，他們是瘋狂的鄰居，正在摧毀我們的城市。」

瑪卡妮特目睹了俄人移居潮，和德米特羅一樣，她也強調，烏克蘭社群不會和俄國人交流，「（俄國人）他們就像其他澳洲、美國或法國人一樣，各自發展出自己的社群，我們不與他們交流」。

原本就沒有太多連結的俄烏2個社群在今年3月後，雙方關係更為緊繃，也更加疏離。

Photo Credit: 中央社 峇里島是許多國際旅客喜愛的旅遊景點。俄烏戰爭爆發後，則成為許多俄烏公民逃離戰爭的地方。中央社記者李宗憲峇里島攝 112年7月27日

峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）3月向印尼中央政府建議，取消俄羅斯和烏克蘭公民到峇里島的落地簽措施，原因是有許多俄烏公民在峇里島逾期居留或非法工作，違反簽證規定。

據峇里島政府統計，今年1月至7月11日，峇里島有178名外國人因違規遭驅逐出境，其中以俄羅斯公民最多，共46人。最近幾個案例包括2名俄國人使用觀光簽證非法工作，以及3名俄國人因賣淫而被驅逐出境。

取消俄烏公民落地簽的建議，引發在峇里島的烏克蘭人相當不滿，他們認為，烏克蘭人奉公守法且尊重當地文化，不希望與俄羅斯人混為一談，又或被視為同一社群。

烏克蘭駐印尼大使哈米寧（Vasyl Hamianin）曾向印尼媒體指出，自2019年以來，僅有8名烏克蘭人被印尼政府驅逐出境，他表示，取消烏克蘭公民落地簽的建議毫無根據。

他說：「這個建議令人反感，別把俄羅斯人和烏克蘭人混為一談， 我們非常不一樣。」

Photo Credit: 中央社 旅居峇里島多年的俄羅斯人佐瑞列夫認為，烏克蘭政府透過政治宣傳，希望凸顯出俄烏兩國是完全不同的個體。圖為佐瑞列夫（右）與另外2名俄羅斯友人。中央社記者李宗憲峇里島攝 112年7月27日

烏克蘭駐峇里島名譽領事館也透過電子郵件向《中央社》強調，「烏克蘭與俄羅斯是2個截然不同的社群，這點非常重要，烏克蘭社群不與俄羅斯公民聯繫或交流」。

事實上，搬至峇里島的俄羅斯人中，有一部分是抱持反戰立場，但對烏克蘭而言，要與戰爭的敵人保持友好關係並不容易，僅有少數烏克蘭人做得到，但幾乎都不願受訪。

持反戰理念的俄羅斯人羅曼（Rameo）在峇里島的鄰居是來自烏克蘭的一家人。羅曼說，平常遇到他們會打招呼聊天，關係不錯，但他也向記者坦承，相處上的確有些疙瘩，因為自己國家的政府正侵犯他們的土地。

羅曼認為，在峇里島的俄烏公民不會彼此厭惡。當他遇到烏克蘭人時，總希望能親口道歉。他說：「雖然是我的政府發起這場戰爭，不是我，但我仍想要對烏克蘭人道歉。」

Photo Credit: 中央社 烏克蘭社群不定期會在餐廳或咖啡廳舉行聚會，凝聚感情，他們通常不會和俄羅斯社群有任何交流，且希望外界不要就烏俄公民混為一談。中央社記者李宗憲峇里島攝 112年7月27日

旅居峇里島多年的俄羅斯人佐瑞列夫（Alexander Zorilov）觀察到，戰事爆發後，烏克蘭政府持續透過政治宣傳，希望凸顯出俄烏是完全不同的個體，但從地理位置到歷史文化，2國關係密切，本是兄弟之邦，本來就很難完全切割。

佐瑞列夫透露，他的前妻是烏克蘭人，2人生下了俄烏混血的女兒。如今看著峇里島上的俄烏公民因戰爭而形同陌路，成為互不連結的個體，他無奈地說：「戰爭爆發後，烏克蘭人想保護自己的國家，這完全可以理解，因為對烏克蘭而言，俄羅斯是敵人，那你還能期待些什麼？」

Photo Credit: 中央社 位於峇里島烏布的帕克（Parq）的住戶中，有8成是俄羅斯人，這些俄羅斯人與同樣在峇里島的烏克蘭人沒有太多交集。中央社記者李宗憲峇里島攝 112年7月27日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺