皮尤24國大規模民調：高達67%的受訪對中國看法負面，但年輕人對中國正面評價較高

美國智庫組織「皮尤研究中心」（Pew Research Center）27日公布一份大規模民調，顯示全球24個國家對中國普遍持負面觀感，有高達67%的受訪者對中國看法負面，不過報告也發現，接受調查的國家中，超過40歲的中年人對中國的負面看法多於年輕人。

中國在過去一年試圖在全球扮演和平大使的角色，不僅斡旋伊朗與沙烏地阿拉伯這對伊斯蘭宿敵復交，也公布12點解決烏克蘭危機的和平方案，但這樣的形象塑造在國際間顯然並不奏效。皮尤研究中心最新發表對中國觀感的民調，顯示在許多接受調查的國家中，對中國的負面看法比例已達到歷史新高，受訪的24個國家中，超過六成的受訪者對中國在國際上的表現持負面看法（67%），其中日本和澳洲（87%）、瑞典（85%）與美國（83%）對中國負面觀感最高。

Photo Credit: 皮尤研究中心

而近年對中國的負面觀感增加最多的，則是屢屢和中國發生邊境衝突的印度，印度民眾對中國的負面看法從2019年的46%攀升至67%；而一直相當支持基輔的波蘭，對中國的負面看法也自2022年的55%增加到67%，可能與中國一直不願譴責俄羅斯入侵烏克蘭有關。

整體來看，76%受訪者認為中國在外交政策上未考量其他國家利益，北美、歐洲和亞太地區的民眾特別如此，其中瑞典人對中國忽視該國利益的感覺最為強烈，比例高達93%。《外交政策》（Foreign Policy）日前刊登專文也指出，瑞典對中態度在11個接受調查的歐盟國家中最為鷹派，這樣的公眾觀點無法以瑞中雙邊關係解釋，但或許與俄羅斯入侵烏克蘭、瑞典亟欲加入北約的恐慌氛圍有關。

Photo Credit: 皮尤研究中心

哪些國家對中國好感度增加？

另一方面，調查也發現中等所得的 國家對中國的態度比高所得國家更為樂觀。 接受調查的3個拉丁美洲國家（阿根廷、墨西哥和巴西）對中國的觀點較為溫和，墨西哥和巴西都有44%的人表示中國確實考慮了他們國家的利益；而3個非洲國家（南非、肯亞、奈及利亞）更有超過半數的受訪者認為，中國的外交政策上的確考慮了他們的利益。

值得注意的是，過去4年墨西哥對中國的好感度有所上升，或許和自2019年以來，中國對墨西哥的外國直接投資率顯著上升有關。奈及利亞和肯亞對中國的正面評價同樣也大幅上升，分別來到80%、72%，印尼對中國的好感則反跌為升。

74%受訪者對習印平沒有信心，這4個國家例外

調查也發現，整體來看有高達74%受訪者對習近平能否在全球事務採取正確行動表示沒有信心，澳洲、加拿大與法國絕大多數受訪者「完全沒有信心」；而與去年相比，今年波蘭人和英國人對習近平的信心更低（對習近平不信任的比例分別上升了9%和5%）。

不過非洲國家除外，習近平在肯亞和奈及利亞獲得了相對較高的支持率，這兩個國家的大多數人表示，他們對他在世界舞台上的表現有一定的信心，印尼和南非的受訪者對習近平的看法也是正面多於負面。

Photo Credit: 皮尤研究中心

比起中年人，年輕人對中國正面評價較高

雖然高所得國家整體來說對中國持負面看法，但報告也發現，這些國家中超過40歲的中年人對中國的負面看法多於年輕人。例如，在英國，40歲以上的民眾中有76%的人對中國持負面看法，而18至39歲的比例則為59%，加拿大、德國、日本等國家也存在顯著的年齡差異。

在大約一半的受訪國家中，18歲至39歲的年輕人比40歲及以上的人更對中國的娛樂、科技和大學教育給予正面評價。在日本，與中年人相比，年輕人認為中國大學是最好或高於平均的可能性高出15個百分點，對科技成就的肯定高出13個百分點，對娛樂的肯定高出8個百分點。

高所得國家不再視中國為經濟強國，也不看好中國「軟實力」

在接受調查的24國中，只有不到4成的人認為中國是領先世界的經濟強國（38%），更多人認為美國才具有此地位（48%）。

而在大約一半的受訪國家中，人們認為中國是領先世界的經濟強國的比例比幾年前要小， 這些變化主要發生在高收入國家。 例如在瑞典，2019年有47%的人認為中國是頭號經濟體，但今年卻下降到只有32%的人認為如此。 即使在澳洲，人們認為中國比起美國更是第一大經濟體，但這樣的比例也自2020年以來下降了5%。

有趣的是，鄰近中國的富國——日本和韓國都不將中國視為卓越經濟體，這兩國對中國軟實力的評價也低於其他國家，韓國更是唯一對中國軍事力量的評價高於其科技成就的國家。

Photo Credit: 皮尤研究中心

雖然中國近年強調向海外出口「軟實力」，但多數的國家也不看好中國的娛樂（電影、電視和音樂）和生活品質，評價遠低於中國的「銳實力」（軍事力量）。

德國、澳洲和加拿大對中國的生活品質評價最低，而瑞典、韓國、日本與荷蘭對中國的娛樂評價最差。

Photo Credit: 皮尤研究中心

學者怎麼看這份民調？

美國智庫「布魯斯金學會」中國問題學者何瑞恩（Ryan Hass）認為，這份民調挑戰了之前稱對中國負面看法上升是美國現象、或者是美國主導的現象的觀點；但他也提醒，國際形象會隨著當權者的不同上下震盪，美國也是如此。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）認為，這項報告可被視作給習近平的一記警鐘。

不過澳洲昆士蘭科技大學兼任教授鮑韶山（Warwick Powell）則認為不必然，他指出皮尤研究中心刻意選擇了北約、「四方安全對話」（QUAD）或其他與美國軍事結盟的國家作為調查對象，選擇性抽樣有助於讓這項調查結果成為各家媒體的頭條新聞，鮑韶山認為，這項報告顯示「我們的世界正變得如此分裂」。