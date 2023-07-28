皮尤24國大規模民調：高達67%的受訪對中國看法負面，但年輕人對中國正面評價較高
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雖然高所得國家整體來說對中國持負面看法，但報告也發現，這些國家中超過40歲的中年人對中國的負面看法多於年輕人。在大約一半的受訪國家中，18歲至39歲的年輕人比40歲及以上的人更對中國的娛樂、科技和大學教育給予正面評價。
美國智庫組織「皮尤研究中心」（Pew Research Center）27日公布一份大規模民調，顯示全球24個國家對中國普遍持負面觀感，有高達67%的受訪者對中國看法負面，不過報告也發現，接受調查的國家中，超過40歲的中年人對中國的負面看法多於年輕人。
中國在過去一年試圖在全球扮演和平大使的角色，不僅斡旋伊朗與沙烏地阿拉伯這對伊斯蘭宿敵復交，也公布12點解決烏克蘭危機的和平方案，但這樣的形象塑造在國際間顯然並不奏效。皮尤研究中心最新發表對中國觀感的民調，顯示在許多接受調查的國家中，對中國的負面看法比例已達到歷史新高，受訪的24個國家中，超過六成的受訪者對中國在國際上的表現持負面看法（67%），其中日本和澳洲（87%）、瑞典（85%）與美國（83%）對中國負面觀感最高。
而近年對中國的負面觀感增加最多的，則是屢屢和中國發生邊境衝突的印度，印度民眾對中國的負面看法從2019年的46%攀升至67%；而一直相當支持基輔的波蘭，對中國的負面看法也自2022年的55%增加到67%，可能與中國一直不願譴責俄羅斯入侵烏克蘭有關。
整體來看，76%受訪者認為中國在外交政策上未考量其他國家利益，北美、歐洲和亞太地區的民眾特別如此，其中瑞典人對中國忽視該國利益的感覺最為強烈，比例高達93%。《外交政策》（Foreign Policy）日前刊登專文也指出，瑞典對中態度在11個接受調查的歐盟國家中最為鷹派，這樣的公眾觀點無法以瑞中雙邊關係解釋，但或許與俄羅斯入侵烏克蘭、瑞典亟欲加入北約的恐慌氛圍有關。
哪些國家對中國好感度增加？
另一方面，調查也發現中等所得的國家對中國的態度比高所得國家更為樂觀。接受調查的3個拉丁美洲國家（阿根廷、墨西哥和巴西）對中國的觀點較為溫和，墨西哥和巴西都有44%的人表示中國確實考慮了他們國家的利益；而3個非洲國家（南非、肯亞、奈及利亞）更有超過半數的受訪者認為，中國的外交政策上的確考慮了他們的利益。
值得注意的是，過去4年墨西哥對中國的好感度有所上升，或許和自2019年以來，中國對墨西哥的外國直接投資率顯著上升有關。奈及利亞和肯亞對中國的正面評價同樣也大幅上升，分別來到80%、72%，印尼對中國的好感則反跌為升。
74%受訪者對習印平沒有信心，這4個國家例外
調查也發現，整體來看有高達74%受訪者對習近平能否在全球事務採取正確行動表示沒有信心，澳洲、加拿大與法國絕大多數受訪者「完全沒有信心」；而與去年相比，今年波蘭人和英國人對習近平的信心更低（對習近平不信任的比例分別上升了9%和5%）。
不過非洲國家除外，習近平在肯亞和奈及利亞獲得了相對較高的支持率，這兩個國家的大多數人表示，他們對他在世界舞台上的表現有一定的信心，印尼和南非的受訪者對習近平的看法也是正面多於負面。
比起中年人，年輕人對中國正面評價較高
雖然高所得國家整體來說對中國持負面看法，但報告也發現，這些國家中超過40歲的中年人對中國的負面看法多於年輕人。例如，在英國，40歲以上的民眾中有76%的人對中國持負面看法，而18至39歲的比例則為59%，加拿大、德國、日本等國家也存在顯著的年齡差異。
在大約一半的受訪國家中，18歲至39歲的年輕人比40歲及以上的人更對中國的娛樂、科技和大學教育給予正面評價。在日本，與中年人相比，年輕人認為中國大學是最好或高於平均的可能性高出15個百分點，對科技成就的肯定高出13個百分點，對娛樂的肯定高出8個百分點。
高所得國家不再視中國為經濟強國，也不看好中國「軟實力」
在接受調查的24國中，只有不到4成的人認為中國是領先世界的經濟強國（38%），更多人認為美國才具有此地位（48%）。
而在大約一半的受訪國家中，人們認為中國是領先世界的經濟強國的比例比幾年前要小，這些變化主要發生在高收入國家。例如在瑞典，2019年有47%的人認為中國是頭號經濟體，但今年卻下降到只有32%的人認為如此。即使在澳洲，人們認為中國比起美國更是第一大經濟體，但這樣的比例也自2020年以來下降了5%。
有趣的是，鄰近中國的富國——日本和韓國都不將中國視為卓越經濟體，這兩國對中國軟實力的評價也低於其他國家，韓國更是唯一對中國軍事力量的評價高於其科技成就的國家。
雖然中國近年強調向海外出口「軟實力」，但多數的國家也不看好中國的娛樂（電影、電視和音樂）和生活品質，評價遠低於中國的「銳實力」（軍事力量）。
德國、澳洲和加拿大對中國的生活品質評價最低，而瑞典、韓國、日本與荷蘭對中國的娛樂評價最差。
學者怎麼看這份民調？
美國智庫「布魯斯金學會」中國問題學者何瑞恩（Ryan Hass）認為，這份民調挑戰了之前稱對中國負面看法上升是美國現象、或者是美國主導的現象的觀點；但他也提醒，國際形象會隨著當權者的不同上下震盪，美國也是如此。
華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie S. Glaser）認為，這項報告可被視作給習近平的一記警鐘。
不過澳洲昆士蘭科技大學兼任教授鮑韶山（Warwick Powell）則認為不必然，他指出皮尤研究中心刻意選擇了北約、「四方安全對話」（QUAD）或其他與美國軍事結盟的國家作為調查對象，選擇性抽樣有助於讓這項調查結果成為各家媒體的頭條新聞，鮑韶山認為，這項報告顯示「我們的世界正變得如此分裂」。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL