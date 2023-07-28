2023/07/28,
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梵蒂岡與越南達成歷史性協議，教廷將在河內增設常駐代表

梵蒂岡與越南達成歷史性協議，教廷將在河內增設常駐代表
圖文7月27日，越南國家主席武文賞在梵蒂岡獲得教宗方濟各私人接見。Photo Credit: GettyImages

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越南在1975年越戰結束由共產黨接管統一的國家後，與梵蒂岡關係破裂。梵蒂岡10多年來一直要求河內當局允許教廷派任常駐代表，越南國家主席武文賞27日獲得教宗方濟各私人接見後，雙方發表聯合聲明，教廷將在河內增設常駐代表。

（中央社） 教廷與越南27日發表聯合聲明指出，教廷與到訪梵蒂岡的越南國家主席武文賞達成協議，將在越南首都河內增設教廷常駐代表。

武文賞（Vo Van Thuong）27日獲得教宗方濟各（Pope Francis）私人接見，隨後教廷新聞室公布此項聯合聲明，指教廷與越南已完成「關於教廷駐越南代表地位和教廷駐越南辦事處地位的協定」（Agreement on the Status of the Resident Papal Representative and the Office of the Resident Papal Representative in Viet Nam）。

教廷官方媒體梵蒂岡新聞網以「教廷與越南推進雙邊關係」為題報導，武文賞會晤教宗與教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）期間，雙方都肯定教廷與越南關係的明顯進展，也讚賞越南當地天主教社群現階段的正面貢獻。

報導指出，雙方深信教廷常駐越南代表將履行協議賦予的角色與任務，在天主教會訓導的激勵下，向越南天主教團體提供支持，同時將履行「追隨國家」（accompanying the nation）的使命並為國家發展做出貢獻。

越南在1975年越戰結束由共產黨接管統一的國家後，與梵蒂岡關係破裂。越南當局當時認為，境內天主教會在歷史上太過親近前殖民強權法國。梵蒂岡10多年來一直要求河內當局允許教廷派任常駐代表。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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