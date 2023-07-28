2023/07/28,
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天使隊放手一搏力拼季後賽，大谷翔平端出完封、雙響砲回應ALL-in宣言

天使隊放手一搏力拼季後賽，大谷翔平端出完封、雙響砲回應ALL-in宣言
天使二刀流球星大谷翔平。Photo Credit: AP / 達志影像

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MLB洛杉磯天使隊先前將陣中明星球員大谷翔平擺上季中交易市場，然而在一番思索後，天使隊高層宣布將力拼8年未及的季後賽門票，並打消交易大谷翔平的念頭，決定放手一搏。大谷也隨即在當日對上老虎隊的雙重賽上，以完封勝及雙響炮的好表現，回應球隊總管的ALL-in宣言。

（中央社）北美運動雜誌「運動畫刊」（SI）電子報獨家報導，美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使已把二刀流球星大谷翔平撤下交易市場，將力拚自2014年以來首度進軍季後賽。

報導引述知情人士說法指出，天使於過去兩天內收到多份針對大谷翔平的交易報價，並進行內部討論之後，27日傍晚不僅決定留下大谷翔平，還決議將在8月1日交易截止日期前加入買家行列。

天使今天賽前距搶下美國聯盟外卡門票還落後3.5場勝差。這支球隊上一次挺進季後賽是在2014年，至今已連8年與季後賽無緣，讓他們與底特律老虎並列聯盟中最久沒進季後賽的球隊。

天使總經理米納希安（Perry Minasian）將聚焦在截止日期之前提升球隊實力，補進一名先發投手和一名後援投手。

球隊預料外野手「神鱒」楚勞特（Mike Trout）鉤骨骨折傷勢能在8月中旬痊癒並歸隊，來得及與大谷翔平同披天使戰袍再拚最後一場。

報導指出，大谷翔平於本季結束後將成為自由球員，預計將獲得破紀錄的肥約，天使將很難贏得這場搶人大戰。

楚勞特與大谷翔平當了6年隊友。天使這6個賽季戰績為380勝429敗，同時從未在美聯西區排名高於第3，或與排名第1球隊勝差少過10場。

大谷翔平的36支全壘打、7支三壘安打、62次保送、長打率0.668、上壘率1.066都在美聯位居領先。

大谷翔平本季確定留天使，球團宣告放手一搏

美國職棒大聯盟季中熱門話題暫告段落，洛杉磯天使高層27日宣布，不會交易大谷翔平，將「放手一搏」在接下來2個月全力搶勝，打進季後賽。

天使今天客場出戰底特律老虎，賽前總經理米納希安（Perry Minasian）接受美國媒體聯訪，談到最近補強投手戰力、不會交易大谷翔平等決策。

大谷翔平與天使6年合約關係，將在今年球季結束之後告終。不過8月1日交易截止日前，美國棒球界熱烈討論，天使隊或可提前賣掉大谷，用他2個月合約，向其他球隊換來年輕新秀。

米納希安今打破傳言，表明球團不會交易大谷翔平。他向媒體抱屈說：「我上次就很清楚地講過了，他不會去別隊，我不知道有沒有人相信我。」

米納希安表示：「我們準備要放手一搏（roll the dice），看看會發生什麼事。」

距交易截止日5天，天使隊不只不賣大谷，還積極補強戰力，用排名第2、第3的農場新秀，向芝加哥白襪換來先發投手吉歐里托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez）。

運動媒體ESPN引述消息來源指出，與其在球季後段交易轉隊，大谷翔平更想留在天使一起爭取季後賽；天使老闆莫瑞諾（Arte Moreno）如果提前交易他，那麼球季結束之後，若要爭取大谷回來，就一點機會也沒有。

美聯西區排名第3的天使，近10戰打出8勝2敗佳績，不只為先前一路下滑的戰績止血，勝率拉回5成，也在外卡排行榜上保有競爭力，距離外卡資格約3.5場勝差。

大谷翔平MLB生涯首場完封，同天炸裂雙響砲

回應球團的All-in宣言，日籍球星大谷翔平不只投出美國職棒大聯盟（MLB）生涯第一場完封勝，更在同一天雙響砲，38轟穩坐全壘打王。

洛杉磯天使作客底特律老虎主場，當地時間27日打雙重賽，午間的第1場比賽大谷翔平擔任先發投手，完投9局只被敲1支安打，沒有任何失分，拿下大聯盟生涯近6年的第一場完封勝。

雙重賽第2場，大谷翔平擔任第2棒指定打擊，3個打數敲出2支安打，都是全壘打。分別是本季第37號、38號全壘打，穩坐大聯盟全壘打王。

昨天因雨延賽，天使與老虎27日一日兩戰。天使分別6比0、11比4擊敗老虎，單日進帳2勝，最近4連勝，明星賽後12場比賽打出9勝3敗。

今（27）日比賽前，天使總經理米納希安（Perry Minasian）正式表明，球團8月1日交易截止日前不會交易大谷翔平，同時積極補強戰力，準備放手一搏，希望在8月、9月全力衝刺，打進季後賽。

球團高層賽前這段談話，美國媒體視為All-in（全力一搏）宣言。大谷翔平在今天一日兩戰當中，分別在投手、打擊兩端繳出超水準的完封、雙響砲，可說是對球團喊話的正面回應。

下午1時開打的首戰，大谷翔平投球，共用111球投9局，只在5局被4棒卡本特（Kerry Carpenter）敲出唯一安打，飆出8次三振，締造這場1安打完封勝。大谷本季戰績9勝5敗，防禦率3.43。

這是大谷自2018年進入美國職棒大聯盟以來，第83場先發投球，第一次繳出完投9局沒有失分的完封。

個人生涯第一場完封之後，大谷翔平在雙重賽的第2戰更神，達成大聯盟有史以來沒有人締造過的紀錄，那就是在雙重賽一日兩戰當中，一場比賽完封、另一場比賽敲全壘打。

才剛用111球繳出1安打完封勝，大谷翔平在雙重賽的第2戰演出單場雙響砲，分別在2局、4局敲出本季的第37、38支全壘打。

大聯盟官網列出時間序，呈現大谷翔平一天內節奏緊湊、投打俱佳的驚奇表現。他當地時間下午3時26分投出完封勝的最後一球，在4時45分敲出第37轟、5時35分敲出第38轟。

大谷沒有打完第2場比賽，他在第7局因為抽筋提前退場。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範


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