天使隊放手一搏力拼季後賽，大谷翔平端出完封、雙響砲回應ALL-in宣言
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MLB洛杉磯天使隊先前將陣中明星球員大谷翔平擺上季中交易市場，然而在一番思索後，天使隊高層宣布將力拼8年未及的季後賽門票，並打消交易大谷翔平的念頭，決定放手一搏。大谷也隨即在當日對上老虎隊的雙重賽上，以完封勝及雙響炮的好表現，回應球隊總管的ALL-in宣言。
（中央社）北美運動雜誌「運動畫刊」（SI）電子報獨家報導，美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使已把二刀流球星大谷翔平撤下交易市場，將力拚自2014年以來首度進軍季後賽。
報導引述知情人士說法指出，天使於過去兩天內收到多份針對大谷翔平的交易報價，並進行內部討論之後，27日傍晚不僅決定留下大谷翔平，還決議將在8月1日交易截止日期前加入買家行列。
天使今天賽前距搶下美國聯盟外卡門票還落後3.5場勝差。這支球隊上一次挺進季後賽是在2014年，至今已連8年與季後賽無緣，讓他們與底特律老虎並列聯盟中最久沒進季後賽的球隊。
天使總經理米納希安（Perry Minasian）將聚焦在截止日期之前提升球隊實力，補進一名先發投手和一名後援投手。
球隊預料外野手「神鱒」楚勞特（Mike Trout）鉤骨骨折傷勢能在8月中旬痊癒並歸隊，來得及與大谷翔平同披天使戰袍再拚最後一場。
報導指出，大谷翔平於本季結束後將成為自由球員，預計將獲得破紀錄的肥約，天使將很難贏得這場搶人大戰。
楚勞特與大谷翔平當了6年隊友。天使這6個賽季戰績為380勝429敗，同時從未在美聯西區排名高於第3，或與排名第1球隊勝差少過10場。
大谷翔平的36支全壘打、7支三壘安打、62次保送、長打率0.668、上壘率1.066都在美聯位居領先。
大谷翔平本季確定留天使，球團宣告放手一搏
美國職棒大聯盟季中熱門話題暫告段落，洛杉磯天使高層27日宣布，不會交易大谷翔平，將「放手一搏」在接下來2個月全力搶勝，打進季後賽。
天使今天客場出戰底特律老虎，賽前總經理米納希安（Perry Minasian）接受美國媒體聯訪，談到最近補強投手戰力、不會交易大谷翔平等決策。
大谷翔平與天使6年合約關係，將在今年球季結束之後告終。不過8月1日交易截止日前，美國棒球界熱烈討論，天使隊或可提前賣掉大谷，用他2個月合約，向其他球隊換來年輕新秀。
米納希安今打破傳言，表明球團不會交易大谷翔平。他向媒體抱屈說：「我上次就很清楚地講過了，他不會去別隊，我不知道有沒有人相信我。」
米納希安表示：「我們準備要放手一搏（roll the dice），看看會發生什麼事。」
距交易截止日5天，天使隊不只不賣大谷，還積極補強戰力，用排名第2、第3的農場新秀，向芝加哥白襪換來先發投手吉歐里托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez）。
運動媒體ESPN引述消息來源指出，與其在球季後段交易轉隊，大谷翔平更想留在天使一起爭取季後賽；天使老闆莫瑞諾（Arte Moreno）如果提前交易他，那麼球季結束之後，若要爭取大谷回來，就一點機會也沒有。
美聯西區排名第3的天使，近10戰打出8勝2敗佳績，不只為先前一路下滑的戰績止血，勝率拉回5成，也在外卡排行榜上保有競爭力，距離外卡資格約3.5場勝差。
大谷翔平MLB生涯首場完封，同天炸裂雙響砲
回應球團的All-in宣言，日籍球星大谷翔平不只投出美國職棒大聯盟（MLB）生涯第一場完封勝，更在同一天雙響砲，38轟穩坐全壘打王。
洛杉磯天使作客底特律老虎主場，當地時間27日打雙重賽，午間的第1場比賽大谷翔平擔任先發投手，完投9局只被敲1支安打，沒有任何失分，拿下大聯盟生涯近6年的第一場完封勝。
雙重賽第2場，大谷翔平擔任第2棒指定打擊，3個打數敲出2支安打，都是全壘打。分別是本季第37號、38號全壘打，穩坐大聯盟全壘打王。
昨天因雨延賽，天使與老虎27日一日兩戰。天使分別6比0、11比4擊敗老虎，單日進帳2勝，最近4連勝，明星賽後12場比賽打出9勝3敗。
今（27）日比賽前，天使總經理米納希安（Perry Minasian）正式表明，球團8月1日交易截止日前不會交易大谷翔平，同時積極補強戰力，準備放手一搏，希望在8月、9月全力衝刺，打進季後賽。
球團高層賽前這段談話，美國媒體視為All-in（全力一搏）宣言。大谷翔平在今天一日兩戰當中，分別在投手、打擊兩端繳出超水準的完封、雙響砲，可說是對球團喊話的正面回應。
下午1時開打的首戰，大谷翔平投球，共用111球投9局，只在5局被4棒卡本特（Kerry Carpenter）敲出唯一安打，飆出8次三振，締造這場1安打完封勝。大谷本季戰績9勝5敗，防禦率3.43。
這是大谷自2018年進入美國職棒大聯盟以來，第83場先發投球，第一次繳出完投9局沒有失分的完封。
個人生涯第一場完封之後，大谷翔平在雙重賽的第2戰更神，達成大聯盟有史以來沒有人締造過的紀錄，那就是在雙重賽一日兩戰當中，一場比賽完封、另一場比賽敲全壘打。
才剛用111球繳出1安打完封勝，大谷翔平在雙重賽的第2戰演出單場雙響砲，分別在2局、4局敲出本季的第37、38支全壘打。
大聯盟官網列出時間序，呈現大谷翔平一天內節奏緊湊、投打俱佳的驚奇表現。他當地時間下午3時26分投出完封勝的最後一球，在4時45分敲出第37轟、5時35分敲出第38轟。
大谷沒有打完第2場比賽，他在第7局因為抽筋提前退場。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL