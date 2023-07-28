在中美貿易戰影響下，為何中國企業熱衷投資泰國而不是越南？

文：杜宗熹

（德國之聲中文網）隨著中美貿易戰和科技戰的不斷發展，過去在中國深耕發展的跨國供應鏈，正在進行重構。而自2018年以來，特別是在新冠疫情之後，面對美中地緣政治衝突，以及關稅優惠和看好新興市場潛力的情況下，許多原先在中國的外資開始轉移到東南亞，而泰國更成為中資企業首選的目標。

長期以來，位處美中之間的泰國，一直在尋求各方的投資，也已擁有一部分的製造業產業鏈。而隨著近年電動汽車產業的崛起，泰國已吸引比亞迪等多家中國汽車製造商進駐，中國對泰國的直接投資更呈上升趨勢。

旅居泰國的台灣新創企業家羅聿向DW表示，之前有中國河北省、江蘇省等地的多家企業都想來泰國設廠，並因此與他接觸。他陪同他們到泰國的工業區考察，而這些企業主透露，受到中美貿易戰衝擊，他們在中國國內的工廠沒什麼訂單，「他們被迫遷移到國外沒有（關）稅（的國家），所以才來泰國（投資）」。

據DW了解，這幾家公司是科技產業鏈中的中下游廠商，包含了總部設在江蘇蘇州和無錫的一些公司。而這些公司與中國A股與台股的一些上市公司都有關聯。另有一家是位於中國河北省的傢俱公司。

經過多次考察，雖然不熟悉泰國的語言文化和法規依然是問題，但只有一家公司最終放棄了泰國的投資計劃。當中進度最快的中國業者，7月底已準備在泰國註冊公司商標，「他們跟著客戶搬到泰國來，所以不需要開發（新）客戶」，羅聿說。

Photo Credit: GettyImages 圖為在曼谷電動車博覽會亮相的中國電動車品牌比亞迪。

中資企業為何青睞泰國

對包含台商在內的許多外企來說，東協首選的投資對像是越南，但中國企業主對越南的顧慮就比較多。除了當地的基礎建設和服務是否到位，包含地緣政治風險、是否會有「排華」等爭端，都成為中資企業投資時評估的重點，而這也是泰國的相對優勢。

《日經亞洲》6月14日曾報導，根據泰國商務部的數據，中國去年再度成為泰國的第一大貿易夥伴，兩國2022年的貿易總額達3.69兆泰銖（約新台幣3.36兆元），佔泰國貿易總額的18%左右。

泰國政府投資委員會 （BOI） 在7月初的一份聲明中表示，2023年前6個月外資直接投資的申請總額達到了3040億泰銖（約新台幣2768億元），年增率達到141%。而中國是泰國今年上半年最大的投資者，投資項目總價值達到了615億泰銖（約新台幣560億元），新加坡和日本緊隨其後，投資額分別為590億泰銖（約新台幣537億元）和353億泰銖（約新台幣321億元）。

台灣佛光大學公共事務系教授、該校南向辦公室主任陳尚懋向DW表示，在供應鏈安全議題逐漸受到重視的情況下，原先在中國的外資企業，開始外移到所謂的「北東協國家」（即中南半島），包含越南、寮國、柬埔寨、泰國與緬甸等5國。

然而，東協各國的發展程度不一，對於企業而言，也會有不同考慮。陳尚懋解讀，由於柬埔寨跟寮國比較落後，基礎建設還有一些問題，所以從中國移出的外資企業，首選都是越南、緬甸或泰國。

但緬甸有國內政治的因素，而越南跟中國有一些地緣政治上的爭端。相較之下，泰國位於中南半島中央的位置，先前軍方執政的泰國政治相對穩定，基礎建設也其他兩國好一點 ，「所以泰國成為中國大陸外移企業的首選」，陳尚懋說。

羅聿透露，來找他協助在泰國設廠的幾位中國企業家，都有去越南考察過設廠的可能性，但最終仍考慮泰國。這主要有兩個原因，首先是越南的基礎建設相對不如泰國，例如工業區的排水良好與否，可能會引發廠商擔憂。此外，泰國人民對中國企業較越南友善，不用擔心「排華」風險，更是重要原因。

對於依賴成熟且低價勞動力的成衣業來說，有大量國際級設計師和本身就有泰絲文化的泰國，即便不是在中國廣東省做成衣業的台商林承戰優先考慮的設廠國家，泰國仍有其相對獨特的優勢，「泰國比較適合做為成衣業的研發中心，而不是生產基地」， 他說。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 越南胡志明市區。

專家：外移東協是長期趨勢

對於在中國已發展多年的外資企業而言，要放棄中國的供應鏈，並非容易的事情，但專家也認為這已是長期趨勢。陳尚懋認為，對於在中國投資的台灣企業來說，外移的現像不是從2018年才開始，而是一個長期趨勢。

他指出，從2012年開始，中國經濟進入「軟著陸」，產能開始過剩。而到了2018年的中美貿易戰、2020年的疫情封控，讓許多在中國的台商，以及其他的外資想往外移出。此外，自2022年以來，隨著全球政經局勢開始變化，全球開始出現「反中」的氛圍，這也是企業考慮的原因。

對此，負責新興市場發展和區域經濟整合研究，台灣經濟研究院第九研究所所長譚瑾瑜對DW表示，今年起，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的生效，會深化中國跟東協之間的合作，經貿合作會更密切。加上美中競爭的持續，一些產業會調整他們供應鏈，「不管是移轉，還是遷移都已經在做，這是從進出口（數據）可以看到」。

她認為，中國跟東協的產業關係「也是一種結構再調整和轉變的過程」。一個很明顯的案例是中國上半年的出口衰退3.2%，但中國對東協上半年的出口卻是成長了1.5%。同時，中國在東協出口的主要商品是電子電機設備和部件，這類商品年成長23%，這都是很明顯的趨勢，「（23%）其實是很大的（成長）」。