在中美貿易戰影響下，為何中國企業熱衷投資泰國而不是越南？
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地緣政治的衝突開始影響中國企業的投資設廠選擇，而泰國正在成為中資企業首選的海外投資地點，究竟他們為何青睞泰國？專家又是如何看待中國企業的外移潮？
文：杜宗熹
（德國之聲中文網）隨著中美貿易戰和科技戰的不斷發展，過去在中國深耕發展的跨國供應鏈，正在進行重構。而自2018年以來，特別是在新冠疫情之後，面對美中地緣政治衝突，以及關稅優惠和看好新興市場潛力的情況下，許多原先在中國的外資開始轉移到東南亞，而泰國更成為中資企業首選的目標。
長期以來，位處美中之間的泰國，一直在尋求各方的投資，也已擁有一部分的製造業產業鏈。而隨著近年電動汽車產業的崛起，泰國已吸引比亞迪等多家中國汽車製造商進駐，中國對泰國的直接投資更呈上升趨勢。
旅居泰國的台灣新創企業家羅聿向DW表示，之前有中國河北省、江蘇省等地的多家企業都想來泰國設廠，並因此與他接觸。他陪同他們到泰國的工業區考察，而這些企業主透露，受到中美貿易戰衝擊，他們在中國國內的工廠沒什麼訂單，「他們被迫遷移到國外沒有（關）稅（的國家），所以才來泰國（投資）」。
據DW了解，這幾家公司是科技產業鏈中的中下游廠商，包含了總部設在江蘇蘇州和無錫的一些公司。而這些公司與中國A股與台股的一些上市公司都有關聯。另有一家是位於中國河北省的傢俱公司。
經過多次考察，雖然不熟悉泰國的語言文化和法規依然是問題，但只有一家公司最終放棄了泰國的投資計劃。當中進度最快的中國業者，7月底已準備在泰國註冊公司商標，「他們跟著客戶搬到泰國來，所以不需要開發（新）客戶」，羅聿說。
中資企業為何青睞泰國
對包含台商在內的許多外企來說，東協首選的投資對像是越南，但中國企業主對越南的顧慮就比較多。除了當地的基礎建設和服務是否到位，包含地緣政治風險、是否會有「排華」等爭端，都成為中資企業投資時評估的重點，而這也是泰國的相對優勢。
《日經亞洲》6月14日曾報導，根據泰國商務部的數據，中國去年再度成為泰國的第一大貿易夥伴，兩國2022年的貿易總額達3.69兆泰銖（約新台幣3.36兆元），佔泰國貿易總額的18%左右。
泰國政府投資委員會 （BOI） 在7月初的一份聲明中表示，2023年前6個月外資直接投資的申請總額達到了3040億泰銖（約新台幣2768億元），年增率達到141%。而中國是泰國今年上半年最大的投資者，投資項目總價值達到了615億泰銖（約新台幣560億元），新加坡和日本緊隨其後，投資額分別為590億泰銖（約新台幣537億元）和353億泰銖（約新台幣321億元）。
台灣佛光大學公共事務系教授、該校南向辦公室主任陳尚懋向DW表示，在供應鏈安全議題逐漸受到重視的情況下，原先在中國的外資企業，開始外移到所謂的「北東協國家」（即中南半島），包含越南、寮國、柬埔寨、泰國與緬甸等5國。
然而，東協各國的發展程度不一，對於企業而言，也會有不同考慮。陳尚懋解讀，由於柬埔寨跟寮國比較落後，基礎建設還有一些問題，所以從中國移出的外資企業，首選都是越南、緬甸或泰國。
但緬甸有國內政治的因素，而越南跟中國有一些地緣政治上的爭端。相較之下，泰國位於中南半島中央的位置，先前軍方執政的泰國政治相對穩定，基礎建設也其他兩國好一點 ，「所以泰國成為中國大陸外移企業的首選」，陳尚懋說。
羅聿透露，來找他協助在泰國設廠的幾位中國企業家，都有去越南考察過設廠的可能性，但最終仍考慮泰國。這主要有兩個原因，首先是越南的基礎建設相對不如泰國，例如工業區的排水良好與否，可能會引發廠商擔憂。此外，泰國人民對中國企業較越南友善，不用擔心「排華」風險，更是重要原因。
對於依賴成熟且低價勞動力的成衣業來說，有大量國際級設計師和本身就有泰絲文化的泰國，即便不是在中國廣東省做成衣業的台商林承戰優先考慮的設廠國家，泰國仍有其相對獨特的優勢，「泰國比較適合做為成衣業的研發中心，而不是生產基地」， 他說。
專家：外移東協是長期趨勢
對於在中國已發展多年的外資企業而言，要放棄中國的供應鏈，並非容易的事情，但專家也認為這已是長期趨勢。陳尚懋認為，對於在中國投資的台灣企業來說，外移的現像不是從2018年才開始，而是一個長期趨勢。
他指出，從2012年開始，中國經濟進入「軟著陸」，產能開始過剩。而到了2018年的中美貿易戰、2020年的疫情封控，讓許多在中國的台商，以及其他的外資想往外移出。此外，自2022年以來，隨著全球政經局勢開始變化，全球開始出現「反中」的氛圍，這也是企業考慮的原因。
對此，負責新興市場發展和區域經濟整合研究，台灣經濟研究院第九研究所所長譚瑾瑜對DW表示，今年起，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的生效，會深化中國跟東協之間的合作，經貿合作會更密切。加上美中競爭的持續，一些產業會調整他們供應鏈，「不管是移轉，還是遷移都已經在做，這是從進出口（數據）可以看到」。
她認為，中國跟東協的產業關係「也是一種結構再調整和轉變的過程」。一個很明顯的案例是中國上半年的出口衰退3.2%，但中國對東協上半年的出口卻是成長了1.5%。同時，中國在東協出口的主要商品是電子電機設備和部件，這類商品年成長23%，這都是很明顯的趨勢，「（23%）其實是很大的（成長）」。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL